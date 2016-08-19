В I полугодии т.г. в Беларуси наблюдается спад иностранных инвестиций. А пока у нас строятся амбициозные планы, за рубежом активно используют любые инструменты и возможности, чтобы переключить на себя потоки капиталов.

Коэффициенты, акцизы и электроника: основные тенденции развития налоговой системы

Белорусский бюджет в I полугодии т.г. спасли НДС, акцизы и имущественные налоги. Структура и динамика их поступлений отражает общую ситуацию в экономике страны и приоритеты налоговой политики.

Граждане плательщики

В МНС подвели итоги сбора налогов в консолидированный бюджет с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в I полугодии 2016 г. В лидерах – «упрощенка».

Помощь идет, но развиваться придется за свой счет

Более 2,6 трлн. Br (до деноминации) составила государственная поддержка, оказанная юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за I полугодие 2016 г., сообщает Минфин. Таким образом, помощь государства увеличилась по сравнению с январем–июнем 2015 г. на 26,9% (в текущих ценах). При этом структура господдержки и ее адресаты существенно изменились. Меняются и источники инвестиций.

Убить нельзя реанимировать

В последнее время одной из самых широко обсуждаемых стала тема банкротства, санации и ликвидации компаний. Это напоминает дискуссию о преимуществах и недостатках реанимации и эвтаназии. Можно услышать много доводов «за» и против», и все они имеют право на существование.

В обоих случаях вопрос стоит ребром: надо ли продлевать мучения и есть ли шанс на спасение?

Каждый шаг под контролем

В Евразийском экономическом союзе вскоре появится новый механизм контроля движения товаров, ввозимых из других стран. Он будет закреплен в Соглашении к созданию механизма обеспечения прослеживаемости товаров, проект которого должен быть доработан до 1 октября т.г.

Тройной прыжок прибыли

Чистая прибыль белорусских предприятий по итогам 6 месяцев 2016 г. составила 16,6 трлн. Br (до деноминации), что на 20,7% меньше, чем в I полугодии 2015 г. – в текущих ценах. Но и этот довольно скромный результат получен искусственным путем.

Без суда и следствия

Постановлением Совета Министров от 16.08.2016 № 638 дополнен перечень документов, на основании которых нотариус может совершать исполнительную надпись, дающую право взыскивать задолженность по хозяйственным договорам без обращения в суд (далее – перечень).

Акция для руководителя: стимул или обуза

Стремление оценивать работу руководителей госпредприятий с помощью ключевых показателей эффективности и стимулировать их в зависимости от достижения запланированных и целевых показателей можно только приветствовать. Но обеспечит ли это получение желаемых результатов?

Калейдоскоп

Штрафы для консультантов…

Налоговая служба Великобритании запустила публичное обсуждение закона о штрафах для тех, кто помогает другим уходить от налогообложения.

… и оффшоры для амнистированных

Власти Индонезии рассматривают возможность создания своих собственных оффшорных зон. Об этом заявил недавно министр финансов страны Бамбанг Броджонегоро. По словам координирующего морского министра Лухута Панджайтана, речь идет об островах Бинтан и Ремпанг, находящихся недалеко от Сингапура.

Регистрация и охрана товарных знаков по новым правилам

С 15 июля т.г. вступил в действие Закон от 5.01.2016 № 352-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания» (далее – Закон № 352-З). В основном он был направлен на корректировку Закона от 5.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон № 2181-XII).

Два месяца до декретного

У работницы закончился отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу), но она опять беременна. После окончания отпуска по уходу до предоставления социального отпуска по беременности и родам – 2 месяца. Может ли работница не выходить на работу? Как оформить этот период до предоставления социального отпуска по беременности и родам? Обязан ли наниматель предоставить ей трудовой отпуск сразу после декрета, который не был использован ею до декрета?

Аспирант продолжает работать

Один из учителей, работающий на данный момент на полную ставку, зачислен в университет в аспирантуру на дневную форму обучения. Можно ли оставить его работать на полную ставку или необходимо уволить его, выдать трудовую книжку и снова принять на работу по совместительству?

Проверка знаний по охране труда у россиян

Могут ли работники строительной организации – резидента РФ пройти проверку знаний по вопросам охраны труда в Минске для получения строительной сертификации? Фирма не имеет УНП и не зарегистрирована в РБ. Мы считаем, что это возможно, т.к. законодательства двух государств схожи.

Работа на высоте

Работники строительной организации работают в люльках и подъемниках. Считается ли это работой на высоте?

Безработица теряет темп

Уровень зарегистрированной безработицы, поколебавшись, вернулся к прошлогоднему значению и на 1.08.2016 г. составил 1%, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Финальная лунка

Завершать строительство спортивно-туристского гольф-комплекса в Минском районе будет новая компания. Такое решение содержится в Указе Президента от 11.08.2016 № 309, который становится одним из заключительных аккордов в истории сотрудничества украинского бизнесмена Николая Лагуна с белорусскими властями.

Временная замена

За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника должна быть установлена доплата в размере, согласованном между работником и нанимателем, напоминает Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Информбанк

Ввозной НДС и деноминация

МНС письмом от 16.08.2016 № 2-1-10/1631 разъяснило особенности заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее – Заявление) по товарам, ввезенным с 1.07.2016 г. в Беларусь из государств – членов ЕАЭС, и части II «Расчет суммы НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров на территории Республики Беларусь» налоговой декларации по НДС с учетом деноминации.

Когда резидент ПВТ должен оформлять электронный счет-фактуру

Резиденты Парка высоких технологий (далее – ПВТ) пользуются рядом льгот. В частности, они освобождены от уплаты НДС. Однако в некоторых случаях это не избавляет от обязанности выставлять электронные счета-фактуры.

Учет затрат на не начатое строительство здания

Организация 19.01.2016 г. приобрела автостоянку с асфальтобетонным покрытием рядом с производственным зданием и 12.02.2016 г. произвела государственную регистрацию автостоянки и земельного участка (право аренды), предназначенного для ее содержания и обслуживания. В марте 2016 г. исполнительным комитетом было выдано разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и строительство на этом земельном участке административно-производственного здания.В июне т.г. по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик разработал проект на строительство административно-производственного здания (1-я очередь – складские помещения). Строительство должно было осуществляться собственными силами и с привлечением подрядчиков, но до сих пор не начато в связи с отсутствием финансовых возможностей. Автостоянка с июля т.г. используется для остановки транспорта поставщиков и покупателей организации, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, для стоянки вагонов-бытовок (в рабочих целях организации). Какой порядок отражения в бухгалтерском учете покупки, регистрации автостоянки, выполнения проектных работ, арендной платы за землю, налога на недвижимость, начисления амортизации?

Объект сверхнормативного незавершенного строительства: особенности исчисления земельного налога

1. Применяются ли нормы п. 5 ст. 196 НК в отношении исчисления земельного налога по всем землям, в частности по землям населенных пунктов, на которых у организации расположен объект сверхнормативного незавершенного строительства и расположены иные объекты незавершенного строительства, не относимые к сверхнормативным?

2. Может ли организация, которая является плательщиком арендной платы за земельный участок, а не земельного налога, воспользоваться нормой п. 5 ст. 196 НК?

Доход по облигациям: от процентов до выкупа

Организация, не являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, приобретает на внебиржевом рынке у банка-эмитента (далее – эмитент) бездокументарные процентные облигации, выпущенные в обращение до 1 января 2016 г., срок обращения – 24 месяца. Облигации приобретены по стоимости ниже текущей, но выше номинальной. Как классифицировать такие ценные бумаги и в какой момент их следует отражать в бухучете? Как отразить в бухучете начисление и получение процентного дохода в мае-июле и первой половине августа 2016 г., а также в дальнейшем – досрочный выкуп облигаций эмитентом по текущей стоимости в сентябре 2016 г.?

Новые требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов

Постановлением Минздрава от 8.07.2016 № 85, вступившим в силу с 14 августа 2016 г., утверждены Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов» (далее – СНиП № 85).

Промышленность должна быть безопасной

Для реализации требований Закона от 5.01.2016 № 354-З «О промышленной безопасности» (далее – Закон № 354-З), вступившего в силу с 15 июля 2016 г., разработано несколько нормативных актов, регламентирующих отдельные вопросы обеспечения промышленной безопасности.

Что изменится в транзитной декларации

В порядке заполнения транзитной декларации в текущем году произойдут некоторые изменения.

Машину на пункте пропуска меняют

Перевозчик осуществляет транспортировку товаров на грузовом транспортном средстве из Евросоюза в Беларусь. При прибытии на территорию республики в пункте пропуска у транспортного средства обнаруживаются неполадки. Можно ли заменить его и продолжить транспортировку товаров до их выпуска на другом транспортном средстве?

Экспертизы не избежать

Организация ввезла товар из Евросоюза в Беларусь для последующей продажи. Поместив его под таможенную процедуру временного хранения, она обратилась в таможенный орган и подала декларацию на товары для их помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Однако таможенный орган принял решение провести таможенную экспертизу товаров для проверки правильности их классификации в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Насколько это правомерно и какова процедура проведения таможенной экспертизы?