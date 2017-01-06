Содержание "Экономической газеты" №1 за 6 января 2017 года

Бюджетная программа: три года строгой осторожности

Среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2017–2019 годы, утвержденная постановлением Совмина от 28.12.2016 № 1094, составлена исходя из достаточно консервативных подходов.

Безвозмездная передача без налоговых последствий

Очередной пакет мер по дополнительному техническому оснащению АПК и разгрузке складов предприятий промышленности установлен Указом Президента от 27.12.2016 № 492.

Пора вылезать из долгов

Государственный долг Беларуси за 11 месяцев прошлого года увеличился на 3,9 млрд. BYN, или на 12%, и достиг 36,8 млрд. BYN, сообщает Минфин. Таким образом, отношение общего госдолга к ВВП составило 42,8% против 40,3% годом ранее. Только за ноябрь госдолг вырос на 1,3 млрд. BYN.

Все, что можно взять и поделить

Профицит белорусского бюджета сектора государственного управления за январь–ноябрь прошлого года составил 2,3 млрд. BYN, а республиканского бюджета – 1,4 млрд. BYN. Это эквивалентно 2,6% к ВВП и 1,6% к ВВП соответственно.

Диверсификация не удалась

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 11 месяцев прошлого года составило -3453,3 млн. USD, сообщает Белстат. Годом ранее оно составляло лишь -3086 млн. USD. При этом в целом оборот внешней торговли сократился на 11,8%.

Подарок для бюджетников: тарифная ставка повышается

С 1 января 2017 г. постановлением Совмина от 30.12.2016 № 1115 в Беларуси установлена тарифная ставка 1-го разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам, в размере 31 BYN. Это на 4% больше, чем предыдущее значение, установленное в феврале прошлого года (29,8 BYN – с учетом деноминации).

Компромиссный тариф

С 1 февраля в Беларуси повышаются тарифы на транзит российской нефти через территорию республики. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30.12.2016 № 48 опубликовано 5 января.

Сертификат ЭЦП в Фонде соцзащиты: еще можно получить бесплатно

Сертификаты электронной цифровой подписи еще 3 месяца будет выдавать ФСЗН. Услуга остается бесплатной, но изменились некоторые требования к заявителям. Особенности этого процесса для «ЭГ» разъяснил первый заместитель начальника Минского городского управления ФСЗН Владимир Жемчужников

Горизонты налоговых перемен

Положительные и отрицательные новшества в белорусской налоговой системе на 2017 г. оценивают представители бизнес-сообщества, ученые и практики.

Новые стандарты: введение в будущее

Постановлением Совмина и Нацбанка от 30.12.2016 № 1119/35 в Беларуси в дополнение к ранее принятым вводятся в действие еще 2 Международных стандарта финансовой отчетности, а также поправки в 11 стандартов и 3 разъяснения. Следует обратить особое внимание на сроки применения этих документов, установленные Фондом МСФО.

Поворот монетарных рычагов

Нацбанк снижает процентные ставки и меняет нормативы отчислений в фонд обязательных резервов.

Резервы дали годовой рост

За декабрь 2016 г. золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 88,9 млн. USD и, по предварительным данным, на 1 января 2017 г. составили 4927,2 млн. USD в эквиваленте. В национальном определении объем золотовалютных резервов вырос за декабрь на 128,5 млн., до 5185 млн. USD. Всего за 2016 год золотовалютные резервы страны в определении ССРД МВФ увеличились на 18%, или на 751,4 млн. USD, в национальном определении – на 16,1% (на 717,3 млн.).

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (27.12.2016 – 3.01.2017)

Деньги для маленьких: господдержка семей с детьми

26 декабря 2016 г. в Минтруда и соцзащиты прошла онлайн-конференция «Государственная поддержка семей, воспитывающих детей».

Информбанк

Кто ответит за электронный счет-фактуру

Налоговые органы определили, какие санкции применять в случае, если кто-либо из субъектов хозяйствования не выставит электронные счета-фактуры (ЭСЧФ). МНС разъяснило особенности применения ЭСЧФ в новом году письмом от 29.12.2016 № 2-1-9/02509.

Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», внесении дополнения и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных структурных элементов некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 (Извлечение)

Время особого порядка: меньше возможностей для манипуляций

В новом году предприятия теряют возможность применять некоторые способы ведения бухгалтерского учета, которые были временно разрешены в 2015–2016 гг. Тем, кто пользовался этими способами, придется пересматривать свою учетную политику и принимать во внимание последствия таких изменений, влияющие на финансовые результаты.

Шаблон в бухучете

Организацией приобретен шаблон стоимостью 105 BYN для проверки положения деталей при их сборке. В соответствии с учетной политикой к основным средствам в организации относятся производственный инвентарь стоимостью более 110 BYN и хозяйственный инвентарь стоимостью более 100 BYN.

Как правильно отразить в бухгалтерском учете данный шаблон: в составе запасов или основных средств? Если шаблон относится к запасам, как правильно списать его стоимость на затраты?