Содержание "Экономической газеты" №69 за 9 сентября 2016 года

На саммите G20 в Ханчжоу лидеры ведущих стран мира договорились разработать комплексную концепцию обеспечения устойчивого роста мировой экономики. Комплекс предлагаемых действий в итоговом коммюнике получил название «Ханчжоуский консенсус».

Налоговая политика: без привилегий и лазеек

Парламент приступает к рассмотрению дополнений и изменений в Налоговый кодекс. О том, что принесут очередные поправки бизнесу и экономике, рассказывает заведующая сектором бюджетно-налоговой политики Института экономики НАН Беларуси, к.э.н. Ольга ШУЛЕЙКО.

Одно министерство на все случаи монополизма

В Беларуси 8 сентября в соответствии с Указом Президента от 3.06.2016 № 188 на базе Минторга создан единый антимонопольный орган – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Меняем ограничения на источники

Еврокомиссия включила Беларусь в список стран, имеющих право получать финансирование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) под гарантии Евросоюза. Это решение, опубликованное в официальном журнале Европейского союза, вступит в силу через 20 дней.

Стратегия на 4 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял новую стратегию для Беларуси, которая рассчитана на 4 года. В ней определены инвестиционные приоритеты ЕБРР в нашей стране.

Неотразимый стимул

Надпись «Сделано в ЕАЭС» появится на товарах, производимых в странах Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан). Основанием для этого будет понятие евразийского товара, критерии определения которого разрабатывает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Внутренний ресурс для резервов

За август 2016 г. золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 82,3 млн. USD и, по предварительным данным, на 1 сентября составили 4711,9 млн. USD в эквиваленте. Как сообщает Нацбанк, этот рост обеспечен исключительно за счет внутренних источников.

Жалобы без границ и борьба с должниками

Некоторые изменения в налоговом законодательстве на будущий год коснутся прав и обязанностей плательщиков.

Банкротство: каждому по неплатежеспособности

Проблема банкротства является сегодня для белорусского бизнеса одной из самых актуальных. Еще недавно оно рассматривалось как способ очищения экономики от неэффективных предприятий. Но в последнее время механизмы, заложенные в Законе от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», приобрели для предпринимателей и менеджеров закрывающихся компаний угрожающий характер. Изменится ли что-нибудь с принятием нового закона?

Долги вертят активами

В июле потенциал роста прибыльности банковского сектора, похоже, выдохся. Банки не могут подкрепить его увеличением кредитования или иными активными операциями, а возможности технических действий ограничены. Тем временем проблемная задолженность продолжает расти, причем в основном за счет государственных предприятий и малого бизнеса.

Держим курс

Белорусский рубль в августе укрепился к доллару и евро, но немного ослабел к российскому рублю. Между тем население продолжает тратить валютные запасы, а предприятия – покупать валюту для оплаты своих обязательств.

Можно доверить

Приговором суда мне назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. В настоящее время работаю менеджером, естественно, что данные функции в моей должностной инструкции не закреплены и в должностные обязанности не входят. В то же время в ходе осуществления трудовой деятельности я сталкиваюсь с необходимостью представлять интересы своего работодателя (фирмы) в различных организациях, судах, иных госорганах, осуществлять прием и передачу материальных ценностей, подписывать ТН, ТТН, акты приема-передачи, подавать заявления и ходатайства и т.п. Возможна ли временная передача мне данных функций на основании доверенности как представителю? Не будет ли это противоречить закону в части ограничения права занимать должности?

Одно с другим не связано

Между сторонами заключен договор строительного подряда. Правомерно ли условие данного договора, согласно которому срок оплаты выполненных и принятых заказчиком по соответствующим акту и справке о стоимости выполненных работ обусловлен предоставлением подрядчиком заказчику банковской гарантии исполнения подрядчиком своих обязательств в период гарантийного срока на результат работ?

Никаких отлагательных условий

Правомерно ли условие договора поставки, согласно которому оплата поставленного товара производится покупателем в течение 10 календарных дней с момента реализации данного товара покупателем третьим лицам?

Можно только улучшать

Источниками регулирования трудовых и связанных с ними отношений являются, в частности, Трудовой кодекс, коллективные договоры, а также соглашения и иные локальные нормативные правовые акты, заключенные и принятые в соответствии с законодательством (ст. 7). При этом ЛНПА, содержащие условия, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством о труде, являются недействительными. Иногда несовершенство коллективного договора приводит нанимателя в зал суда.

Увольнение беременной

Студентка вуза, получающая образование в дневной форме обучения, все лето во время каникул работает в нашей организации (до 31 августа 2016 г.) по срочному трудовому договору. Она принесла заключение с рекомендацией перевести ее на более легкую работу, т.к. выяснилось, что у нее беременность. Правда ли, что контракт с беременной женщиной продлевается на период беременности? Можно ли уволить беременную работницу, с которой заключен срочный трудовой договор?

Дубликат для бывшего работника

Бывший работник обратился к нанимателю с просьбой оформить дубликат трудовой книжки. Работник был уволен в январе 2012 г. После этого не работал, по крайней мере, с его слов, не был оформлен официально. Как поступить нанимателю?

Союзная субконтрактация: равнение на мечту

В ЕАЭС планируется создание единого реестра промышленных предприятий стран – членов союза. Он должен стать основой формирования евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации и позволит активизировать их сотрудничество в промышленной сфере, считают в ЕЭК.

Нечего на регулятора пенять

Нацбанк письмом от 5.09.2016 № 64-16/945 разъяснил причины обращений граждан по вопросам отказа в предоставлении кредита.

Информбанк

Основные социально-экономические показатели стран Содружества Независимых Государств в январе-июле 2016 года (январь-июль 2016 г. в % к январю-июлю 2015 г.)

Динамика основных социально-экономических показателей в июле по сравнению с июнем 2016 года

Новые формы накладных и изменения в порядке их заполнения

В Беларуси со 2 сентября т.г. вводятся новые формы товарно-транспортной и товарной накладных ТТН-1 и ТН-2. Они утверждены постановлением Минфина от 30.06.2016 № 58 вместе с Инструкцией о порядке заполнения товарно-транспортной накладной, товарной накладной (далее – постановление № 58, Инструкция № 58) (см. «ЭГ» № 67, с. 2–6 Информбанка).

Постановка на учет наружных инженерных сетей

После завершения строительства объекта недвижимости проводится его приемка (в установленном ) и утверждение акта приемки объекта в эксплуатацию. Затем в бухгалтерском учете формируются стоимость объекта (каждой его части) и стоимость оборудования путем суммирования затрат прямых и косвенных (доли последних). Рассмотрим порядок формирования в бухгалтерском учете стоимости объектов наружных инженерных сетей и порядок их постановки на учет в качестве основных средств.

Депозитарные расписки: старт режима ожидания

11 сентября вступает в силу Указ Президента от 3.03.2016 № 84 «О вопросах эмиссии и обращения акций с использованием иностранных депозитарных расписок». Предполагается, что он откроет белорусским предприятиям дорогу на мировые фондовые рынки благодаря появлению правовых рамок для применения нового финансового инструмента.

Расчетный счет арестован: что делать

У предприятия арестован расчетный счет службой судебных исполнителей (задолженности перед бюджетом нет). Предприятие занимается реализацией продукции собственного производства в розничную сеть, средства от которой поступают на расчетный счет и списываются в счет погашения задолженности. В то же время предприятие берет на реализацию в розничную сеть продукцию других производителей по договору комиссии и по договорам поставки с отсрочкой платежа. Вправе ли предприятие, минуя свой расчетный счет, сдавать дневную выручку от реализации товара на счет поставщиков и комитентов (их инкассаторов), зачисляя на свой арестованный расчетный счет только размер комиссионного вознаграждения (при получении товара по договору комиссии) и размер торговой надбавки (при отсрочке платежа и получении товара на реализацию)?

Об индексах изменения стоимости в строительстве

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.08.2016 г. № 195 (файл per_0816.zip)