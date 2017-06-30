Содержание «Экономической газеты» N 48 за 30 июня 2017 года

Китайская карта в белорусском банкомате

Платежная система UnionPay делает новый шаг к освоению белорусского рынка. БПС-Сбербанк проходит процедуру сертификации, чтобы получить генеральную лицензию на выпуск карточек UnionPay и начать их обслуживание в своих банкоматах и платежных терминалах. В них смогут обслуживаться и держатели карт UPI, выпущенных зарубежными банками.

Больше вакансий и увольнений: число занятых в мае сократилось, уволенных – выросло

В белорусской экономике в мае 2017 г. было занято 4345,1 тыс. человек, сообщает Белстат. Это на 10,6 тыс. меньше, чем в апреле т.г., и на 58,8 тыс. – чем годом ранее. При этом, по данным Минтруда и соцзащиты, численность зарегистрированных безработных за май сократилась с 39,8 тыс. до 37,5 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы остался на уровне 0,9% экономически активного населения. Но в большинстве отраслей было уволено больше работников, чем принято.

Налоговые консультанты ждут указа

На финальной конференции обсуждались результаты реализации проекта ПРООН и МНС «Содействие созданию института налоговых консультантов в Республике Беларусь».

Государственный интерес: конкретный штраф за абстрактное нарушение

В проекте Декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу» декларируются намерения ликвидировать ряд препятствий, мешающих развитию предпринимательства. Но среди множества позитивных норм имеется один менее заметный пункт, который способен «уравновесить» обещанные поблажки.

ФПБ следит за ценами

Результаты первого этапа профсоюзного мониторинга цен на социально значимые товары назвал в штаб-квартире национального профцентра председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Местный налог для глобальной сети: как электронные услуги пополнят бюджет

Готовность администрирования «налога на GOOGLE» в Беларуси и применение мирового опыта обсудили участники международной конференции «Взимание косвенных налогов по электронным услугам и электронной торговле», прошедшей в Минске на прошлой неделе.

Ставка рефинансирования снова снижается

С 19 июля ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 12% годовых. Соответствующее решение принято по итогам ежеквартального заседания Правления Нацбанка по вопросам оценки и прогноза тенденций в экономике, внешнем секторе и денежно-кредитной сфере с учетом закрепления положительных тенденций в экономике.

IT-сектор ждет перемен: как подстроить законодательство к цифровой экономике

Сфера информационных технологий в Беларуси стремительно развивается. Это один из самых прибыльных секторов экономики, о чем свидетельствует динамика количества компаний и их валютной выручки. Однако несмотря на особые условия, созданные для IT-отрасли, у нас все еще сохраняется ряд барьеров, препятствующих ее развитию. Иногда приходится выбирать: работать через посредников или отказаться от ряда проектов. Это заставляет выводить значительную часть бизнеса в другие юрисдикции, оставляя в Беларуси лишь аутсорсинговые подразделения. Чтобы изменить такие тренды, Ассоциация компаний информационных технологий (АКИТ) предлагает внести поправки в законодательство.

Мир полон долгов

Суммарный мировой долг достиг в I квартале текущего года рекордных 217 трлн. USD – на 600 млрд. USD больше, чем год назад. Эта сумма составляет 327% глобального ВВП, говорится в обзоре Global Debt Monitor, подготовленном Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Значительная часть такого роста связана с активными заимствованиями развивающихся стран.

Как бороться со злоупотреблением процессуальными правами

В соответствии с действующим законодательством в споре между собой стороны обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами и исполнять процессуальные обязанности. При этом каждый участник судопроизводства в суде, рассматривающем экономические дела, признается добросовестным, пока не доказано обратное.

Признать договор аренды недействительным на будущее время

Через некоторое время пользования арендованным имуществом и внесения арендной платы одна из сторон договора заявила иск о признании договора аренды недействительным (оспоримая сделка).

Вправе ли суд при рассмотрении соответствующего иска признать договор аренды недействительным на будущее время?

Разделение отпуска на части

Работник написал заявление о предоставлении части трудового отпуска (общая продолжительность – 25 календарных дней) согласно графику отпусков сроком 19 календарных дней. Руководитель отказал в удовлетворении заявления, уведомив о возможности предоставления отпуска не более 14 календарных дней по производственным причинам, с последующим предоставлением части трудового отпуска в иной период календарного года.

Правомерны ли такие действия?

Командировка с транзитом

Работник организации командирован в Милан (Италия). Маршрут: отъезд из Минска поездом до Вильнюса (прибытие в те же сутки), остановка на 3 часа и выезд из Вильнюса самолетом в Милан на следующие сутки; обратный вылет утром из Милана с пересадкой в Вильнюсе и прибытием вечером в Минск в те же сутки.

Как оплачиваются суточные за время пребывания в пути?

Продление контракта на срок менее года

С работником заключен контракт на 1 год. Наниматель предложил продлить его на 5 месяцев.

Правомерны ли действия нанимателя?

Трудовой отпуск перед декретным

Сколько мне положено отпуска, если я продлила контракт 3.01.2017 г. на 1 год и у меня за прошлый год осталось 11 дней неиспользованного отпуска, а в середине марта ухожу в декретный отпуск? Работаю в организации 5 лет. Положено ли мне еще пару дней к прошлому неиспользованному отпуску?

Отработка перед увольнением

Меня приняли на работу продавцом на время декретного отпуска на неопределенный (неуказанный) срок. Сколько времени я должна отработать, чтобы уволиться?

Гарантии для беременных

Обязан ли наниматель продлить срочный трудовой договор с беременной женщиной по истечении его срока?

Потребитель иногда прав: поправки в Закон «О защите прав потребителей» готовятся к рассмотрению во втором чтении

В Палате представителей 26 июня принят во втором чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон от 9.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 90-З). Он содержит ряд актуальных для граждан и бизнеса норм, но не учитывает все аспекты сложившейся в Беларуси практики защиты прав потребителей, считает юрист Наталья ЧЕРНОРУЦКАЯ.

Информбанк

Новые правила внешней торговли: больше времени и возможностей

28 июня вступил в силу Указ Президента от 23.06.2017 № 221, которым внесены изменения и дополнения в Указ Президента от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее – Указ № 221).

Компенсации за износ имущества работника и арендной платы в бухгалтерском и налоговом учете

Работники, использующие свои транспортные средства, оборудование, инструменты и приспособления для нужд нанимателя, вправе получить за их износ (амортизацию) компенсацию, размер и порядок выплаты которой определяются по договоренности с нанимателем (ст. 106 ТК).

Учет списания испорченных и просроченных товаров

Использование продукции и товаров, которые испорчены или срок хранения которых истек, законодательство не допускает. Такие активы должны быть вовремя выявлены и списаны в установленном порядке.

Расходы на гарантийный ремонт в бухучете

Рассмотрим особенности бухгалтерского учета расходов на гарантийный ремонт у организации-производителя и торговых организаций.

Выгрузка на нескольких складах

Иностранный автомобильный перевозчик по СМR-накладной ввез груз из Республики Польши в Республику Беларусь (г. Минск). После производства таможенного оформления и помещения груза под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления получателем груза было поручено перевозчику произвести выгрузку груза на нескольких складах грузополучателя, расположенных в г. Минске.

В гр. 3 СМR-накладной «место разгрузки» указан только один склад.

Не будет ли для иностранного перевозчика выгрузка груза на нескольких складах являться запрещенной и рассматриваться как внутренняя перевозка?

Маржинальные сделки: правила регулирования и новые возможности

С принятием Закона от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-З) в Беларуси появилась правовая база для проведения маржинальных сделок. Это новый инструмент для отечественного фондового рынка, хотя он появился в США и странах Западной Европы почти 100 лет назад, а в России начал применяться в 2002 г. Теперь Минфин определил общие правила совершения таких операций.

Определение аффилированных лиц хозяйственных обществ

В корпоративных отношениях важную роль играет информация о наличии в компании аффилированных лиц и совершении сделок с ними. Наличие таких сведений позволяет инвесторам и контролирующим органам понять, кто контролирует компанию, узнать причины совершения операций, условия которых отличаются от стандартных рыночных сделок, выяснить, кто является их бенефициаром. Поэтому законодательство требует вести учет аффилированных лиц и раскрывать информацию о них.

Как оформить дозагрузку в пути

По договору перевозки белорусскому перевозчику поручено осуществить международную автомобильную перевозку груза из Польши в Грузию транзитом через Беларусь и Россию. Поскольку перевозка груза будет осуществлена с использованием международной системы гарантии, в Польше белорусским перевозчиком была открыта книжка МДП.

В пути следования по территории РБ от заказчика автомобильной перевозки было поручено перевозчику произвести дозагрузку груза в Беларуси белорусским грузом, помещенным под таможенную процедуру экспорта и предназначенным для доставки в Грузию.

Возможно ли белорусскому перевозчику произвести дозагрузку груза на одном из пунктов таможенного оформления для целей последующей доставки в Грузию?

Может ли белорусский перевозчик осуществить дальнейшую перевозку всего груза с использованием книжки МДП?