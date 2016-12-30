Содержание "Экономической газеты" №100 за 30 декабря 2016 года

Год красивых разговоров

Дорогие читатели! Перед вами последний номер «ЭГ» уходящего года. Спасибо, что вы были с нами, и надеемся, что останетесь и в следующем году. Мы пережили много интересных событий, и не меньше ждет нас в будущем. Чем запомнится нам 2016 год и что принесет следующий?

Не наш кодекс: белорусский Президент не приехал на подписание Таможенного кодекса ЕАЭС

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза подписан 26 декабря в Санкт-Петербурге президентами России, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседание Высшего Евразийского экономического совета не приехал.

Тают занятость и безработица

Численность занятых в экономике Беларуси в ноябре т.г. составила 4392,7 тыс. человек, сообщает Белстат. Это на 2,2% меньше, чем год назад, и на 1,4% – чем в январе т.г. При этом, по данным Минтруда и соцзащиты, численность зарегистрированных безработных на конец ноября составила 35,8 тыс. человек, а уровень официальной безработицы – 0,8% от экономически активного населения. Таким образом, на рынке труда наблюдается интересный феномен: сокращается как число занятых, так и официальная безработица.

Параллельные деньги больше не пересекутся

Едва ли не самым хлопотным мероприятием уходящего года можно считать деноминацию. Субъекты хозяйствования потратили немало времени и сил, чтобы адаптировать к новым деньгам кассовые аппараты и бухгалтерские программы. Всем гражданам пришлось привыкать к новым банкнотам и монетам. Теперь Национальный банк напоминает, что 31 декабря 2016 г. заканчивается период параллельного обращения банкнот образца 2000 года и 2009 года. Таким образом, завершаются основные мероприятия по проведению деноминации белорусского рубля.

Бизнес не хочет расти

Количество юридических лиц в Беларуси за 11 месяцев т.г. выросло на 0,9%, до 142,8 тыс., а индивидуальных предпринимателей сократилось на 2,3%, до 249,5 тыс. Видимо, масштаб предпринимательской инициативы обратно пропорционален количеству обещаний ее раскрепостить и движению в рейтинге легкости ведения бизнеса.

Облигации для молочного холдинга

Предприятия – участники холдинга «Мясомолпром» получат господдержку по сложной схеме. В соответствии с Указом Президента от 28.12.2016 № 496 их долги перед банками на сумму почти 286 млн. USD передаются Миноблисполкому, а затем будут взыскиваться в течение 6 лет.

Спасение зоны: времени на «раскачку» не осталось

Под конец года власти все-таки вспомнили о белорусских свободных экономических зонах и решили как-то компенсировать им утрату таможенных льгот. Соответствующий указ может появиться в ближайшее время.

Парад финансовых результатов

Прибыль белорусских предприятий по итогам 10 месяцев т.г. продолжает расти, однако это скорее «расчетный», чем реальный результат. Фактически прибыль реального сектора сокращается, а потому рассчитывать на внутренние источники инвестиций и повышение заработков не приходится.

Прощаемся со старым годом и встречаем новый

Комментарии специалистов

Социальная разгрузка

О разрыве между лозунгом социальной ориентированности Беларуси и реальным положением дел мы говорили 3,5 года назад в статье «Что осталось от социального государства?» («ЭГ» № 51 за 19.07.2013). К сожалению, с тех пор эта тенденция только усилилась.

Казенные затраты года

Расходы белорусского бюджета на обслуживание государственного долга существенно выросли. Это заставляет экономить на поддержке национальной экономики и инвестициях. Тем не менее значительные суммы по-прежнему тратятся на поддержание прежних «имиджевых» проектов.

Нацбанк определил стратегию: выбрал миссию и назначил цель

Национальный банк Беларуси принял Стратегию институционального развития на 2017–2020 годы. В этом документе определяются миссия, видение и среднесрочная цель институционального развития главного финансового регулятора страны, сформулированы задачи, стратегические инициативы, пути и способы достижения цели институционального развития.

Перенос года

Срок преобразования сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия переносится с 31 декабря 2016 г. на 31 мая 2017 г.

Новогодний корпоратив сближает

В этом году только в каждой второй компании будет проводиться новогодний корпоратив. Но работники не расстраиваются. Наверное, привыкли экономить и перестали ждать подарков.

Информбанк

Возмещаемые расходы у арендодателя, применяющего УСН

Министерство по налогам и сборам письмом от 15.12.2016 № 2-3-15/2413 разъяснило особенности налогообложения сумм арендатором возмещаемых расходов, не включенных в арендную плату, у арендодателя, применяющего упрощенную систему налогообложения (далее – УСН).

Минимальная зарплата – 265 рублей

С 1 января 2017 г. на 10,7% увеличивается размер государственного минимального социального стандарта в области оплаты труда – минимальной заработной платы.

Выстрел, которого не было

В конце уходящего года главные бухгалтеры ряда предприятий столкнулись с необходимостью решать задачу, условия которой были сформулированы еще 3,5 года назад. Речь идет о требованиях ст. 8 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон) к квалификации главбухов общественно значимых организаций. О том, что нормы Закона создадут определенные трудности, автор предупреждал сразу после принятия Закона в статье «Ружье, которое не выстрелит» («ЭГ» № 65 от 6.09.2013). Что же мы имеем сегодня?

Источник инвестиций в бухучете

Обществом принято решение об участии в уставном фонде создаваемого юридического лица путем осуществления долгосрочных финансовых вложений в его уставный фонд. Согласно протоколу собрания участников общества внесение вклада в уставный фонд создаваемого предприятия осуществляется за счет прибыли общества.

Необходимо ли отразить бухгалтерскими записями направление нераспределенной прибыли общества на финансирование долгосрочных финансовых вложений в уставный фонд создаваемого юридического лица?

Техническая литература в бухучете

Организация в ноябре 2016 г. приобрела 8 сборников технических кодексов установившейся практики стоимостью 8,9 BYN за единицу (в т.ч. НДС – 1,48 BYN) и сборник типовых технологических карт стоимостью 60 BYN (в т.ч. НДС – 10 BYN). Затем литература была передана для использования работникам отдела капитального строительства (ОКС). Затраты на содержание и материально-техническое обеспечение ОКС отражаются на счете 26 «Общехозяйственные затраты».

Как отражаются в бухгалтерском учете приобретение и списание такой литературы?

Учет молниеотвода

Здание склада торговой организации оборудовано устройством для защиты от прямого попадания молний. Конструктивно система представляет собой молниеприемник, токоотвод и заземление. Молниеприемник, токоотводы конструктивно соединены со зданием и изолированы от него.

Как правильно отразить в учете произведенные затраты: как отдельный инвентарный объект основных средств или отнести на увеличение первоначальной (восстановительной) стоимости здания центрального склада?

Борьба с доходами, полученными преступным путем, продолжается

Законом от 13.06.2016 № 376-З (далее – Закон № 376-З), вступившим в силу с 18.09.2016 г., внесены многочисленные изменения в Закон от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон № 165-З).

Новые условия допуска к процедуре МДП

Рассмотрим новые требования к применению в Беларуси системы МДП, введенные постановлением Совмина от 15.12.2016 № 1026 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.1998 № 1996 и от 17.02.2012 № 156» (далее – постановление № 1026).

Квалификация чистоты

Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство здравоохранения письмом от 5.12.2016 № 16-15/332К разъяснили особенности подтверждения квалификационных требований участников процедур госзакупки некоторых товаров и услуг.

Установить максимальную цену реализации

Юридическое лицо – резидент (далее – комиссионер) и юридическое лицо – нерезидент (далее – комитент) заключили договор комиссии на продажу товара.

Можно ли в рамках этого договора установить максимальную цену реализации товара?

Валюту получить нельзя

Адвокатское бюро оказывает юридическую помощь иностранцу – физическому лицу, который, находясь на территории Беларуси, намерен внести через банк РБ наличную иностранную валюту на счет адвокатского бюро. Правомерны ли такие расчеты? Каковы действия банка?

Белорусские рубли – нерезиденту

Юридическое лицо – резидент (далее – заимодавец) предоставило заем в белорусских рублях другому юридическому лицу – резиденту (далее – заемщик). Затем заимодавец уступает право требования юридическому лицу – нерезиденту. Вправе ли заемщик перечислить со своего текущего (расчетного) банковского счета безналичные белорусские рубли нерезиденту?

Куда хочу – туда плачу

Юридическое лицо – резидент (далее – спонсор) предоставляет безвозмездную (спонсорскую) помощь другому юридическому лицу – резиденту (далее – получатель) в виде денежных средств в белорусских рублях. Обязан ли для получения безвозмездной (спонсорской) помощи получатель открывать благотворительный счет, а спонсор – переводить ее исключительно на этот счет?

Ответственность за проверку груза

Груз перевозится из Польши в Россию. В белорусском пункте пропуска для проследования груза в РФ по процедуре таможенного транзита белорусским перевозчиком была подана транзитная декларация сотруднику таможенного органа. Может ли водитель, выполняющий международную автомобильную перевозку, быть привлечен к административной ответственности в Беларуси при выявлении должностным лицом таможенного органа несоответствий сведений (о наименовании, количестве грузовых мест, весе товара, стоимости), указанных в транзитной декларации, транспортных (перевозочных) документах, сведениям, выявленным в ходе проводимых операций таможенного контроля (в форме таможенного досмотра)?

Коммерческие документы как транзитная декларация

Белорусское транспортное предприятие осуществляет международные автомобильные перевозки грузов с территории Евросоюза на территорию Беларуси, Казахстана, России. При открытии таможенной процедуры таможенного транзита в белорусском пункте пропуска таможенные органы в отдельных случаях принимают в качестве транзитной декларации транспортные документы (СМR-накладную). В других случаях не принимают, требуя представлять транзитную декларацию установленной формы.

В каких случаях перевозчик может использовать в качестве транзитной декларации для выполнения транзитной перевозки грузов транспортные (перевозочные) документы? Какими нормативными правовыми актами это регламентировано?