Содержание «Экономической газеты» N 41 за 6 июня 2017 года

Нефтепереработка: начатые инвестпроекты придется завершать в срок

Нефтепереработка теряет статус главного донора белорусской экономики. Пути преодоления спада в отрасли и восстановления ее роли было посвящено совещание у Президента Беларуси Александра Лукашенко 1 июня.

Расходы консолидированного бюджета по функциональной и экономической классификации (за 1 квартал 2017 г.)

Представители государства получили оценку

Госкомимущество опубликовало результаты анализа деятельности представителей государства в хозяйственных обществах по балльной системе исходя из установленных критериев.

Проценты за кредиты и оплата услуг банка в налоговом учете

Порядок учета в составе затрат вознаграждений банков и процентов за кредит при исчислении налога на прибыль разъясняет МНС в письме от 26.05.2017 № 2-2-10/01015, в котором говорится следующее.

Петербургский форум: себя показать и других посмотреть

На ХXI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Беларусь представила свою экспозицию, а остальные участники бурно обсуждали перспективы реформ российской экономики и сотрудничества с другими странами.

Составляющие предпринимательского риска: от первых просчетов до субсидиарной ответственности

О правовых и экономических причинах банкротства, природе и последствиях неплатежей и института субсидиарной ответственности журналист «Экономической газеты» беседует с юристом и экономистом. У нас в гостях антикризисный управляющий Сергей ПИНЧУК и заместитель директора по МСФО и МСА ООО «Аудиторский центр «Эрудит» Дмитрий СЫЧ.

Обязанным остается покупатель

Исчезает ли у покупателя обязанность по оплате поставленного товара с момента уведомления поставщика о возложении обязанности исполнения обязательства по оплате товара на третье лицо?

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (29.05.2017 – 2.06.2017)

Нет договора – нет перевода прав

Недвижимое имущество находится в долевой собственности трех собственников. Собственник-1 в нарушение установленного порядка распоряжения имуществом (без согласия собственника-3) заключил договор купли-продажи своей доли собственнику-2 (покупатель).

Вправе ли собственник-3 требовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору купли-продажи?

Как нашему экспортеру отстоять свои права в РФ

Экспорт занимает важное место в белорусской экономике. При продвижении своих товаров отечественные предприятия сталкиваются с различными трудностями на зарубежных рынках, в т.ч. на российском. Одна из них – претензии местных органов власти. В подобных случаях надо отстаивать свои права в суде, полагает юрист Александр КОПЕЛЕВ.

Как проще и дешевле разобраться с недействительной сделкой

Вправе ли стороны решить вопрос применения последствий недействительности оспоримой сделки без обращения в суд, например, посредством заключения между собой соответствующего письменного соглашения, порядка и сроков возврата полученного по ней (для экономии денежных средств на госпошлине и т.д.)?

Как открыть книжку МДП при транзите

Белорусское транспортное предприятие планирует доставить российский экспортный груз из России в Венгрию. Для выполнения транзитных перевозок через территорию Украины и Венгрии наш перевозчик планирует использовать книжку МДП.

По нашим сведениям, белорусский таможенный орган открывает процедуру МДП только в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта в РБ.

Обязан ли нам открыть книжку МДП российский таможенный орган, в зоне деятельности которого груз будет помещаться под таможенную процедуру экспорта?

Приключения украинского перевозчика в Беларуси

По договору перевозки с украинским грузоотправителем украинский перевозчик доставил груз в пункт таможенного оформления г. Минска, указанный в гр. 13 СMR-накладной. Условия поставки – СПТ-Минск. Таможенное оформление груза декларантом нашего предприятия (резидентом РБ) будет производиться с колес, без его выгрузки на склад временного хранения.

После помещения товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления наше предприятие планирует поручить доставку перевозчику груза не на склад в Минске, а на производство в Борисове. Для этого мы хотим внести изменения в гр. 3 СMR-накладной, изменив г. Минск на г. Борисов.

Украинский перевозчик отказывается доставлять груз на наше производство в г. Борисов, ссылаясь на запрет в таможенном законодательстве.

Вправе ли мы обязать перевозчика доставить груз на наше производство, расположенное в г. Борисове, или при этом нарушается законодательство? Можно ли вносить изменения в гр. 3 СMR-накладной?

Информбанк

НДС и договоры комиссии с резидентами ЕАЭС

У налогоплательщиков порой вызывает затруднения уплата НДС по договорам комиссии с резидентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Рассмотрим порядок исчисления НДС и выставления электронных счетов-фактур (ЭСЧФ) на наиболее часто встречающихся примерах из хозяйственной практики.

Имущественный вычет при строительстве жилья распространяется на материалы

Работник предприятия, нуждающийся в улучшении жилищных условий, строит дом собственными силами. Он представил в бухгалтерию документы на приобретение твердотопливного котла, труб, сгонов, кранов, радиаторов и других материалов для строительства водопроводной сети и системы отопления. Работнику отказано в предоставлении имущественного вычета по данным расходам.

Правомерно ли такое решение?

Освобождение от таможенных пошлин импорта оборудования

В 2014 г. на территории Солигорского района зарегистрировано ООО, основным видом деятельности которого является переработка древесины. Для формирования уставного фонда один из участников импортировал оборудование и применил освобождение от таможенных пошлин согласно Декрету Президента от 7.05.2012 № 6.

В текущем году на базе ООО планируется создать два самостоятельных предприятия и ввезенное оборудование передать одному из них.

Надо ли ООО уплачивать суммы ввозных таможенных пошлин, от которых общество было освобождено в 2014 г.?

Аудит кадровой политики организации: ошибки и вопросы делопроизводства по материалам проверки

Обратная сторона больничного листа

Надо ли заверять гербовой печатью организации подписи (отметки) на оборотной стороне листка временной нетрудоспособности?

Размер структурного подразделения

Регламентирована ли нормативно численность работников структурного подразделения (отдела)?

Нужны менеджеры

Можно ли работнику установить наименование должности «менеджер»?

Присваиваем категории

Каков порядок присвоения работникам квалификационных (должностных) категорий?

Контракт с молодым специалистом

Необходимо ли заключить новый контракт с работающим ранее студентом, который поступает на работу после окончания вуза по распределению в качестве молодого специалиста? Надо ли предоставить ему перед началом работы отпуск?

Трудовая книжка российского образца

Можно ли продолжать записи в трудовой книжке российского образца, которая была заведена по первому месту работы сотрудника в России?

Должностная инструкция для руководителя

Надо ли составлять должностную инструкцию руководителю?

Новый режим для одного подразделения

В организации планируется изменить режим работы (начало и окончание рабочего дня) для одного из подразделений.

Каким образом это оформить и какие последствия имеет данное изменение для работников подразделения?

Совмещение и пособие по уходу

Работница прервала социальный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и вышла на основное место работы на 0,5 ставки, сохранив 100% пособия.

Можно ли установить ей совмещение и сохранить при этом пособие в полном размере?

Об индексах изменения стоимости в строительстве

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2017 № 111 (pr0517.zip)