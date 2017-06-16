Содержание «Экономической газеты» N 44 за 16 июня 2017 года

Инфраструктура ГЧП: оценка рисков и эффективности

Белорусские власти надеются, что механизмы государственно-частного партнерства помогут восполнить нехватку инвестиций, прежде всего для финансирования инфраструктурных проектов. Опыт наших соседей показывает, что такая возможность действительно есть. Но для ее реализации необходимо научиться выбирать проекты и партнеров, правильно оценивать потребности инвесторов, возможности бюджета и риски всех сторон. Уроком решения этих задач стало 6-е заседание экспертной группы по развитию механизмов государственно-частного партнерства в ЕАЭС при консультативном комитете по вопросам предпринимательства при коллегии Евразийской экономической комиссии.

Денежная масса продолжила рост

В мае широкая денежная масса (ШДМ) в Беларуси выросла на 1,8%, до 34 452,2 млн. BYN. Это на 1,5% больше, чем на 1 января т.г., и на 4,5% больше, чем годом ранее. Рост ШДМ остается весьма умеренным: на текущий год согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2017 год она должна увеличиться на 12–16%. В то же время продолжается отток валютных депозитов населения и рост остатков на счетах юрлиц.

Отчитайтесь за импортозамещение

Перечень форм ведомственной отчетности для организаций системы Минпрома и организаций, входящих в состав холдингов, на 2017 год пополнится сведениями о выполнении Программы действий Министерства промышленности по импортозамещению.

Долг растет, но остается управляемым и обслуживаемым

Государственный долг Беларуси на начало года составил 39,2 млрд. BYN, или 41,7% ВВП при пороговом значении 50%. Такой уровень долга является управляемым и обслуживаемым, но дальнейший его рост может привести к дополнительным рискам, заявил 14 июня первый заместитель министра финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.

Как малый бизнес адаптируется к экономическому климату

В Беларуси за последний год экономическое положение почти 60% предприятий малого и среднего бизнеса ухудшилось, 70% – ощутили негативные тенденции в условиях ведения предпринимательской деятельности, в т.ч. из-за коррупции. Эти и другие результаты были получены по итогам опроса, проведенного лабораторией аксиометрических исследований «НОВАК» для Исследовательского центра ИПМ в апреле–мае 2017 г.

Изменения в закон об адвокатуре: нового не вводить, старое не ломать

Белорусская адвокатура в ожидании новых изменений в профильном основном законе. Однако даже беглый анализ этих изменений показывает, что в общем и целом никаких революционных изменений в ближайшее время в этой сфере не предвидится, считает адвокат МГКА, кандидат юридических наук Виталий КОЛЕДА.

Дефицит пенсионной системы: частный и общий

Дефицит бюджета Фонда соцзащиты населения к апрелю составлял более 150 млн. USD, хотя по итогам текущего года запланирован с перевесом доходной части. Не лучше обстоят дела и у ведущих социальных систем мира – совокупный дефицит пенсионной системы к 2050 г. превысит 400 трлн. USD, говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликованном 26 мая.

Перспективы и риски корпоративных облигаций

В этом году в Беларуси наблюдается целая череда выпусков корпоративных облигаций. Но оживление фондового рынка не только радует, но и вызывает опасения. Будут ли облигации компаний достаточно надежными? Не обманут ли эмитенты ожидания инвесторов? На эти вопросы отвечает директор ООО «Ласерта» Илья БОГДАНОВ, непосредственный участник выпуска облигаций ряда известных белорусских компаний.

Единый порядок расчета золотовалютных резервов

Национальный банк сообщает об унификации расчета показателя золотовалютных резервов.

Трудовые споры: виды судебных постановлений

При обращении в суд в порядке производства о рассмотрении трудовых споров или в случае привлечения в такие дела в качестве ответчика важно знать, какое именно судебное постановление может быть вынесено судом и как в дальнейшем следует его исполнять.

Служба занятости прислала безработного

Трудоустройство безработных для приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) возможно в организациях любых форм собственности и у индивидуальных предпринимателей, за исключением бюджетных организаций. Договор о трудоустройстве заключают наниматель и орган занятости.

Доплата до МЗП внешнему совместителю

Обязан ли наниматель доплачивать внешнему совместителю до полного размера минимальной заработной платы (МЗП), если начисленная зарплата оказалась меньше?

Семь шагов для киберзащиты

Обычно в компаниях уделяется внимание защите сетей в техническом режиме. Но настало время подумать о будущем, в котором важную роль играет кибербезопасность: многоуровневый анализ угроз и защиты от них, – считает Рафал Рогозински, старший научный сотрудник Института стратегических исследований Великобритании. На форуме по управлению интернетом (Belarus IGF-2017) он предложил 7 практических шагов по достижению киберзащиты как на корпоративном уровне, так и на уровне правительства.

Обед с Баффетом за 2,7 млн. – в пользу бедных

На интернет-аукционе eBay Обед с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффетом был продан в этом году за 2679 тыс. USD. Это на 22% меньше, чем в прошлом году (3,46 млн. USD).

Информбанк

Порядок индексации доходов населения за май 2017 г.

Минтруда и соцзащиты разъяснило порядок индексации доходов населения за май 2017 г.

О размере удержания с нанимателей средств для обеспечения своевременной выплаты заработной платы

Учет операций с облигациями у эмитента

Выпуск облигаций с экономической точки зрения представляет собой заимствование денежных средств. Отличие от обычного кредита или займа лишь в том, что заимствование оформляется ценными бумагами – облигациями, а займодавцем является каждый их держатель – инвестор. Рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском учете эмитентов операций, связанные с выпуском и обращением облигаций.

Финансовые вложения и капитал в консолидированной отчетности

1. Как отразить в консолидированной отчетности стоимость долгосрочных финансовых вложений материнского предприятия в уставный капитал дочернего предприятия и стоимость доли собственного капитала этого дочернего предприятия, принадлежащей материнскому предприятию?

2. Материнское предприятие имеет долгосрочные финансовые вложения в уставный капитал дочернего предприятия. Стоимость доли собственного капитала дочернего предприятия, принадлежащая материнскому предприятию, превышает величину вклада последнего в уставный капитал дочернего предприятия.

Как показать сумму такого превышения в консолидированной отчетности при первом ее составлении за отчетный год и в последующие отчетные периоды?

Распределение прибыли и выплата дивидендов при реорганизации

Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) реорганизуется путем присоединения к нему общества с дополнительной ответственностью (далее – ОДО).

На момент реорганизации нераспределенная прибыль ОДО составляет 100 тыс. BYN. Денежных средств, обеспечивающих нераспределенную прибыль, недостаточно, т.к. они были использованы на приобретение основных средств.

Может ли ОДО до момента реорганизации распределить всю свою прибыль и произвести частичный расчет с учредителями ОДО за счет имеющихся денежных средств в сумме 10 тыс. BYN, а оставшуюся перед участниками ОДО задолженность по начисленным, но не выплаченным учредителям ОДО дивидендам передать ООО с последующим ее погашением за счет денежных средств реорганизованного ООО?

Классификация основных средств

1. Неправильное отнесение основного средства к определенной группе, подгруппе, позиции может повлечь за собой ошибки в определении их нормативных сроков службы и/или сроков полезного использования, неправильное начисление амортизации, ошибки в переоценке и в конечном итоге – искажение финансовых результатов. Рассмотрим примеры выбора классификации отдельных объектов основных средств и определения их сроков полезного использования.

Организацией приобретено изолированное встроенное нежилое помещение на первом этаже нового жилого девятиэтажного дома для использования в качестве офиса. Дом представляет собой здание из крупнопанельных стен с железобетонными перекрытиями.

Как правильно определить срок полезного использования указанного помещения?

2. Организацией для ведомственного детского сада приобретено детское игровое оборудование: качели, горка-скат. Все оборудование установлено на индивидуальном фундаменте.

Как правильно классифицировать такое имущество для целей бухгалтерского учета, какой срок полезного использования можно установить и как начислять амортизацию?

3. Организацией приобретен спикерфон для конференций (JABRA Speak 810 MS, USB), состоящий из переговорного устройства громкой связи (микрофон, динамики, системы шума и эхоподавления) и внешних интерфейсов. Спикерфон подключается к USB-порту любого персонального компьютера или соединяется по Bluetooth с планшетом и смартфоном для цели организации групповых аудио- и видеоконференций.

Как правильно классифицировать указанное выше устройство?

Спикерфон относится к основным средствам с шифром 45625, нормативный срок службы – 8 лет.

Табель рабочего времени как первичный документ

Относится ли табель рабочего времени к первичным учетным документам и должен ли бухгалтер по расчету с персоналом принимать табеля учета рабочего времени, производить их выверку?

Срок хранения ведомостей

Какой срок хранения установлен для расчетно-платежных ведомостей по заработной плате коммерческой организации?

Перечисление прибыли в бюджет определяет указ

Открытое акционерное общество за 2016 год в соответствии с Указом Президента от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» производит исчисление части прибыли на долю, принадлежащую районному исполнительному комитету (60%). На общем собрании акционеров исполком принимает решение оставить данную часть прибыли на модернизацию предприятия.

Правомерно ли такое решение и может ли ОАО на его основании не перечислять часть прибыли, принадлежащую исполкому в бюджет?

Использование автомобиля работника для нужд нанимателя

Использование автомобиля работника для нужд нанимателя оформляется в соответствии с нормами гражданского или трудового законодательства. Рассмотрим возможные варианты.

Документация для ремонта кровли

Организация планирует хозяйственным способом выполнить работы по устройству защитного слоя рулонной кровли на здании магазина. Стройматериалы приобретены, работы планируются выполнить силами ремонтного участка (счет 23 «Вспомогательные производства»)

К какому виду работ следует отнести данные работы? Надо ли на них разрабатывать проектную документацию?

Подлежит ли такие работы сертификации и требуется ли на их выполнение аттестат соответствия работ по устройству защитного слоя?

Работы по устройству защитного слоя относятся к текущему ремонту.

Лицензия под арендованный автомобиль

Может ли белорусская организация взять в аренду транспортное средство свыше 3,5 тонн, зарегистрированное в РФ, для совершения международных перевозок внутри Евразийского экономического союза?

Возможно ли получить лицензию под арендуемый транспорт в этом случае? Надо ли регистрировать транспортное средство на временный ввоз в Беларусь и какие требования при этом возникнут со стороны транспортной инспекции и ГАИ?

Об индексе цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения за май 2017 г.

Об индексе потребительских цен за май 2017 г.

Об индексе цен на строительно-монтажные работы за май 2017 г.

Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств на 1 июня 2017 г. (per0517.zip)