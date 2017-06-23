Содержание «Экономической газеты» N 46 за 23 июня 2017 года

Международные способы борьбы со своими налоговыми нарушениями

Актуальные проблемы борьбы с уклонением от уплаты налогов и применения соглашений об избежании двойного налогообложения обсудили в Минске участники международной научно-практической конференции «Имплементация международных договоров по вопросам налогообложения и другие аспекты реализации плана BEPS». В конференции участвовали представители Министерства по налогам и сборам РБ, ученые, аудиторы и юристы.

Куда уходит профицит бюджета

Половина профицита республиканского бюджета расходуется на выкуп акций предприятий, а фонду социальной защиты населения нужны субвенции. Эти факты прозвучали на очередном заседании Палаты представителей 21 июня во время принятия законопроектов об утверждении отчетов об исполнении за прошлый год республиканского бюджета, бюджетов ФСЗН и других государственных внебюджетных фондов.

Надо ли помогать интернет-торговле

Невысокая емкость рынка, слабая конкуренция, отсутствие инвестиций замедляют развитие интернет-торговли в Беларуси. Тем не менее в этой сфере можно ждать резкого роста доли покупок, совершаемых в Интернете. О тенденциях и перспективах e-commerce в нашей стране в интервью «ЭГ» рассказывает руководитель и совладелец онлайн-гипермаркета «21 век» Сергей ВАЙНИЛОВИЧ.

Мониторинг социально-трудовой сферы: участвуют более 500 организаций

Перечень базовых организаций – участников мониторинга социально-трудовой сферы в 2017 г. опубликован на сайте Минтруда и соцзащиты.

Налог на благотворительность: как помогать людям, чтобы законодательство не мешало

В Интернете в последние дни бурно обсуждалась история о налогообложении помощи, оказываемой благотворительной организацией «Хэсэд Рахамим» и его региональными подразделениями пожилым евреям. В интерпретации некоторых СМИ белорусские власти собрались «обложить налогом стариков, переживших холокост». Эта история быстро обросла самыми невероятными предположениями и негативными эмоциями.

Четверть века «Аудикса»

Старейшей белорусской аудиторской компании «Аудикс» сегодня исполняется 25 лет. О том, как развивался отечественный аудит и какова сейчас ситуация в этой сфере, «ЭГ» рассказал директор компании Александр КОСТЯН.

Последний смотр обещаний

На заседании президиума Совета Министров 20 июня рассмотрены результаты работы по упрощению условий для осуществления предпринимательской деятельности и исключению излишних требований, предъявляемых к бизнесу.

Техзадание как существенное условие договора

Судебная практика показывает, что исполнители, стремясь быстрее выполнить заказ, порой опережают согласование условий договора, в частности, его предмета. Чаще всего данная проблема касается договоров подряда и возмездного оказания услуг, существенным условием которых является предмет – задание заказчика, которое обязуется выполнить исполнитель за плату. Задание должно согласовываться обеими сторонами, т.е. формулироваться заказчиком и приниматься исполнителем.

Документы для получения пособия по уходу за ребенком

Работаю в ЧУП, сейчас нахожусь в декретном отпуске. Подала документы на получение детского пособия в администрацию района, где потребовали справки с работы (копию трудовой книжки, заверенную печатью и подписью и др.).

В какие сроки наниматель должен выдать справки?

Рабочая неделя медицинского работника

Работаю инструктором лечебной физкультуры не в медицинском учреждении, совместителем на 0,5 ставки.

Какой должна быть продолжительность моей рабочей недели?

Основания для перераспределения выпускника

С 2016 г. работаю по распределению в Брестской области. В Витебске живет моя бабушка, за которой нужен уход.

Могу ли я получить перераспределение в связи с необходимостью ухода за пожилым человеком, если у бабушки нет инвалидности?

Безработица, чужая и наша

В 2017–2018 годах уровень безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития будет все еще несколько выше, чем до экономического кризиса 2008 г., говорится в докладе «Обзор рынка труда – 2017» Международной организации труда. По сопоставимым данным, в Беларуси безработица ниже среднего показателя по ОСЭР.

Дорогие города...и лучшие авиакомпании

Самым дорогим городом мира для проживания иностранцев в 2017 г. признана Луанда, столица Анголы, которая обошла лидировавший в прошлом году Гонконг, свидетельствует исследование консалтинговой группы Mercer Human Resource. Минск занял в рейтинге 200-е место из 208.

В этом году Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards, свидетельствуют данные опроса британской маркетинговой компаний Skytrax. Белорусская «Белавиа» в рейтинг не попала.

Информбанк

Основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе–апреле 2017 года

(январь–апрель 2017 г. в % к январю–апрелю 2016 г.)

Изменение основных социально-экономических показателей в апреле по сравнению с мартом 2017 года

Выручка в бухгалтерском и налоговом учете

Рассмотрим основные правила оценки и признания выручки в бухгалтерском и налоговом учете.

Гудвилл в консолидированной отчетности

Как рассчитать величину гудвилла при консолидации и как его показать в консолидированной отчетности?

Две части здания как один объект основных средств

Организацией вводится в эксплуатацию здание, состоящее из производственной и административно-бытовой частей. Технический паспорт составлен на здание в целом.

Как правильно классифицировать указанный объект основных средств и сформировать инвентарный объект учета?

Признание основных средств: здание отдельно, навесы отдельно

В соответствии с техническим паспортом в состав здания торгового центра входят два навеса (каркас металлический), из них один навес без стен (открытый). Как отдельные объекты основных средств навесы в бухгалтерском учете не отражены, а затраты на их возведение включены в первоначальную стоимость здания торгового центра (шифр 10002, нормативный срок службы – 75 лет).

Правильно ли в бухгалтерском учете отражены навесы?

Как пожаловаться на судебного исполнителя

Рассмотрим возможности защиты прав, нарушенных незаконными действиями (бездействием) судебного исполнителя, работника или руководителя органа принудительного исполнения (далее – ОПИ) в соответствии с нормами нового законодательства в сфере исполнительного производства.

Кому дано аннулировать аттестаты

Минстройархитектуры письмом от 13.06.2017 № 09-08/7617 разъяснило вопросы принятия решения о прекращении действия аттестатов соответствия и квалификационных аттестатов.

Контроль санкционных товаров на границе с РФ

1. При въезде на территорию РФ с грузами, подлежащими быстрой порче, транспортные средства белорусских перевозчиков обязаны проходить фитосанитарный и ветеринарный контроль в пунктах предварительного уведомления (ППУ). В каких случаях необходимо проходить ППУ на российской границе? Не противоречит ли наличие ППУ, осуществляющего проверку грузов таможенного союза (произведенных либо выпущенных в свободное обращение на территории Союза), Договору о Евразийском экономическом союзе?

2. По договору перевозки белорусскому транспортному предприятию в июне будет поручено осуществить автомобильную перевозку томатов из Беларуси в Россию.

Страна ввоза и происхождения груза – Турция. Предварительно до ввоза в РФ груз будет помещаться под таможенную процедуру выпуска в свободное обращение на одном из пунктов таможенного оформления, расположенных в г. Минске. Разрешен ли ввоз данной категории товаров в РФ?

3. Белорусское транспортное предприятие рассматривает вопрос о заключении долгосрочных договоров перевозки с латвийской фирмой по доставке товаров (филе лосося атлантического, код ТН ВЭД 0304810000; страна происхождения ЕС) в Казахстан транзитом через Россию. Не возникнет ли проблем у нашей транспортной компании при перевозке такого груза при его транзитной перевозке через территорию РФ?

Особенности СМR-страхования ответственности перевозчика

Рассмотрим некоторые вопросы по СМR-страхованию ответственности перевозчика, а также по иным способам страхования грузов и транспортных средств международной перевозки.

1. Какую ответственность перевозчика охватывает СМR-страхование?

2. Обязательно ли перевозчику производить при международной автомобильной перевозке грузов СМR-страхование?

3. Покрывает ли СМR-страхование при наличии страхового случая стоимость перевозимого груза, транспортного средства международной перевозки?

4. Какие действия перевозчика, застраховавшего свою ответственность по СМR-страхованию, могут быть признаны не страховым случаем?