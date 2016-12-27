Содержание "Экономической газеты" №99 за 27 декабря 2016 года

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в ноябре 2016 г. составила 717,6 BYN, сообщает Белстат. По сравнению с предыдущим месяцем зарплата сократилась на 5,3 BYN, или на 0,7%, а реальная зарплата за год – на 4,3%. Таким образом, номинальная зарплата белорусов падает третий месяц подряд. Тем не менее глава государства вновь ставит задачу увеличения заработков в стране до 500 USD уже в следующем году.

Внешний долг: полезный и опасный

Рост внешнего долга Беларуси в текущем году на 8,2% многие эксперты считают чрезмерным. Насколько опасна такая скорость увеличения долгового бремени и чем это грозит, объясняет советник BEROC, доктор экономики Игорь Лившиц (Канада).

Мясо под реэкспортным соусом

«Продовольственные» разборки между Беларусью и Россией продолжаются. В конце прошлой недели Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору направила Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси письмо, в котором сообщила, что по данным, полученным через автоматизированную систему «Аргус» (государственный ветеринарный надзор), в 2016 г. увеличился объем отгрузки в адрес российских получателей подконтрольных госветнадзору товаров с белорусского предприятия СООО «Георгий и сыновья» до 10 462 т (говядина мороженая и охлажденная).

Столичный бюджет ждет пополнение

На 20-й сессии Мингорсовета депутаты приняли решение о повышении отдельных налогов, поступающих в столичную казну. В среднем ставки налогов проиндексированы на ожидаемый уровень инфляции.

Нефтегазовые отношения: тарифные и судебные

«Транснефть» сочла обоснованным рост тарифов на транспортировку нефти по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Беларуси, но только если он будет основан на их собственных расчетах, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

Комфорт для бизнеса измеряется макроэкономикой

Беларусь снова не упомянута в рейтинге самых благоприятных для ведения бизнеса стран, который американский журнал Forbes составляет 11-й год подряд. Наши партнеры по ЕАЭС там числятся, хотя их позиции выглядят не лучшим образом.

Слияние на грани венчура

«Российская венчурная компания» (РВК), Инфрафонд РВК и Белорусский инновационный фонд (Белинфонд) создают совместный фонд объемом 1,4 млрд. RUB сроком на 10 лет, сообщается в пресс-релизе РВК.

«Налог на болванки» по-белорусски

В нашей стране начинается новый этап борьбы за защиту авторских прав. Заниматься этим будет Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей, которое 12 декабря получило аккредитацию в ГКНТ.

Что показывает рентабельность продаж

Одним из ключевых показателей, применяемых для оценки эффективности работы компании и формирования ее стратегии, является рентабельность продаж.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (19.12.2016 – 23.12.2016)

Кому нужна пенсия

В Минтруда и соцзащиты 21 декабря 2016 г. состоялась онлайн-конференция «Вопросы пенсионного обеспечения».

С 1995 г. по 1999 г. занималась предпринимательской деятельностью, платила налоги. Поскольку индивидуальные предприниматели (ИП) в этот период были освобождены от уплаты взносов в пенсионный фонд, страховые взносы я не платила. Теперь в собесе говорят, что этот период не будет включен в пенсию. Это так?

Будет ли одновременно с пенсионным возрастом увеличиваться требуемый страховой стаж для назначения трудовой пенсии по возрасту?

На основании какого документа разделяют год рождения на две половины, тем самым увеличивая пенсионный возраст, начиная с 1.01.2017 г. на год ежегодно, а не на 6 месяцев?

Почему периоды учебы, ухода за детьми перестали учитывать для пенсии?

Сейчас предпенсионный возраст – это 53 года для женщин и 58 лет для мужчин. А каким он будет в 2017 г. и в последующие годы?

С повышением пенсионного возраста отложенная пенсия потеряла свою актуальность. Планируется ли сделать ее условия привлекательнее?

Во многих коллективных договорах в связи с юбилейными датами (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) прописаны определенные меры поощрения. Рекомендует ли Минтруда и соцзащиты менять коллективные договоры и «привязки» материальных выплат?

За какой период нужно подтвердить заработную плату для исчисления пенсии в 2017 г.?

Отработала на «вредной» работе 11 лет. Пенсионного возраста 50 лет, дающего право на назначение льготной пенсии по списку № 2, я достигну только в августе 2017 г. Когда мне надо обращаться за назначением этой пенсии?

В декабре исполнилось 60 лет. Контракт заканчивается в апреле 2017 г., и я собирался обратиться за пенсией позже, чтобы доработать стаж до полного года и заодно увеличить пенсию за работу без ее получения. В связи с повышением пенсионного возраста назначат ли мне пенсию в апреле?

Давно обсуждается новость, что работающим пенсионерам с января 2017 г. будут удерживать 45% из заработной платы, если пенсионер работает и получает пенсию. Это правда?

Можно ли выбрать для исчисления пенсии более высокий заработок за всю трудовую деятельность?

Не все категории граждан могут выработать страховой стаж, дающий право на трудовую пенсию, потому что время службы в армии, нахождения в декрете, уход за инвалидом и учеба в вузе не засчитываются. Планируется ли включить перечисленные позиции в страховой стаж?

Мужчине была назначена пенсия по возрасту в марте 2016 г. За какой период брался общий трудовой стаж при назначении пенсии?

Имеет ли гражданин право выбирать периоды трудового стажа для расчета пенсии?

ГАИ научит вас парковаться

С ростом числа автомобилей на улицах столицы растут и проблемы с местами для парковки. Власти видят выход в усилении наказания за попытки граждан и организаций пристроить свои машины на запрещенных для стоянки местах.

Каждому хранению – свое место

В настоящее время весьма актуальным является вопрос снижения себестоимости жилищно-коммунальных услуг, в т.ч. за счет снижения расходования топливно-энергетических ресурсов на их оказание. Такие меры непосредственно влияют на увеличение окупаемости населением затрат на оказание коммунальных услуг, а также на экономию государственных средств.

Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка» Беларуси

1 декабря были объявлены победители, призеры и финалисты Премии потребительского признания «Народная Марка» в сфере продовольственных, непродовольственных товаров и услуг по мнению белорусских потребителей.

Информбанк

Округление предъявляемого НДС

МНС письмом от 15.12.2016 № 2-1-10/02408 разъяснило порядок математического округления при предъявлении и исчислении сумм НДС.

Образовательные услуги и электронный счет-фактура

Организация оказывает образовательные услуги физическим лицам. Надо ли выставлять электронный счет-фактуру (далее – ЭСЧФ)?

Профессиональное обучение у нерезидента и налогообложение

Организация направляет сотрудников для повышения профессионального уровня на обучение в Австрию сроком на 6 месяцев. На время обучения с резидентом Австрии – юридическим лицом заключается договор о предоставлении в аренду жилья для проживания сотрудников.

Являются ли доходы австрийских организаций от обучения и предоставления имущества в аренду объектом обложения налогом на доходы организаций, не осуществляющих деятельность в РБ через постоянное представительство (далее – налог на доходы), и НДС?

Отгрузка товара и выписка ТТН

Организация отгрузила продукцию утром дня, следующего за датой выписки товарно-транспортной накладной ТТН-1. Есть ли в данном случае нарушение законодательства о бухучете и налогообложении?

Вычет НДС возможен в будущем году

Организация до 2016 г. работала на общей системе налогообложения, а с 1.01.2016 г. перешла на применение упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) без уплаты НДС. По итогам деятельности в 2015 г. остался НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), не принятый к вычету. Поскольку организация является поставщиком импортных товаров, она несет обязательства по уплате НДС при ввозе товаров на территорию РБ.

Возможен ли вычет (возврат) суммы НДС, не зачтенной по итогам 2015 г., в 2016 г.? Если нет, имеет ли право организация на такой вычет (возврат), если она перейдет с 2017 г. на применение УСН с уплатой НДС?

Подоходный налог и...

...покупка имущества у нерезидента

Белорусская организация планирует в январе 2017 г. приобрести у гражданина РБ (постоянно проживает в Литве и является налоговым резидентом этой страны) принадлежащие ему на праве собственности земельный участок (расположен в Минском районе) и легковой автомобиль. Продажа земельного участка является у него первой на протяжении 5 лет.

Надо ли организации с суммы выплаты этому гражданину за приобретаемое у него имущество удержать подоходный налог?

...страхование медицинских расходов

Транспортная организация 30.12.2016 г. заключила со страховой организацией РБ договор добровольного страхования медицинских расходов своего работника (для него транспортная организация является местом основной работы) сроком на 1 год. Оплата страховых взносов по данному договору страхования в размере 480 BYN была перечислена транспортной организацией в этот же день единовременным платежом. Указанная сумма страхового взноса была удержана из зарплаты этого работника за декабрь 2016 г.

Вправе ли в данной ситуации транспортная организация при исчислении подоходного налога из зарплаты этого работника за январь 2017 г. представить ему социальный налоговый вычет, установленный подп. 1.2 п. 1 ст. 165 НК, в размере удержанной суммы страховых взносов?

...банковский депозит и проценты

Банк, находящийся на территории РБ, 15.12.2016 г. заключил договор банковского вклада (депозита) в иностранной валюте сроком на 3 месяца с физическим лицом (не является работником этого банка). Согласно указанному договору процентная ставка установлена в размере 5% годовых, что на 4 п.п. превышает размер такой ставки по банковскому вкладу (депозиту) до востребования. При этом выплата физическому лицу всей суммы процентов, начисленных по внесенному вкладу (депозиту), должна быть осуществлена по окончании срока договора (14.03.2017 г.) путем выдачи наличных денежных средств.

Надо ли банку как налоговому агенту при выплате указанных процентов удержать с них подоходный налог? Если надо, то в каком порядке банк должен удержать подоходный налог и в какие сроки перечислить его в бюджет?

Изменение существенных условий труда как альтернатива сокращению численности или штата работников

Зачастую в процессе хозяйственной деятельности организации сталкиваются с необходимостью уменьшить численность работников. Причина – убыточность деятельности и потребность в урезании затрат. Однако сокращение численности или штата работников – относительно длительный процесс, приемлемой альтернативой которому может стать увольнение в связи с отказом от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда.

Желаю уволиться

В течение какого срока наниматель обязан уволить работника по его желанию, если в семье имеется ребенок-инвалид 3-й группы (1 год 6 месяцев)?

50% пособия по уходу за ребенком

В соответствии с приказом от 31.10.2016 работница, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком и получающая пособие в размере 100%, досрочно прерывает отпуск и выходит на полную ставку на работу с 1.11.2016 г.

В каком размере назначается пособие по уходу за ребенком до 3 лет с 1.11.2016 г. и с 1.12.2016 г.? Оформляется ли изменение размера пособия новым протоколом?

Помещение без окон

Можно ли торговой организации использовать помещения без естественного освещения?

Ширина дверей

Какими должны быть габариты дверей на разгрузочную платформу и в другие помещения?

Вход в холодильник

Как оборудовать охлаждаемые помещения?

Рабочее место

Как организовать безопасное рабочее место работника торговли?

Упаковка с чередованием

Как должны быть организованы рабочие места укладчиков-упаковщиков?

Кассир с охраной

Как оборудовать рабочее место контролера-кассира, в т.ч. чтобы обеспечить защиту работника?

Разгружаем товар

Как правильно выполнять погрузочно-разгрузочные работы?

Во дворе жилого дома

Магазин расположен в жилом доме. Как организовать погрузку, выгрузку грузов?