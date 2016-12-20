Содержание "Экономической газеты" №97 за 20 декабря 2016 года

Стратегия вопросов и тактика институтов

Пути развития страны обсудили представители бизнеса и власти на конференции «Практика реализации экономической стратегии Беларуси», организованной ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» и СЮЛ «РКП». В резолюции мероприятия власти и деловое сообщество призываются к координированным действиям для формирования доверия к стратегии развития страны и преодоления кризисных явлений в экономике и обществе. При этом участники, выясняя институциональные и технические аспекты такой стратегии, не избежали некоторых разногласий.

Траектория «восстановления»: не отрываясь от дна

Итоги 11 месяцев т.г. наглядно подтвердили, что вместо восстановления в отечественной экономике наблюдается лишь перемещение по дну. Хотя в промышленности и сельском хозяйстве наблюдается минимальный рост, инвестиции и потребление продолжают снижаться. Это «тянет» вниз итоговый показатель темпов роста. Так, в январе–ноябре, по данным Белстата, ВВП оказался на 2,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и достиг 85,9 млрд. BYN.

Нужны не жесты, а деньги

Москва вернула Беларуси полученный аванс за газ, заявил журналистам в субботу, 17 декабря, вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС.

План проверок на I полугодие

На официальном сайте Комитета госконтроля 14 декабря размещены координационные планы контрольной (надзорной) деятельности в областях и г. Минске на I полугодие 2017 г

Трибуна для омбудсмена: чиновник для защиты предпринимателей от чиновников

В Беларуси обещают ввести новый институт: уполномоченного по защите прав предпринимателей (омбудсмена) при Президенте. Станет ли он эффективным инструментом, способствующим улучшению деловой среды в нашей стране, или это будет очередной декоративный орган?

Утечка мозгов и патентов

В последние годы количество уезжающих из Беларуси за рубеж ученых, преподавателей и инженеров уменьшилось. Но статистика не учитывает качественный состав этой утечки и потери от утраты интеллектуальных ресурсов из-за такой миграции.

Обещание отсрочки

13 декабря в Совете Министров прошло рабочее заседание с представителями органов государственного управления, бизнес-ассоциаций и компаний отрасли, посвященное решению проблем сертификации электротехники.

Нет вычета без ЭСЧФ

МНС предупредило субъектов хозяйствования, что в новом году вычеты НДС можно будет осуществить только на основании электронных счетов-фактур.

Прицеп с доверенностью

Белорусская организация-экспедитор имеет на балансе в качестве основных средств тентованные полуприцепы, которые планирует использовать для оказания транспортно-экспедиционных услуг. Организация по договорам транспортной экспедиции привлекает (нанимает) перевозчиков для осуществления международных перевозок грузов, размещенных в указанных полуприцепах. При этом никаких договоров аренды с перевозчиком не заключается. На каждый полуприцеп будет выдаваться доверенность на право осуществления международной перевозки груза и последующей доставки полуприцепа до указанного места по заказам экспедитора. Правомерна ли передача экспедитором перевозчикам полуприцепов на основании доверенности в такой ситуации?

Правила жизни на CFOs территории

Одним из приоритетов реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы значатся инвестиции – «как источник технологического обновления базовых и формирования новых инновационных отраслей экономики». К сожалению, пока статистика фиксирует более чем скромные данные о притоке капитала и его использовании. Это можно объяснять объективными макроэкономическими причинами, а можно попытаться честно оценить эффективность и компетентность своих усилий по поиску средств для предприятий. Здесь помогли бы мнения участников Форума финансовых директоров, проведенного в Минске на площадке CFOs Territory.

Кто научится жить – тому помогут материально

Евросоюз предоставит Беларуси в ближайшие 4 года 6 млн. EUR на продление Программы консультаций для малого и среднего бизнеса, реализуемой ЕБРР. Об этом рассказала глава представительства ЕС Андреа Викторин на пресс-конференции, посвященной пятилетию реализации Программы.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (12.12.2016 – 16.12.2016)

Старые деньги под Новый год

Нацбанк письмом от 14.12.2016 № 28-17/216 напомнил, что срок переходного периода после деноминации заканчивается. Но до конца года субъекты хозяйствования еще не только вправе, но и обязаны принимать старые купюры.

Практика для безработных

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 10.10.2016 № 58, вступившим в силу с 16 декабря 2016 г., утверждена Инструкция о порядке и условиях трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда.

Дать согласие прокурору

В соответствии со ст. 6 ХПК право на обращение в суд, рассматривающий экономические дела, в целях защиты государственных и общественных интересов, а также интересов юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами, имеют прокурор, государственные органы, органы местного управления и самоуправления, иные органы.

Собственный режим

Есть производственная необходимость изменить график работы сотрудника. Заместитель директора оформил служебную записку, работник согласен на изменение графика, готово дополнительное соглашение к контракту. Но выяснилось, что такого режима работы нет в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Будет ли нарушением определение работнику другого режима работы, отличного от установленного для всего коллектива, только в дополнительном соглашении к его трудовому договору? Надо ли вносить изменения в ПВТР?

Кому быть главбухом

Организация А реорганизована путем присоединения к организации Б. На момент реорганизации я занимала должность главного бухгалтера в А. Аналогичная должность в организации Б (главный бухгалтер – начальник финансово-бухгалтерского отдела) занята другим сотрудником. У меня есть ребенок в возрасте до 3 лет, а потому уволить меня не имеют права. Могу ли я остаться на своей должности главного бухгалтера по штатному расписанию А, т.е. несуществующей организации, до момента исполнения 3 лет моему ребенку с последующим сокращением, или перейти на «декретную» должность заместителя главного бухгалтера или просто бухгалтера?

Правомерно ли, что меня не принимают на должность главного бухгалтера – начальника финансово-бухгалтерского отдела, ссылаясь на то, что у моей должности другое название, хотя исполняемые функции аналогичны? Обязана ли я соглашаться на перевод?

Как сдать спецодежду

Работодатель отказывается принять у увольняемого работника спецодежду нормального качества. Генеральный директор распорядился удержать стоимость спецодежды из расчета при увольнении работника. Имеет ли он на это право? В каких случаях работодатель может удержать стоимость спецодежды из зарплаты работника?

Информбанк

Новогодние расходы организации: практика исчисления подоходного налога в 2016 году

В канун празднования Нового года у многих организаций появляются расходы, связанные с новогодними премиями, проведением новогоднего корпоратива, приобретением подарков работникам и их детям, а также бизнес-партнерам, клиентам или покупателям. Рассмотрим, как правильно в разных ситуациях действовать налоговым агентам при исчислении и уплате подоходного налога в 2016 г.

Кража имущества: бухгалтерский и налоговый учет

В организации в 2016 г. произошла кража имущества – основных средств (две единицы компьютерной техники) в течение одного квартала. По данным фактам поданы заявления в правоохранительный орган. В августе и ноябре получены официальные документы по каждому факту о неустановлении виновных лиц (датированы соответственно июлем и сентябрем 2016 г.). Как отразить потери основных средств в бухгалтерском и налоговом учете?

Выход участника из ООО и налогообложение

Участник ООО выходит из его состава, при этом отказавшись в пользу общества от своей доли. Доля его в дальнейшем распределена между оставшимися участниками ООО.

1. Как данная операция отражается в учете самого хозяйственного общества?

2. Какие налоговые обязательства возникают у участников ООО, если участниками являются как физические, так и юридические лица?

Курсовые разницы и налог на прибыль

Один из учредителей ООО – гражданин Польши – вышел из его состава в 2014 г. и продал свою долю в уставном фонде в полном размере самому ООО. По состоянию на 2015 и 2016 гг. задолженность ООО перед бывшим учредителем погашена частично и на сч. 75 «Расчеты с учредителями» числится кредиторская задолженность в иностранной валюте перед ним. В результате переоценки кредиторской задолженности на отчетную дату образуются курсовые разницы. Учитываются ли они при налогообложении прибыли в 2015 и в 2016 гг.?

Внесены изменения в общие положения ЕТКС и ЕКСД

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2016 № 69 (далее – постановление № 69), вступившим в силу с 19 декабря 2016 г., внесены изменения в постановления Минтруда и соцзащиты от 30.03.2004 № 34 и от 2.01.2012 № 1.

Переезд безработных на новое место жительства и работы

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 19.10.2016 № 62, вступившим в силу с 10 декабря 2016 г., утверждена Инструкция о порядке и условиях оказания содействия в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы с выплатой денежных средств (далее – Инструкция).

Как рассчитать сумму, затраченную на подготовку специалиста

Постановлением Совмина от 7.12.2016 № 998, вступившим в силу с 11 декабря 2016 г., изложен в новой редакции Порядок расчета средств, затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего (далее – Порядок).

Справку о свободном трудоустройстве не выдали

Администрация учреждения образования потребовала от выпускника самостоятельно найти место для распределения, т.к. от нанимателей не поступило заявок. Причем выпускнику предлагалось представить любую заявку, даже для работы не в соответствии с полученной специальностью.

Права ли администрация, отказавшая выпускнику, который сам работу не нашел, выдать справку о свободном трудоустройстве?

Супругу распределили в другой город

Является ли законным распределение мужа и жены в разные населенные пункты? Муж выпускницы работает и постоянно проживает в Витебске, а ее распределяют в Бешенковичи. На комиссии по распределению выпускнице сказали, что в Витебске мест нет, а Витебская область является территорией, подходящей для распределения молодого специалиста.

Как трудоустроиться без направления на работу?

У выпускника в конце августа не было направления на работу (заявки от нанимателей не поступили вовсе). Другими словами, комиссия по распределению так и не приняла решения о его распределении, при выдаче диплома выпускнику не предоставили ни направления на работу, ни справки о свободном трудоустройстве. Каким образом он в таком случае может трудоустроиться?

В свободном распределении отказали

Выпускнику, который в 2015 г. не смог найти заявку для трудоустройства, посоветовали поступить в магистратуру, чтобы отсрочить на год распределение. Но через год ничего не изменилось. Его согласилась взять на работу организация, но не по распределению. Декан факультета заявил, что о свободном распределении и речи быть не может, т.к. факультет уже отчитался перед ректором (в отчете все студенты распределены). Прав ли деканат?

Можно ли пройти переподготовку в колледже?

У меня диплом о высшем образовании. Работу по специальности не нашел. Могу ли я пройти переподготовку в колледже и получить профессию на уровне среднего специального образования?

Свободен до конца года

Работник работает по скользящему графику. На 22 декабря получится, что у него выработана годовая норма рабочего времени. Значит ли это, что до конца года у работника должны быть выходные?

Разделение отделов

В организации планируется разделить «отдел рекламы и маркетинга» на «отдел рекламы» и «отдел маркетинга». Сейчас в отделе 3 человека. Два из них, кроме начальника отдела, будут работать в «отделе маркетинга». В «отделе рекламы» остается только начальник отдела.

Можно ли сохранить за работником должность «начальник отдела»? Если наниматель решит установить для начальника отдела должность «ведущий специалист»? И как это сделать?

Контракт и зарплата работницы с ребенком

У работницы в период отпуска по уходу за ребенком заканчивается 5-летний срок контракта, при этом у нее изменился стаж работы, исходя из которого устанавливаются оклад и надбавки. Как продлить контракт и как установить размеры выплат, если работница не выходит на работу из социального отпуска?