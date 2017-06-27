Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года

Как избавить бизнес от «обвинительного уклона»

Белорусские бизнес-союзы не теряют надежды на изменение отношения контролирующих и судебных органов к предпринимателям. В очередном письме в правительство союзы призывают избавиться от «обвинительного уклона» при рассмотрении некоторых категорий дел и внести поправки в ряд нормативных актов.

Зарплата мая: рост ускорился, но не у всех

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в мае 2017 г. составила 795,2 BYN, сообщает Белстат. Это на 2,4%, или на 18,5 BYN, больше, чем в апреле. При этом реальная зарплата по сравнению с маем прошлого года увеличилась на 4,1%, а за 5 месяцев т.г. к аналогичному периоду 2016 г. – на 2%.

Прогноз без ошибок излишнего оптимизма

Беларусь выходит на траекторию восстановления экономики, а в следующем году правительство прогнозирует рост ВВП на 1,1%, заявил вчера первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на совместном заседании двух палат белорусского парламента.

Отсрочки при экспорте-импорте увеличиваются

Сроки завершения внешнеторговых операций изменены Указом Президента от 23.06.2017 № 221. Этим документом внесены изменения в Указ Президента от 27.03.2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций».

Санация затянулась. Витебскому комбинату шелковых тканей нужно еще полтора года

Совмин разрешил продлить до 23 июня 2022 г. срок санации ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Такое решение принято постановлением от 21.06.2017 № 465 по ходатайству концерна «Беллегпром».

Белорусские еврооблигации обновили мировой рынок

На прошлой неделе Беларусь разместила два транша еврооблигаций на общую сумму 1,4 млрд. USD, в т.ч. 800 млн. с погашением в феврале 2023 г. и 600 млн. – в июне 2027 г. Их доходность составит 7,125% и 7,625% годовых. Эти средства пойдут на рефинансирование прежних заимствований.

Невыгодный форвард: как мы с банком риски делили

С возобновлением роста курса доллара на белорусских предприятиях вновь оживились девальвационные ожидания и поиск защиты от потерь, связанных с курсовыми колебаниями. О том, с какими проблемами при этом приходится столкнуться, рассказывает финансовый директор одной из минских компаний.

Будущее логистики – в руках образования

В рамках «Белорусской транспортной недели 2017», которая пройдет в этом году в Минске с 3 по 5 октября, Международный университет «МИТСО» проведет I национальную олимпиаду по логистике. Специалисты в этой области смогут испробовать свои силы в знании теории и практики логистики и управлении цепями поставок.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (19.06.2017 – 23.06.2017)

Госзаказ на социальные услуги

Изменения и дополнения, внесенные в Закон от 13.06.2012 № 427-З «О социальном обслуживании» Законом от 19.06.2017 № 31-З, расширяют круг лиц, которые могут оказывать и получать социальные услуги. При этом неизменной остается доминирующая роль государства в системе социальной защиты, что обеспечивается не только профильными нормативными актами, но и нормами смежного законодательства.

Беларусь заняла 39-е место в Глобальном рейтинге кибербезопасности

Наша страна заняла 39-е место из 165 в Глобальном рейтинге кибербезопасности (Global Cybersecurity Index 2017), составленном Международным союзом электросвязи и ABI Research.

Проживание в общежитии дает право на регистрацию

Я молодой специалист, отрабатываю на заводе, живу в заводском общежитии. Но меня там не регистрируют по месту жительства, ссылаясь на отсутствие регистрационных мест: дескать многие из зарегистрированных в общежитии фактически там не проживают.

Может ли такое быть и как решить эту проблему, чтобы не терять возможность стать на очередь по улучшению жилищных условий?

Информбанк

Электронные счета-фактуры в расчетах с филиалами

На практике у налогоплательщиков часто возникают вопросы при использовании электронных счетов-фактур (ЭСЧФ) по НДС по оборотах по передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – объекты) между филиалами юридического лица. Рассмотрим варианты выставления направления ЭСЧФ по межфилиальным оборотам.

Операции РЕПО в налоговом и бухгалтерском учете

Организации, имеющие свободные денежные средства, иногда пытаются получить дополнительный доход, участвуя в операциях на фондовом рынке. При этом получили широкое распространение сделки РЕПО с государственными или корпоративными облигациями. Рассмотрим особенности налогового и бухгалтерского учета таких операций.

Лизинг авто для россиян и налогообложение

Российская организация заключила договор лизинга транспортного средства для его использования на территории РФ с лизингодателем – резидентом РБ, не имеющим постоянного представительства в РФ. В соответствии с условиями договора российская организация (лизингополучатель) обязуется выплатить в пользу белорусского лизингодателя оплаченный им на таможне при ввозе на территорию РФ транспортного средства утилизационный сбор.

Как начисляются налог на прибыль и НДС при реализации договора лизинга транспортного средства, используемого в РФ, с белорусским лизингодателем с условием возмещения ему суммы утилизационного сбора?

Подоходный налог и отпускные

1. Организация предоставила своему работнику (для него она является местом основной работы) ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней: с 19.06.2017 г. по 18.07.2017 г. Сумма начисленных отпускных – 500 BYN (в т.ч. за июнь т.г. – 260 BYN, за июль – 240 BYN). Одновременно с отпускными ему выплачивается зарплата за отработанные в июне 2017 г. дни, начисленный размер которой составил 300 BYN. Всего начисленный в июне 2017 г. доход – 800 BYN.

Как организация должна исчислить в данной ситуации подоходный налог?

2. Организация предоставила своему работнику (для него эта организация является местом основной работы) ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней: с 1.06.2017 г. по 30.06.2017 г. Сумма начисленных отпускных составила 550 BYN. Поскольку доход этого работника не превысил 563 BYN, организация при расчете подоходного налога с суммы отпускных предоставила стандартный налоговый вычет, установленный подп. 1.1 п. 1 ст. 164 НК, в размере 93 BYN. В июле 2017 г. организация в связи с инфляцией проиндексировала зарплаты работников, в т.ч. отпускных, за июнь 2017 г. Сумма индексации за июнь 2017 г. данного работника составила 15 BYN, выплата которой осуществлена вместе с зарплатой за этот месяц.

Надо ли организации в такой ситуации сделать перерасчет подоходного налога с суммы отпускных данного работника за июнь 2017 г., поскольку по совокупности с индексацией его доход за этот месяц превысит 563 BYN?

3. Организация своему работнику (для него она является местом основной работы) предоставила ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней: с 1.06.2017 г. по 30.06.2017 г. Сумма начисленных отпускных – 500 BYN.

Поскольку доход этого работника не превысил 563 BYN, организация при расчете подоходного налога с суммы отпускных предоставила стандартный налоговый вычет, установленный подп. 1.1 п. 1 ст. 164 НК, в размере 93 BYN. Сумма удержанного подоходного налога составила 52,91 BYN. В июне 2017 г. работнику во время его отпуска по итогам работы за май 2017 г. выплачена премия, начисленный размер которой – 100 BYN.

Как в данной ситуации следует исчислить подоходный налог с суммы премии и надо ли делать его перерасчет?

4. Организация предоставила своему работнику (для него она является местом основной работы) ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней: с 26.06.2017 г. по 25.07.2017 г. Сумма начисленных отпускных – 520 BYN (в т.ч. за июнь 2017 г. – 120 BYN и за июль 2017 г. – 400 BYN). Начисленные отпускные перечислены на счет работника в банке 22.06.2017 г.

В какие сроки организация должна удержать и перечислить в бюджет исчисленный с зарплаты и отпускных подоходный налог?

Незаконное увольнение и восстановление на работе по решению суда

Трудовые споры о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, об оплате за время вынужденного прогула рассматриваются по заявлениям работников непосредственно судом.

Личное имущество в служебных целях

Многие работники используют свое имущество при выполнении заданий нанимателя. Чаще всего в служебных целях эксплуатируются автомобили, мобильные телефоны, фотоаппараты, ноутбуки, планшеты, копировальная техника.

Служебные командировки в пределах Беларуси: возмещение суточных

В организации (Минск) 6 марта 2017 г. водитель направлен в служебную командировку в Гродно на двое суток (по 7 марта включительно). Он вернулся из командировки 7 марта и представил в бухгалтерию организации командировочное удостоверение с отметками и квитанцию об оплате проживания в Гродно с 6 по 7 марта. Затем 7 марта водитель загрузился в Минске и поехал в командировку в Могилев, по возвращении из которой представил еще одно командировочное удостоверение с отметками и квитанцию об оплате проживания в Могилеве с 7 по 8 марта.

Как возместить суточные за 7 марта, если водитель в течение этого дня вернулся к месту постоянной работы (Минск) из одной командировки (Гродно) и поехал в другую (Могилев)?

Служебные командировки в пределах Беларуси: отпуск за свой счет в командировке

Работник организации (Витебск) был направлен в служебную командировку в Минск с 13 марта по 9 апреля 2017 г. Во время командировки работнику предоставлялся кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по семейно-бытовым причинам на 2 дня (27 и 28 марта) с согласия нанимателя. По графикам работы, установленным в направляющей организации и в организации, куда работник был командирован, 2 дня, предшествующие отпуску (25 и 26 марта), а также последние 2 дня командировки (8 и 9 апреля) являлись выходными.

Правомерно ли предоставление работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейно-бытовым причинам в период служебной командировки? Следует ли возмещать расходы за нерабочие дни, проведенные в командировке?

Совмещение и замена

В каких случаях устанавливается совмещение, а в каких – выполнение обязанностей временно отсутствующего работника?

Рабочее время меньше нормы

Согласно ст. 112 ТК полная норма продолжительности рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. То есть наниматель может установить полную норму в неделю менее 40 часов. Например, 39 часов с режимом работы: с понедельника по четверг – 8 часов в день, в пятницу – 7 часов.

Не противоречит ли это ст. 124 ТК, если при 5-дневной рабочей неделе сумма часов пяти рабочих дней за календарную неделю меньше недельной нормы, неотработка возмещается по мере ее образования в отдельные недели за счет 1 или 2 (за исключением воскресенья) выходных дней, которые в графике работ (сменности) планируются как рабочие дни?

Доплата за работу в выходной

Согласно ст. 69 ТК за работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время 1 неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (1 день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).

Каким образом предоставить выходной (полный день или его часть) за работу в выходной день, если отработан не полный день, а 6 часов при норме 8 часов?

«Вечная» ночная смена для водителя

Предприятие работает в 3-сменном режиме, в штатном расписании предусмотрены 2 штатные единицы водителя автомобиля для выполнения внутризаводских перевозок. Режим работы работников предусматривает работу в дневную смену. В связи с производственной необходимостью планируется организовать работу данных водителей автомобиля поочередно в 2 смены: дневную и ночную.

Правомерно ли для одного водителя автомобиля установить режим рабочего времени только в дневную смену, а другого водителя автомобиля – только в ночную смену?

Как повысить оклад временному работнику

В соответствии с контрактом бухгалтеру 2 категории установлены дополнительные меры стимулирования труда: 10% по Декрету Президента № 29 и 11% – за квалификационную категорию. Работница находится в отпуске по беременности и родам, а на ее место взяли бухгалтера без категории. Новый работник не имеет права на дополнительную меру стимулирования труда в соответствии с Декретом № 29, на повышение за квалификационную категорию.

Можно ли для урегулирования размера зарплаты нового работника установить ему повышение оклада за сложность и ответственность в размере 20% оклада? Можно ли ввести должность нового работника в штатное расписание, если должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, должна сохраниться в штатном расписании?