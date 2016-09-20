Содержание «Экономической газеты» N72 за 20 сентября 2016 года

Налоговый контроль: приоритеты и результаты

О новых веяниях налогового контроля и его результатах в отдельных сферах рассказывает заместитель министра по налогам и сборам Владимир МУКВИЧ.

Игры, налоги и защита от азарта

Игорный бизнес в Беларуси сокращается, хотя налоговые поступления с него сохраняются на прежнем уровне. С 2017 г. ставки налогов в этой сфере могут увеличиться, сообщает информационно-аналитическое управление МНС.

Одно министерство на все случаи

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) подпишет меморандум с Федеральной антимонопольной службой России в ходе «Недели конкуренции в России», которая пройдет в Московской области с 26 по 28 сентября. Об этом рассказал министр МАРТа Владимир Колтович на пресс-конференции в пятницу.

Статистика не радует

По данным Белстата, большинство показателей работы экономики Беларуси за прошедший период текущего года не внушает оптимизма.

Профилактика с доплатой

Сегодня контролирующие органы все чаще ориентируют свою деятельность, в т.ч. и в сфере налогообложения, на профилактику, направленную не на фиксирование правонарушения, а на его предотвращение, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета госконтроля. Такой подход предусмотрен Указом от 19.01.2016 № 14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов».

Загадка электронного билета

Хотя в последние годы путешественники все чаще пользуются электронными билетами, белорусские бухгалтеры регулярно сомневаются, можно ли принимать распечатку этого проездного документа для возмещения расходов командированному работнику, и если да, то как она должна быть заверена. Оснований для таких хлопот тем больше, чем меньше ясности в законодательстве.

Инновации без рубильника

В Беларуси всегда находятся желающие придумать и реализовать перспективный инновационный проект. К сожалению, часто такие инициативы сталкиваются с непредвиденными препятствиями, причины которых кроются в хитросплетениях законодательства и правоприменительной практики.

Как привлечь деньги в акционерный капитал

Одной из главных задач восстановления инвестиционных потоков власти считают запуск механизмов недолгового финансирования. Но, чтобы привлекать средства в акционерный капитал предприятий, нужно обеспечить защиту интересов инвесторов. Пути решения этих проблем искали участники очередного заседания Консультативного совета при Нацбанке 15 сентября.

Порядок регистрации ценных бумаг: новые процедуры и сроки

Внесены изменения в нормативные документы, регулирующие вопросы регистрации выпусков акций и облигаций. Соответствующие решения закреплены в постановлении Совмина от 9.09.2016 № 711.

Кто стал предпринимателем года

Постановлением Совмина от 15.09.2016 № 722 названы победители Национального конкурса «Предприниматель года» по итогам 2016 г.

Ужесточение внутреннего контроля

Постановлением Совмина от 15.09.2016 № 727, вступающим в силу с 18 сентября 2016 г., внесены изменения в приложение к постановлению Совмина от 24.12.2014 № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля» (далее – постановление № 1249), содержащее общие требования к правилам внутреннего контроля.

Договоримся о фактических обстоятельствах

Стороны судебного экономического спора могут значительно ускорить и упростить рассмотрение дела путем использования такого инструмента, как соглашение по фактическим обстоятельствам дела. Данная процедура предусмотрена ст. 107 ХПК.

Иностранный элемент отсутствует

Филиалы юридических лиц РБ, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории иностранного государства, при заключении между собой договора строительного субподряда от имени юридических лиц на территории иностранного государства в качестве применимого права выбрали право иностранного государства. Правильно ли сделан выбор применимого права?

Договор с одной подписью

Достаточно ли для подтверждения договора займа и его условий расписки, подписанной только заемщиком (без подписи займодавца)?

Продуктовый прогноз для союзного АПК

Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 6 сентября одобрен вопрос о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, а также сводных прогнозах спроса и предложения стран Евразийского экономического союза по основным видам сельхозпродукции и продовольствия на 2016–2017 годы. Прогнозы будут рассмотрены на очередном заседании Совета Комиссии.

Плата за бдительность

В прошлом году у нас активно обсуждался проект указа о борьбе с «зарплатами в конвертах». При этом одним из самых спорных моментов была норма о поощрении граждан, сообщивших в налоговые органы о незаконных выплатах. Предложенный в проекте вариант выглядел более чем скромно: всего лишь освобождение информатора от подоходного налога с разоблаченных им выплат. В мировой практике существуют иные варианты.

Информбанк

Платежные терминалы и ИП: есть послабления

Постановлением Совмина и Нацбанка от 8.09.2016 № 707/23 (далее – постановление № 707/23) внесены дополнения и изменения в постановление Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16, которым регулируется прием наличных и безналичных денежных средств при продаже товаров, работ и услуг. Эти новшества касаются, прежде всего, применения платежных терминалов индивидуальными предпринимателями.

Контрольные знаки на одежду из меха: соблюдаем порядок

В РБ с 20.03.2016 г., а на таможенной территории ЕАЭС – с 12.08.2016 г. введена маркировка одежды из натурального меха контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками (далее – контрольные знаки). Порядок нанесения контрольных знаков на такую одежду определен в подп. 2.1.22 п. 2 постановления МНС от 9.08.2011 № 32 «О некоторых вопросах маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками» и отличается в зависимости от основы, из которой изготовлен контрольный знак.

Материальная помощь работникам и льготы по подоходному налогу в 2016 году

Нередко возникают ситуации, когда работник обращается к работодателю за материальной помощью. От основания для ее выплаты во многом зависит порядок налогообложения. На примере конкретных ситуаций рассмотрим особенности применения льгот по подоходному налогу при оказании нанимателями материальной помощи в 2016 г.

Долг перед ИП-управляющим и налогообложение

Участник хозяйственного общества, которому принадлежит доля в уставном фонде более 50%, является индивидуальным предпринимателем и применяет упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) без уплаты НДС. Он оказывает обществу услуги по управлению. При этом у общества образовалась дебиторская задолженность перед данным ИП за оказанные услуги в размере 5 млн. BYN (после деноминации). Общество не имеет возможности в полном объеме погасить имеющийся долг. Рассматривается возможность прощения долга полностью либо частично.

Просим разъяснить порядок налогообложения доходов указанного ИП и расходов общества.

Потребуется ли в случае прощения долга (его части) перерасчет затрат (их уменьшение) общества в части суммы вознаграждения, ранее отнесенного на затраты общества, и уменьшение налоговой базы по УСН индивидуального предпринимателя на сумму прощения долга (его части)?

Участник общества – ИП рассматривает возможность прекращения предпринимательской деятельности. Требовать с общества оплаты дебиторской задолженности он не намерен. Таким образом, общество после ликвидации ИП признает имеющуюся кредиторскую задолженность в составе прочих доходов, учитываемых при исчислении прибыли.

Возникает ли в указанной ситуации у ИП обязанность исчислить налог по УСН или подоходный налог в общеустановленном порядке от невзысканной суммы дебиторской задолженности общества перед ИП?

Возврат госпошлины при утере оригинала «платежки»

Можно ли вернуть госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении при утере оригинала платежного документа об ее уплате?

Альтернативная служба: что нужно знать принимающей организации?

В развитие принятого год назад Закона от 4.06.2015 № 276-З «Об альтернативной службе» (далее – Закон № 276-З) Совмин принял постановление от 27.06.2016 № 497 «О некоторых вопросах прохождения гражданами альтернативной службы» (далее – постановление № 497). Документом установлен перечень видов работ, которые могут выполнять граждане, проходящие альтернативную службу, а также утверждено Положение о порядке и условиях прохождения гражданами альтернативной службы (далее – Положение).

Двойной фильтр: трудоустройство иностранных граждан и лиц без гражданства

Минтруда и соцзащиты определило порядок и условия выдачи заключений о возможности привлечения в Беларусь иностранных граждан или лиц без гражданства для осуществления трудовой деятельности на территории РБ, в т.ч. по трудовому договору.

Отдых в VIP-зале аэропорта

Организация приобрела в банке карточку Priority Pass (РР). По данной карточке работники организации, направленные в командировку, посещают VIP-залы аэропортов. Работник в аэропорту предъявляет карту РР, данные его карты фиксируются, и раз в месяц РР присылает в банк инвойс со списком номеров карт, аэропортов, стран, количества посещений и суммы. Банк оплачивает РР этот инвойс. Далее по номерам карт РР банк выставляет суммы к списанию с карт организации.

На основании каких документов отразить эти расходы в учете организации? Как отражаются данные расходы? Можно ли учесть при налогообложении прибыли такие расходы?

Компенсация за отпуск

Работник (0,25 ставки) с даты приема на работу и до увольнения (а именно с 1 по 29 августа 2016 г.) не отработал у нанимателя полный месяц. Начисленная заработная плата (должностной оклад) за отработанное время при 5-дневной неделе равна 320,4 BYN. Трудовой отпуск в соответствии с трудовым договором составляет 26 календарных дней.

Каким образом рассчитать ему при увольнении компенсацию за неиспользованный отпуск?

Сверхурочные во вредных условиях

Работнику, занятому на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени: при 35-часовой рабочей неделе – 7 часов (ст. 115 ТК).

Можно ли привлекать его к сверхурочным работам или работе в выходные дни? Будет ли нарушением, если он проработал не 35 часов в неделю, а 42?