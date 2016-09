Содержание «Экономической газеты» N71 за 16 сентября 2016 года

Бюджетный горизонт: долговой и налоговый

Законопроекты о республиканском бюджете на 2017 г. и внесении изменений в Налоговый кодекс официально пока не поступили в Палату представителей. Но депутаты V созыва должны до конца своих полномочий принять эти документы. В ходе их предварительного обсуждения на расширенном заседании Постоянной комиссии по экономической политике некоторые новшества, предлагаемые правительством, были раскритикованы парламентариями.

Где взять деньги для малого бизнеса

Дефицит финансирования белорусский малый бизнес постоянно называет одной из основных своих проблем. По мере общего сокращения банковского кредитования ситуация стала еще тяжелее: если сложно крупным предприятиям, то мелким – вдвойне. Выходом из положения могло бы стать более широкое распространение небанковских заимствований. Пути их использования обсуждались 13 сентября на конференции «Современные инструменты финансирования малого предпринимательства», организованной Нацбанком в рамках образовательного проекта Альянса за финансовую доступность.

Запас управляемых проблем

Очередной опрос руководителей предприятий промышленности, строительства и розничной торговли, проведенный НИЭИ Минэкономики, свидетельствует, что в бизнесе преобладают негативные оценки нынешней ситуации в экономике и перспектив ее улучшения.

Недоговорной газ

Переговоры между вице-премьерами Беларуси и России по поводу цены на газ закончились безрезультатно, сообщило «РИА-Новости» со ссылкой на советника-посланника посольства Беларуси в России Юрия Ярошевича.

Возврат займов отложен

Указом Президента от 12.09.2016 № 337 срок начала погашения бюджетных займов, выданных предприятиям холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», отложен на 2,5 года.

Торговля не двигает рекламу

В этом году доходы участников рекламного рынка могут сократиться на 45%, сообщила во вторник на пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Ирина Барышникова. Но есть и хорошая новость: темпы падения замедлятся. Наибольшее снижение объемов ожидается в телевизионной рекламе и печатных СМИ.

Нефти в мире слишком много

Избыток нефти на мировом рынке сохранится и в следующем году, поскольку рост спроса на нее замедляется, а страны ОПЕК продолжают добывать нефть в максимально возможных объемах, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 13 сентября. Добыча в ОПЕК держится на рекордных уровнях, компенсируя ее сокращение в остальных странах, хотя спрос в Китае и Индии оказался меньше, чем ожидалось ранее. Таким образом, у белорусского правительства есть веские основания для «консервативных» и «пессимистичных» прогнозов, пока бюджет страны зависит от цен на нефть.

Как сделать госсектор эффективным и корпоративным

Перспективы реформирования госпредприятий и внедрения в них современной практики корпоративного управления обсудили участники круглого стола «Приватизация и управление государственной собственностью в Беларуси – проблемы и решения», который провел Белорусский институт стратегических исследований (BISS) в рамках проекта «РЕФОРУМ».

Что мешает микрофинансированию

Республиканский микрофинансовый центр стремится возродить движение МФО и дать потребителям право выбора, рассказал «ЭГ» председатель правления Игорь МИКУЛЬЧИК.

Стабильность денежной массы: почти ничего личного

Жесткая монетарная политика приносит свои плоды. За 8 месяцев широкая денежная масса в Беларуси выросла всего на 1%. При этом в августе наблюдался некоторый рост остатков на счетах – в основном у субъектов хозяйствования. Однако если объем денежных ресурсов юридических лиц вырос по сравнению с началом года, то сбережения физических лиц продолжают таять.

Герои первых дефолтов

В Беларуси появились дефолты по ценным бумагам. Минфин опубликовал данные о неисполнении обязательств по облигациям некоторыми эмитентами в период с января 2016 г. по август 2016 г.

Проценты в валюте возможны

Становление и развитие рыночных отношений неразрывно связано с необходимостью укрепления расчетной дисциплины в условиях роста общего уровня цен и снижения покупательской способности денег. Нарицательное выражение участников гражданского оборота «время – деньги» нашло свое правовое регулирование в законодательстве, которое постоянно совершенствуется, как и сами рыночные отношения.

«Товарная» неустойка

Между сторонами заключен возмездный договор, в него включено условие об определенном товаре, который должник обязан передать кредитору в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Правомерно ли названное условие договора?

Сведения о предыдущей работе

Оформили сотрудницу на работу, сделали запись в трудовой книжке. Сейчас она принесла справки с нескольких предыдущих мест работы, на которых числилась по паре месяцев, и просит внести записи об этих работах в трудовую книжку.

Как сделать такие записи, если уже внесена запись о приеме на работу в нашу организацию?

Отпуск с увольнением

Работник берет остаток отпуска за период работы с 15.05.2015 г. по 14.05.2016 г. с последующим увольнением по собственному желанию. Как оформить увольнение:

– делаем один приказ о предоставлении отпуска, увольнении и всех положенных выплатах, в т.ч. о компенсации за неиспользованный отпуск;

– делаем два приказа: один – о предоставлении отпуска, второй – об увольнении и всех выплатах (и компенсации)?

– за какой период предоставляется компенсация: с 15.05.2016 г. по день, предшествующий отпуску (последний рабочий день перед отпуском), или по последний день отпуска?

Кто ответит за воровство

В строительной организации работают контролеры на контрольно-пропускном пункте. Генеральный директор планирует заключить с ними договор о коллективной материальной ответственности за пропажу материальных ценностей (приборов, краски и т.д.). Но эта работа не указана в Примерном перечне работ, при выполнении которых может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность, утв. постановлением Минтруда от 14.04.2000 № 54.

Правомерно ли решение нанимателя?

Энергия Европы: солнце, ветер и атом

Среди самых обсуждаемых тем на экономическом форуме в Крынице-Здруй (Польша) был вопрос дальнейшей интеграции энергорынка ЕС и совершенствование его структуры. В каждой из стран союза имеются свои мнения и решения в этой сфере. Их диапазон довольно широк: от продолжения наращивания доли энергии из возобновляемых источников до строительства АЭС в странах Балтии. Прозвучавшие на форуме мнения стоит учитывать белорусским специалистам, занимающимся развитием отечественной энергетики.

Стандарты для оффшоров

Представление об оффшорных финансовых центрах как о «гаванях», свободных от любого регулирования и контроля, устарело. Теперь там есть свои стандарты регулирования и структуры, обеспечивающие их соблюдение.

Союз ритейла и производства по-канадски

Компании Agrium Inc. – самый большой ритейлер сельскохозяйственной продукции в Северной Америке – и Potash Corp of Saskatchewan Inc. – крупнейший в мире производитель удобрений – договорились о слиянии. Объединенная компания стоимостью примерно в 36 млрд. USD станет крупнейшим игроком на мировом рынке удобрений, сообщает агентство Reuters.

Информбанк

О размере удержания с нанимателей средств для обеспечения своевременной выплаты заработной платы

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь от 09.09.2016 № 8-13/264 П/12

О порядке индексации минимальной заработной платы и денежных доходов населения за август 2016 г.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь от 09.09.2016 № 8-13/396 П/8

Учет автомобильного топлива и порядок повышения норм расхода

Рассмотрим некоторые особенности списания топлива при эксплуатации транспортных средств, связанные с режимом работы (поездки по городу, за городом, в условиях полного бездорожья и т.д.) и погодных условий.

Уменьшение уставного фонда ЗАО: бухгалтерский учет и налоги

Уставный фонд закрытого акционерного общества (ЗАО), в котором два участника (участники – физические лица), составляет 10 тыс. BYN. Доля каждого из участников в уставном фонде – по 50%.

Участники ЗАО имеют намерение уменьшить уставный фонд ЗАО (путем уменьшения номинальной стоимости акций) до минимального его размера, предусмотренного действующим законодательством, и получить сумму уменьшения в денежной форме.

1) Можно ли это сделать? Если да, то как?

2) Каким образом отразить в бухгалтерском учете ЗАО направление сумм уменьшения номинальной стоимости акций ЗАО в пользу его акционеров?

3) Возникает ли у акционеров при направлении сумм уменьшения номинальной стоимости акций ЗАО в их пользу доход, облагаемый подоходным налогом?

Учет дооборудования модульной котельной

В строительной организации имеется модульная котельная установка полной заводской сборки (один модуль), отраженная в бухучете как объект основных средств (шифр 44132, нормативный срок службы – 13 лет).

Организацией было принято решение установить котельную установку на шасси МАЗ. На дату выполнения работы находился в эксплуатации 4 года.

Как правильно отразить в бухгалтерском учете расходы на осуществление указанных работ?

Надо ли потом пересматривать срок полезного использования котельной установки?

Если да, то какой диапазон остаточного срока полезного использования можно установить?

Красный остаток: списание непоступивших материалов невозможно

Организация-подрядчик выполнила строительные работы в июле 2016 г.

Акт сдачи-приемки строительных и иных специальных монтажных работ и справка о стоимости выполненных работ за июль т.г. были подписаны подрядчиком и заказчиком 5 августа т.г. (формы С-2а и С-3а).

Для целей списания израсходованных за месяц материалов была составлена форма С-29 «Отчет о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными нормами формы» (далее – форма С-29) и передана в бухгалтерию подрядчика 28 июля т.г.

Бухгалтер не смог списать одну из позиций материалов в форме С-29, т.к. по данным бухгалтерского учета по счету 10 «Материалы» остатки по указанной номенклатуре на 31 июля отсутствовали, а поступление материала отражено в учете уже в августе т.г. согласно ТТН от поставщика от 15 августа.

Вправе ли организация включить эту позицию в себестоимость выполненных строительных работ и в состав затрат, учитываемых при определении облагаемой налогом прибыли, в августе 2016 г.?

Взыскание задолженности на основании исполнительной надписи: что изменилось

Постановлением Совмина от 16.08.2016 № 638 (далее – постановление № 638), вступившим в силу с 20 августа 2016 г., дополнен перечень документов, на основании которых нотариус может совершать исполнительную надпись, дающую право взыскивать задолженность по хозяйственным договорам без обращения в суд.

Взыскание кредитов на основании исполнительной надписи нотариуса

Указом Президента от 7.05.2015 № 195 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь» был расширен перечень видов задолженностей, о взыскании которых нотариусы совершают исполнительные надписи. Однако количество заявлений, поступающих в экономические суды по имеющимся в указанном перечне основаниям, все еще является значительным. В этой связи представляется важным разъяснить порядок применения исполнительной надписи нотариуса для взыскания долгов, в т.ч. для взыскания кредитной задолженности.