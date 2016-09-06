Содержание "Экономической газеты" №68 за 6 сентября 2016 года

Советы для «двадцатки» и всех желающих расти

Проблемы, которые обсуждались на саммите группы G-20 в китайском городе Ханчжоу, характерны для многих стран, в т.ч. не входящих в «Большую двадцатку». Низкие темпы роста, высокая степень неравенства и медленное продвижение структурных реформ беспокоят не только лидеров крупнейших стран мира, но и белорусский бизнес. При этом анализ причин таких явлений и выбор путей их исправления все видят по-разному.

Из группы разгорится кластер

В Беларуси может появиться приборостроительный кластер. Одним из главных его участников готова стать группа компаний «Изовак». Ее генеральный директор Михаил Дорошевич рассказывает, зачем нужна такая структура, можно ли финансировать cтартапы и как завоевать доверие транснациональных корпораций.

Режим строгой экономии

По итогам 7 месяцев т.г. профицит бюджета сектора государственного управления сложился в Беларуси в сумме 1,7 млрд. BYN, или 3,2% к ВВП, а республиканского бюджета – почти 1 млрд. BYN, или 2% к ВВП, сообщает Минфин.

Нефть ответит за газ: договоренности нет, но будет

Нефть и газ по-прежнему остаются главной составляющей внешней торговли Беларуси и России, хотя их объемы падают, а цены служат предметом регулярных споров. Так, на пресс-конференции 3 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) министр энергетики РФ Александр Новак заявил о сокращении поставок российской нефти в нашу страну и отсутствии договоренности о ценах на газ.

Карта скромного достатка

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в I полугодии 2016 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 9,7 млн. Br в месяц (до деноминации), сообщает Белстат. При этом удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума вырос за год с 5,1% до 5,5%.

Надзор за субсидиями

30 августа на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) директор Департамента промышленной политики Комиссии Николай Кушнарев представил Отчет о соблюдении государствами – членами Евразийского экономического союза в 2014 г. единых правил предоставления промышленных субсидий, предусмотренных Договором о Союзе.

Контроль на дорогах

31 августа в режиме видеоконференции состоялось совещание специалистов информационных технологий органов транспортного контроля и таможенных органов стран ЕАЭС. На нем обсуждалось совершенствование информационного взаимодействия уполномоченных органов государств – членов при проведении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе союза.

Получите новую профессию

В сентябре 2016 г. Государственная служба занятости предлагает безработным обучение по десяти актуальным на рынке труда профессиям, в т.ч. инженер-программист и тестировщик ПО.

Исправление оценки: проверим рынок экспертизой

Указом от 1.09.2016 № 326 внесен ряд дополнений и изменений в Указ от 13.10.2006 № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь».

Итальянский инкубатор в Беларуси

Торгово-промышленная палата «Италия-Беларусь» открыла бизнес-инкубатор для итальянских предприятий в Минске. Новая структура намерена специализироваться на оказании помощи итальянским компаниям в создании предприятий в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и поставках товаров.

Тернистый путь к смягчению

Темпы роста кредитования в Беларуси в июле несколько оживились. Некоторую активность по сравнению с предыдущими месяцами проявили частные компании, которые пытаются закрыть свои кассовые разрывы, тогда как госпредприятия, по-видимому, ждут спасительных решений от правительства. Население тем временем успевает только рассчитываться по прежним долгам и привыкать к новым ставкам депозитов.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (29.08.2016 – 02.09.2016)

Пенсия: общие и частные ситуации

On-line конференция «Вопросы пенсионного обеспечения» состоялась 31 августа т.г. в Минтруда и соцзащиты.

Бонус за долголетие

Планируется ли изменить возрастные рамки для надбавки к пенсии за долголетие? Например, ввести такую надбавку 70-летним? Будут ли увеличены размеры надбавок?

Ждите повышения

Планируется ли повышение трудовых пенсий?

Годы платежей

Почему увеличили страховой стаж для назначения пенсии? Какова практика других стран?

Счетчик возраста

Из-за низкого порога по выходу на заслуженный отдых Беларусь является первой в Европе по количеству пенсионеров. Пенсионный возраст сейчас у нас постепенно повышают на 3 года. Не считаете ли вы темп повышения пенсионного возраста медленным?

Пригодность пластика

В течение какого срока действует заявление о перечислении пенсии на пластиковую карточку?

Эстонский стаж

После получения высшего образования меня распределили на работу в Таллинн (Эстония). Там я продолжала работать и после распада Советского Союза. В 1999 г. переехала в Беларусь, где проживаю и работаю до настоящего времени. В следующем году мне оформляться на пенсию. В управлении социальной защиты моего района мне сказали, что эстонский стаж не будет учтен при назначении пенсии? Так ли это?

Двойное назначение

С 2005 г. работаю в Москве, до этого работала в Беларуси. Получу ли я пенсию в Беларуси или в России и в каком возрасте?

Несколько пенсий

После распада Советского Союза работал в России, Латвии и Литве. Сейчас живу и работаю в Беларуси, скоро на пенсию. По утверждению работников собеса, буду получать 4 пенсии. Это так?

У военных свой фонд

Планируется ли в текущем году повышение пенсии военнослужащим?

Без индексации

Почему пенсии не индексируются в связи с инфляцией?

По сравнению с соседкой

Стаж работы у меня намного больше, чем у моей соседки. Почему мы получаем пенсии по возрасту практически в одинаковом размере?

Ваша пенсия – в конверте

Последние 10 лет работал на высокооплачиваемой работе. Практически все деньги получал в конверте, по ведомостям проходила минимальная заработная плата. Повлияет ли это на мою будущую пенсию?

Работающие пенсионеры

Слышала, что с сентября 2016 г. у работающих пенсионеров будут высчитывать из пенсии 40%. Правда ли это?

Право на льготы

В ноябре 2011 г. мне исполнилось 50 лет. Оформила льготную пенсию в связи с работой на вредном производстве (по Списку № 2). До настоящего времени продолжаю работать на том же производстве. В ноябре мне исполняется 55 лет. Какие документы нужны для перерасчета стажа?

Латвия не должна

Во времена Советского Союза работал в Латвии более 15 лет. При выходе на пенсию в 2000 г. за этот стаж мне пенсию назначили в Беларуси. Слышал, что есть какой-то договор, по которому за латвийский стаж пенсию должна платить Латвия. Так ли это?

Предпринимательский стаж

Включается ли время осуществления предпринимательской деятельности в стаж для пенсии?

Налоговая конкуренция

Обещая создать для китайских компаний максимально благоприятные условия хозяйствования, белорусские власти вступают в конкурентную борьбу с рядом развивающихся стран, где также идут подобные процессы. Правда, в некоторых странах Юго-Восточной Азии пытаются, в первую очередь, создать комфортные условия для собственного бизнеса.

Союзы и зоны: локальные и всеобщие

Консультации по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP) не прекратятся, несмотря на острую критику Германии и некоторых других европейских стран, сообщает Reuters.

Информбанк

ЭСЧФ и «ввозной» НДС из-за пределов ЕАЭС

Письмом МНС от 17.08.2016 № 2-1-10/01639 разъяснен порядок заполнения электронных счетов-фактур (далее – ЭСЧФ) на суммы «ввозного» НДС, взимаемого таможенными органами. В этом письме сообщается следующее.

Электронный счет-фактура и возврат товара

На основании заключенного договора купли-продажи покупатель в августе 2016 г. возвратил продавцу часть поставленного товара в связи с приближением истечения срока годности. Как данная операция должна быть учтена при исчислении НДС и в электронном счете-фактуре (далее – ЭСЧФ)?

Бизнес в райцентре, а жизнь в столице

Можно ли будет применять льготный режим налогообложения при создании в Логойском районе предприятия по оказанию парикмахерских услуг (без иных видов деятельности) либо оказании таких услуг ИП, проживающим при этом в Минске?

Работники по распределению и подоходный налог

1. В организацию в августе 2016 г. по распределению после окончания вуза принято 2 молодых специалиста (для них эта организация является местом основной работы). В сентябре 2016 г. они по месту работы получили денежную помощь в размере 100 BYN. В представленной одним из специалистов справке о размере стипендии указана сумма 82 BYN. Другой специалист стипендию не получал, и в справке указан размер социальной стипендии – 40 BYN.

Надо ли организации как налоговому агенту с указанной помощи удержать и перечислить подоходный налог?

2. В организацию, расположенную в Пинске, в августе 2016 г. на основании свидетельства о направлении на работу на должность экономиста распределен выпускник вуза, постоянно проживающий в Витебске. На основании представленных документов организация возмещает ему: стоимость проезда железнодорожным транспортом по маршруту Витебск – Пинск (отправление 22 августа в 19.40, прибытие 23 августа в 08.15) в размере 18,3 BYN; стоимость комплекта спальных принадлежностей – 3 BYN; суточные за время нахождения в пути – 14 BYN (2 суток x 7 BYN).

Надо ли организации как налоговому агенту при выплате работнику указанных сумм удержать с них подоходный налог?

3. В производственную организацию в августе 2016 г. в качестве технолога по распределению принят выпускник вуза. В соответствии с приказом руководителя этой организации данному специалисту выплачено единовременное пособие в размере его месячного оклада – 450 BYN.

Надо ли организации как налоговому агенту при выплате работнику этого пособия удержать с него подоходный налог?

4. В организацию, находящуюся в Лиде, после окончания БГЭУ в августе 2016 г. по распределению приняты 2 молодых специалиста. Место жительства одного из выпускников – Минск, другого – Лида. При этом на время обучения они были зарегистрированы по месту пребывания (г. Минск). На основании представленных документов организация возмещает им стоимость проезда автобусом по маршруту Минск – Лида в размере 20 BYN каждому, а также суточные в размере 3,5 BYN.

Надо ли организации как налоговому агенту при выплате этим работникам указанных сумм удержать с них подоходный налог?

5. В организацию в августе 2016 г. в соответствии со свидетельством о направлении на работу принят иногородний молодой специалист. Нанимателем согласно коллективному договору этому специалисту выплачена денежная помощь в размере 100 BYN с целью компенсации затрат, связанных с наймом жилого помещения.

Надо ли организации как налоговому агенту с указанной помощи удержать и перечислить в бюджет подоходный налог?

6. В строительную организацию в августе 2016 г. на должности инженеров приняты два иногородних молодых специалиста (выпускники вуза). При устройстве на работу одним из них предоставлено свидетельство о направлении на работу, а другим – справка о самостоятельном трудоустройстве. На основании представленных этими специалистами договоров найма жилого помещения нанимателем в соответствии с коллективным договором этим специалистам выплачена денежная помощь в размере 100 BYN каждому с целью компенсации их затрат, связанных с наймом жилого помещения.

Должна ли организация как налоговый агент с указанной помощи удержать и перечислить в бюджет подоходный налог?

Прием наличных и безналичных и...

...реорганизация предприятия

Предприятие производит мебель и имеет ряд магазинов по продаже этой мебели, в т.ч. с рассрочкой платежа. В целях повышения эффективности своей деятельности оно будет проводить реорганизацию путем создания вместо представительств предприятия унитарного предприятия по продаже мебели. При этом в магазинах представительств остается задолженность покупателей – физических лиц за товары, проданные с рассрочкой платежа и еще не проданные. Как в этой ситуации использовать кассовое оборудование с учетом проводимой реорганизации и принимать деньги от покупателей – физических лиц за товары, проданные с рассрочкой платежа?

...деноминация

Торговое предприятие имеет торговый объект, в котором используется кассовое оборудование. Какая запись должна быть внесена в книгу кассира при переводе такого оборудования на работу в деноминированных рублях? Нужна ли при этом отметка ЦТО в книге кассира о переводе кассового оборудования на режим «рубли, копейки»? Обязательна ли регистрация (снятие с регистрации) кассового оборудования в налоговом органе после его перевода на работу в новом масштабе цен, доработанного в связи с проведением деноминации?

Порядок распределения молодых специалистов в 2016 году

С 1 августа предприятия, организации, учреждения начали прием на работу выпускников. В 2016 г. в некоторые документы, регулирующие порядок распределения молодых специалистов, были внесены изменения. Для правильного трудоустройства молодых кадров работникам кадровых и юридических служб необходимо изучить законодательство о молодых специалистах. Рассмотрим механизм распределения этой категории выпускников.

О рабочем времени медицинских работников

С 14 апреля 2016 г. изменились нормативы рабочего времени для некоторых категорий медицинских работников. В частности, действует новый перечень медработников, имеющих право на 38,5-часовую рабочую неделю.

Донорство без выходного дня

Работник организации в период нахождения в кратковременном отпуске без сохранения заработной платы сдавал кровь. По выходу из отпуска он предъявил соответствующую справку с требованием предоставить ему дополнительный день отдыха в соответствии со ст. 104 ТК. Должен ли наниматель удовлетворить требование работника?