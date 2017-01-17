Содержание "Экономической газеты" N4 от 17 января 2017 года

Одной из главных задач, поставленных в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, является развитие малого и среднего предпринимательства. Целый раздел здесь посвящен вопросам раскрепощения деловой инициативы и формирования благоприятных условий для ведения бизнеса. Обещается, что государственная политика в текущем пятилетии обеспечит создание благоприятных условий для инициативы и ведения бизнеса в государственном и частном секторах экономики. Что же требуется для решения столь масштабной задачи, как улучшение бизнес-климата и стимулирования предприимчивости в стране?

Официальная безработица упала

Уровень зарегистрированной безработицы не изменился за декабрь и на 1 января 2017 г. составил 0,8% к численности экономически активного населения против 1% на начало прошлого года, сообщает Минтруда и соцзащиты.

Лишней нефти не будет

График поставок нефти на I квартал 2017 г. предусматривает отгрузки в Беларусь в объеме 4 млн. тонн, сообщил 13 января журналистам первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин.

Продовольственная конъюнктура: мировые ценовые индексы

Мировые цены на продовольствие растут разнонаправленно. Об этом свидетельствует динамика индекса продовольственных цен ФАО. В декабре 2016 г. он составил 172 пункта, как и в ноябре. Однако цены на растительные масла и молочную продукцию значительно выросли, практически полностью компенсировав падение котировок сахара и мяса. Среднее значение индекса по итогам прошлого года составило 161,6 пункта, что на 1,5% ниже, чем в 2015 г. Значительное увеличение цен на растительные масла и сахар в 2016 г. сопровождалось падением цен на рынках зерна, мяса и молочной продукции.

Перечни на продажу: по рыночной цене и по совету бизнеса

В Беларуси сформирован предварительный перечень объектов для приватизации на 2017 год. Власти намерены согласовать его с отечественными бизнес-союзами, пообещал в интервью телеканалу Беларусь 1 начальник главного управления Госкомимущества Дмитрий Сидоров.

Когда судебный приказ не указ

В настоящее время многие антикризисные управляющие в процедуре банкротства прибегают к привлечению некоторых лиц к субсидиарной ответственности в порядке приказного судопроизводства. Однако, на наш взгляд, такая практика не соответствует ни ХПК, ни законодательству о банкротстве.

Прибыль снова нашлась

В ноябре ралли финансовых результатов белорусской банковской системы продолжилось. После октябрьского спада прибыль вновь выросла, причем на сей раз – за счет роста процентных доходов и курсовых разниц.

Как сэкономить на денежной массе

За прошлый год широкая денежная масса (ШДМ) в Беларуси увеличилась всего на 3,8%, до 33 935 млн. BYN, хотя прогнозировался рост на 16–20%. Столь жесткое ограничение денежного предложения позволило удержать инфляцию в запланированных рамках, хотя и оказалось довольно болезненным для деловой активности.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (9.01.2017 – 13.01.2017)

Когда кредитор заинтересован в субсидиарной ответственности

Споры о привлечении к субсидиарной ответственности, вытекающие из дел о банкротстве и рассматриваемые судом до завершения ликвидационного производства, как правило, инициируются управляющим. При этом кредиторы обычно заинтересованы, чтобы такой иск был удовлетворен судом. Ведь за счет субсидиарных должников могут быть удовлетворены их требования, на оплату которых недостаточно имущества организации-банкрота.

Все согласовано

Между сторонами заключен договор поставки, в котором наряду с другими существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей, однако нет прямого указания на то, что товар продается в рассрочку. Является ли в таком случае условие договора поставки об оплате товара в рассрочку согласованным?

Качество нашей жизни планируется улучшить

Стремлениям к обеспечению высокого уровня жизни посвящена глава 8 Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы (далее – программа). Здесь перечислены все отраслевые социальные госпрограммы и расставлены акценты при их применении.

Обучение после сокращения

Скорректированы условия возмещения нанимателями органам занятости затрат на переподготовку или повышение квалификации работников, уволенных в связи с сокращением численности или штата.

Информбанк

«Налог на тунеядцев»: вместо отмены – изменения

Декретом Президента от 12.01.2016 № 1 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь» (далее – Декрет № 1) скорректированы ряд норм, касающихся уплаты сбора на финансирование государственных расходов, получившего в обществе прозвище «налога на тунеядцев».

Изменения в налоговой декларации по НДС

Порядок заполнения налоговой декларации по НДС изменен постановлением МНС от 6.12.2016 № 31 (далее – постановление № 31). Этим документом внесены коррективы в постановление МНС от 24.12.2014 № 42, которым утверждены формы налоговых деклараций, в т.ч. по НДС (приложение 1), и инструкция по их заполнению.

Единый сельхозналог – 2017

У нас сельхозпредприятие, и мы применяем единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции (далее – единый сельхозналог). Какие новшества по этому налогу вступили в силу с 1 января?

Дополнительный отпуск и доплаты водителям

Рассмотрим порядок предоставления дополнительного отпуска и доплаты за работу с вредными условиями труда водителям при суммированном учете рабочего времени.

Норма рабочего времени

Для отдельных сотрудников в организации в 2017 г. планируется установить суммированный учет рабочего времени с режимом работы «2 через 2 дня», учетный период – год. Правильно ли установить при этом рабочее время с 10.00 до 21.30 с перерывом на обед 30 минут с 14.00 до 14.30?

Совмещение профессий

Согласно штатному расписанию в организации работает механик. Наниматель планирует поручить ему во время основной работы выполнять дополнительные обязанности по профессии водителя автомобиля. Можно ли оформить это как увеличение объема работ?

Врач без высшего образования

Можно ли применить производную должность «ведущий» ветврачу, у которого нет высшего образования?

О порядке индексации минимальной заработной платы и денежных доходов населения за декабрь 2016 г.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10.01.2017 № 8-11/56П

Один сотрудник на две должности

В штатном расписании есть должность «Делопроизводитель». Работник, принятый на эту должность, кроме функций по делопроизводству, выполняет работу паспортиста. При этом должности паспортиста в штатном расписании нет. Как правильно это оформить?

Об индексе цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения за декабрь 2016 года

Об индексе потребительских цен за декабрь 2016 года

Об индексе цен на строительно-монтажные работы за декабрь 2016 года

Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств по состоянию на 1 января 2017 г.