Содержание "Экономической газеты" №98 за 23 декабря 2016 года

Взлет посадок

Уходящий год богат на скандальную криминальную хронику на экономической почве. Последние события обеспечили этой тенденции достойное завершение. Но речь идет не о досужей сенсации, а о масштабной проблеме корпоративной коррупции.

Нагрузка штрафника

Санкции за налоговые нарушения в Беларуси могут вырасти вдвое. Усилится и ответственность за нарушения валютного и антимонопольного законодательства. Поправки в Уголовный кодекс и КоАП Палата представителей приняла в среду в первом чтении.

Ждем отмены ограничений на текстиль

Письмо с обращением в адрес европейских парламентариев об отмене ограничений на поставку белорусского текстиля подписали директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич, президент Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Керсти Крачт и исполнительный консул Мальтийской палаты малого и среднего бизнеса (GRTU) Ноэл Гаукт.

Правила госзакупок: анализ ошибок и нарушений

Государственные закупки – один из основных элементов системы государственного регулирования экономики, формирующий благоприятные условия для развития конкуренции и предпринимательства, в т.ч. малого и среднего. Ежегодно для реализации государственно-властных полномочий и осуществления социально значимых функций государственными органами и бюджетными организациями на приобретение товаров (работ, услуг) расходуется порядка 10 млрд. USD.

Экспорт без лишних бумаг

Украинским компаниям не обязательно составлять договоры при предоставлении услуг зарубежным клиентам в бумажной форме. В новом году они смогут заключать договоры с клиентами по e-mail, по схеме публичной оферты, в электронной форме или же просто выставляя счет (инвойс). Белорусским экспортерам остается лишь позавидовать таким возможностям.

МАРТ на страже нашего приоритета

По инициативе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разъяснен порядок применения постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Фонды для коллективных инвестиций

Финансовый рынок Беларуси может пополниться институтом коллективных инвестиций в виде паевых и акционерных инвестиционных фондов. Эти структуры и выпускаемые ими ценные бумаги должны обеспечить реальный сектор экономики «длинными» деньгами». Кроме того, создание инвестфондов позволит выполнить обязательства по гармонизации законодательства в сфере коллективных инвестиций в рамках ЕАЭС.

Потребуются время и профессионализм

Инвестиционные фонды могут стать важным элементом инфраструктуры белорусского рынка капиталов. Своим мнением о перспективах развития инвестфондов делятся исполнительный директор Ассоциации участников рынка ценных бумаг, директор ЗАО «Авангард Лизинг» Антон АНДРЕНКО и руководитель проекта по запуску фонда «Зубр Капитал» Николай ШЕСТАК.

Будет исполнено по закону

Совсем недавно огромный массив белорусских нормативно-правовых актов пополнился абсолютно новым НПА – Законом от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 439-З). Насколько необходим был этот документ для правовой системы Беларуси и сможет ли он изменить что-то в положительную сторону? Поделиться с нашими читателями своим мнением на этот счет мы попросили нескольких специалистов в области хозяйственного права.

Работаем дольше – получаем столько же

Повышение пенсионного возраста до 58/63 лет позволит не уменьшать пенсии в условиях старения населения, заявил 21 декабря 2016 г. во время online-конференции в Минтруда и соцзащиты «Вопросы пенсионного обеспечения» заместитель Министра труда и социальной защиты РБ Валерий Ковальков.

Опоздания на работу

Каждый четвертый опаздывает на работу практически ежедневно, показал опрос Исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY среди 2237 респондентов. Большинство опозданий приходится на зимнее время.

Здравоохранение: правила менять не собираются

Большинство участников круглого стола «Системы здравоохранения Беларуси и Германии: опыт функционирования и перспективы развития», прошедшего в Минске, призывало власти поставить частную и государственную медицину в равные условия. Мероприятие было организовано Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН) совместно с Восточным комитетом немецкой экономики при поддержке Минздрава.

Пенсия в ЕАЭС: ждать осталось недолго

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 19 декабря т.г. одобрила проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза (далее – Договор о пенсионном обеспечении).

Информбанк

Основные социально-экономические показатели стран Содружества в январе–октябре 2016 года

(январь–октябрь 2016 г. в % к январю–октябрю 2015 г.)

Учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат

Рассмотрим основные особенности классификации, распределения и списания общепроизводственных и общехозяйственных затрат.

Затраты: текущие и капитализируемые

Затраты на производство и расходы на реализацию являются важными объектами бухгалтерского и управленческого учета. От их правильного учета напрямую зависит прибыль организации. Рассмотрим отдельные ситуации, возникающие на практике, связанные с учетом затрат.

Ролику не хватило времени

Организация-заказчик заключила договор с рекламной студией (исполнителем) на производство рекламного видеоролика. Созданный исполнителем видеоролик передан по акту сдачи-приемки заказчику вместе с имущественными правами на его использование. Видеоролик планируется использовать в течение 6 месяцев для предпродажной рекламы товара организации. Стоимость услуг по созданию видеоролика отражена у заказчика на счете 04 «Нематериальные активы» как первоначальная стоимость объекта нематериальных активов.

Правильно ли отражены данные затраты?

Больше места для программы

На балансе организации в качестве нематериального актива числится компьютерная программа для разработки смет на одно рабочее место. В связи с производственной необходимостью дополнительно была приобретена лицензия на право пользования компьютерной программой еще на 2 рабочих места.

Как отразить в бухгалтерском учете организации затраты по оплате дополнительных лицензий?

Госпошлина как текущие расходы

Торговая организация приобрела автомобиль «Газель». Как следует отразить в бухучете стоимость оплаты за разрешение на допуск к движению: включить в первоначальную стоимость автомобиля как объекта основных средств или отнести на текущие расходы организации?

Учет и списание пресс-формы

Организацией приобретена пресс-форма для литья пластмассовых изделий стоимостью 2150 BYN. Согласно паспорту ресурс пресс-формы составляет 200 000 технологических циклов. В бухгалтерском учете пресс-форма отнесена к запасам как отдельный предмет в составе средств в обороте. Учетной политикой организации определено, что списание стоимости пресс-формы производится пропорционально объему изготовленной продукции в отчетном периоде (количество циклов) исходя из нормативной ставки.

Нормативная ставка определена как часть стоимости пресс-формы, приходящейся на один цикл, исходя из ее ресурса (стоимость / ресурс) и равна 0,01075 BYN/цикл (2150 / 200 000).

Имеет ли организация право списывать стоимость пресс-формы по нормативной ставке?

Страхование экспорта в налоговом учете

Белорусская производственная организация заключила внешнеэкономический договор купли-продажи с болгарской компанией на поставку собственного товара за рубеж. Базис поставки согласно договору – EXW – Минск.

Организации застраховала экспортируемый товар. Имеет ли она право включить страховые взносы в состав затрат, участвующих при налогообложении налогом на прибыль?

Залоговая стоимость и курсовые разницы

Организацией для оплаты проезда по автомобильным дорогам дальнего зарубежья получены в залог приборы, залоговая стоимость которых выражена в валюте.

Каким образом залоговая сумма должна быть отражена в бухгалтерском учете?

Можно ли считать оплату залоговой стоимости приборов авансом и не производить переоценку такой дебиторской задолженности?

Исполнительному производству — свой закон

Отечественная юридическая общественность долгое время ждала, когда регламентация исполнительного производства найдет свое отражение в специальном законе. И дождалась, причем сразу двух законов – Закона от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 439-З) и Закона от 24.10.2016 № 440-З «О судебных исполнителях».

Новый порядок формирования и использования средств инновационных фондов

Указом Президента от 28.11.2016 № 431, вступившим в силу с 1 декабря 2016 г., внесены существенные изменения в Указ от 7.08.2012 № 357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов» (далее – указы № 431 и № 357). Это сделано в целях повышения эффективности использования средств инновационных фондов.