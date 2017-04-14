Содержание «Экономической газеты" N29 за 14 апреля 2017 года

Союзный кодекс дождался подписи

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 апреля Таможенный кодекс ЕАЭС, а также ряд других документов, касающихся международной деятельности.

Новые реалии нефтегазовых отношений: сказочные времена проходят, поддержка остается

Беларусь ждет возобновления поставок нефти на отечественные НПЗ в прежних объемах. При этом 6 млн. т в год можно будет беспошлинно перепродавать, чтобы платить за газ. О том, что принесут новые условия поставок углеводородного сырья, рассказали корреспонденту «ЭГ» заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов (РФ) Сергей АГИБАЛОВ и менеджер группы прогнозирования и анализа «Томсон Рейтер (Маркетс) СА» Александр ШКУРИН во время конференции «Нефтегазовые рынки стран ЦВЕ», которая прошла в Минске.

Инфляция в I квартале втрое ниже прогноза

101,7% составил в Беларуси индекс потребительских цен за I квартал текущего года, сообщает Белстат. За март цены в республике выросли всего на 0,3%, а в годовом исчислении (январь–март к аналогичному периоду прошлого года) – на 7,62%.

Заменить НДС налогом с продаж и отменить налог на прибыль: что даст такая реформа?

В поисках стимулов роста БСПН им. М.С. Кунявского предлагает заменить НДС налогом с продаж, отменить налог на прибыль и существенно сократить ставку подоходного налога. О том, что даст такая реформа, рассказывает завсектором финансовой политики Института экономики НАН Беларуси Ольга ШУЛЕЙКО.

Сколько стоит налоговое лобби

Крупные американские компании в общей сложности вывели 1,6 трлн. USD в оффшоры, не уплачивая налоги в бюджет США, свидетельствуют данные международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

На каждую хитрую схему есть свой винт

Органы финансовых расследований предотвратили попытку незаконного получения одной из фирм Минской области из бюджета ранее уплаченного НДС на сумму более 600 тыс. USD.

Замкнутый круг для инвестора: как быть, если строк строительства затягивается

Исполком, выделяя земельный участок для реализации проекта, вправе потребовать от инвестора соблюдения сроков, указанных в инвестиционном договоре. Но иногда эти сроки затягиваются по независящим от инвестора причинам. Одна из них – сложности применения градостроительных регламентов.

Весенние ограничения для перевозчиков неожиданно отменили

Постановлением Минтранса от 3.04.2017 № 10, вступающим в силу с 12 апреля 2017 г., отменены введенные в 2017 году весенние сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автодорог общего пользования.

Евразийская экономика: снижение инфляции и ключевых ставок

Страны – участницы Евразийского банка развития (ЕАБР) после относительной стабилизации экономики в 2016 году вступают в фазу существенного снижения инфляции и последовательного сокращения ключевых ставок, говорится в ежемесячном Макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой главного экономиста ЕАБР. Это создает более благоприятные условия для возобновления позитивной экономической динамики в регионе.

Расплата за амбиции: государство достраивает «цирковой» отель льготами

Многострадальный гостиничный комплекс, возведенный в Минске на проекте Независимости, в очередной раз удивил белорусское деловое сообщество. Не успело оно свыкнуться с мыслью, что огромный объект может быть продан за 1 доллар, как Указом от 10.04.2017 № 110 участникам проекта были даны преференции, о которых обычный инвестор не может и мечтать.

Нет пользования – нет оплаты

Между сторонами заключен договор аренды движимого имущества. Впоследствии обнаружилось, что арендованное имущество имеет недостатки, полностью препятствующие пользованию им. Арендатор потребовал от арендодателя безвозмездного устранения недостатков.

Вправе ли арендатор приостановить уплату арендной платы за период, когда арендодатель устраняет недостатки арендованного имущества и арендатор не имеет возможности пользоваться им?

Решать комиссионеру

Между сторонами заключен договор комиссии, предметом которого выступает заключение комиссионером договор поставки товара для комитента. Комиссионер заключил договор поставки, третье лицо (поставщик) поставило товар комиссионеру. Комитент требует от комиссионера передачи товара.

Вправе ли комиссионер оставить товар за собой (для использования в своей предпринимательской деятельности), а для комитента приобрести товар позже в рамках срока действия договора комиссии?

Договор есть

Между банком-кредитодателем и кредитополучателем (залогодателем) заключен кредитный договор, а также в обеспечение исполнения обязательств по нему договора залога движимой вещи. В договоре залога идентифицировано обеспечиваемое им обязательство по погашению основной суммы кредита, но не конкретизировано обязательство по уплате процентов за пользование кредитом. Свидетельствует ли данное обстоятельство о незаключенности договора залога?

Многодетного отца не пожалеют…

Могут ли мужу не продлить контракт, если у нас многодетная семья и на него оформлено пособие по уходу за ребенком до 3 лет?

…а беременных «жалеть» обязаны

Беременная женщина трудится в коммерческой организации. Контракт заканчивается до начала декретного отпуска. Имеет ли право наниматель не продлить с ней контракт?

Продавец-подрядчик

Работаю по договору подряда в ООО продавцом. Должна ли я платить после переучета недостачу?

Время – деньги

Я уволилась, но компания не производит со мной окончательный расчет и не выплачивает компенсацию за неиспользованный отпуск. Каким образом и в какие сроки я могу взыскать с компании то, что они мне должны? Куда при этом нужно обращаться?

«Официальной» официантке – официальное пособие

Работаю официанткой, оформлена официально. Директор арендует помещение, ему подняли аренду, и он решил отказаться и закрыть наше предприятие. Я беременна, срок беременности – 8 недель. Должен ли он мне выплатить компенсацию?

Можно болеть до четырех месяцев

Работаю в учреждении образования. Нахожусь в больнице более двух месяцев. По почте получила копии приказов об увольнении по статье за прогулы, подписанное руководителем и юристом. Руководство знает о моем заболевании, регулярно созваниваются и получают консультации в поликлинике. На работу представила больничные и выписки о заболевании. Куда мне следует обратиться за помощью?

Изменение должностных инструкций

В должностных инструкциях работников трудовая функция была прописана формально. Новые должностные инструкции пересмотрены, но у большинства сотрудников принципиально поменялась трудовая функция. Как отразить эти изменения в дополнительном соглашении? Как оформить согласие работника с этой новой должностной инструкцией и, соответственно, с изменением трудовой функции?

Республиканский субботник пройдет 22 апреля

Ежегодные республиканские субботники давно стали в нашей стране традиционными. Отличаются только конкретная дата их проведения, формальная причина выхода на работу в выходной, направления использования заработанных в этот день средств.

Как вернуть груз по распоряжению грузоотправителя

Белорусскому перевозчику по договору перевозки было поручено выполнить международную автомобильную перевозку груза из Польши в РФ. На границе в белорусском пункте пропуска перевозчиком груз был помещен под таможенную процедуру таможенного транзита с использованием гарантии в форме поручительства РУП «Белтаможсервис». Однако в пути следования на территории Беларуси от грузоотправителя поступило распоряжение о необходимости возврата груза в Польшу, поскольку он был направлен в адрес российского грузополучателя по ошибке.

Как правильно действовать белорусскому перевозчику, чтобы выполнить это распоряжение?

Когда пломба не требуется

Правомерны ли требования должностного лица таможенного органа в пункте пропуска о необходимости наличия у перевозчика на лафет, предназначенный для международной перевозки легковых транспортных средств, свидетельства о допущении транспортного средства под таможенными печатями и пломбами?

Информбанк

О порядке индексации минимальной заработной платы и денежных доходов населения за март 2017 г.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10.04.2017 № 8-11/56П/8

Как списать безнадежную к получению дебиторскую задолженность

Министерство финансов письмом от 27.02.2017 № 15-1-1/62 разъяснило порядок списания безнадежной к получению дебиторской задолженности.

Особенности бухгалтерского учета при аренде недвижимости у арендатора

Рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском учете организации-арендодателя хозяйственных операций, связанных с арендой недвижимости.

Частичная ликвидация сооружения и срок полезного использования

В бухгалтерском учете торговой организации в составе основных средств числится навес со стенами (шифр – 10008, нормативный срок службы и срок полезного использования – 20 лет). Объект введен в эксплуатацию 31.12.2003 г. Навес пристроен к производственному зданию. Он представляет собой металлический каркас с ограждением и покрытием из металлического листа и используется для хранения поддонов. В марте 2017 г. было принято решение демонтировать ограждения навеса. После этого комиссией по амортизационной политике (далее – комиссия) срок полезного использования навеса был установлен равным 16 годам (20 х 0,8). Остаточная (недоамортизированная) стоимость объекта с учетом начисленной в марте 2017 г. амортизации (21 BYN) после частичной ликвидации составила 53 BYN. Амортизация объекта осуществляется линейным способом исходя из месячной суммы.

Как правильно классифицировать работы по демонтажу ограждения? Правильно ли установлен срок полезного использования частично ликвидируемого навеса?

Дивиденды и курсовые разницы

Организация – резидент РБ начислила дивиденды своим участникам, в т.ч. иностранной компании, в белорусских рублях. С суммы, начисленной нерезиденту, ООО как налоговый агент удерживает налог на доходы. Оставшаяся сумма конвертируется в доллары США (путем приобретения валюты в обслуживающем банке), которые перечисляются на счет нерезидента. По операциям, связанным с покупкой валюты, образуется положительная разница, обусловленная разницей между курсом покупки валюты у банка-продавца и официальным курсом валюты на дату ее покупки, которая относится в учете ООО в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»).

Учитывается ли такая разница в качестве расходов ООО для целей налогообложения налогом на прибыль с учетом того, что дивиденды начислены в белорусских рублях, а конвертация их в валюту осуществляется в пользу нерезидента?

Судебным исполнителям – свой закон

Закон от 24.10.2016 № 440-З «О судебных исполнителях» (далее – Закон), вступающий в силу с 13 мая 2017 г., хоть и небольшой по объему, но достаточно детально определяет правовой статус и компетенцию судебного исполнителя, дополняя и конкретизируя соответствующие положения, содержащиеся в ГПК и ХПК. Рассмотрим его основные новеллы.

Перемена места разгрузки

Белорусскому перевозчику поручено осуществить перевозку груза из г. Минска в г. Москву (РФ). При этом грузоотправитель передал перевозчику грузосопроводительные и транспортные документы: экземпляры международной СМR-накладной, первый экземпляр товарной накладной формы ТН-2, счета-фактуры. По прибытии в г. Москву перевозчику грузоотправителем было дано письменное указание передать груз иному лицу, не указанному в транспортных (перевозочных) документах, с последующей выгрузкой в месте разгрузки, которое отличается от указанного в графе 3 СМR-накладной.

Обязан ли в данной ситуации перевозчик выполнить поручение грузоотправителя? Если да, то как в таком случае поступить с транспортными (перевозочными) документами, в которых не содержатся сведения о новом грузополучателе и месте разгрузки?

Возврат груза отмечается в СМR-накладной

Прошу разъяснить порядок оформления СМR-накладной при отказе грузополучателя в принятии у перевозчика груза. Можно ли по данной СМR-накладной произвести перевозчику возврат груза его отправителю?

Достаточно поставить галочку

Адвокатское бюро – резидент Беларуси планирует разместить на своем сайте на условиях публичной оферты договор присоединения, в соответствии с которым будет оказываться юридическая помощь физическим и юридическим лицам – нерезидентам. Клиент будет заходить на сайт, совершать определенные действия (например, ставить галочку в указанном месте, что будет означать согласие с условиями договора) и платить иностранную валюту за услуги.

Соблюдена ли письменная форма сделки? Правомерны ли такие расчеты в иностранной валюте?

Со счета – на карточку

В банк Беларуси обратился индивидуальный предприниматель (ИП) с целью перечисления иностранной валюты со своего валютного счета на текущий (расчетный) банковский счет в иностранной валюте, открытый ему как физическому лицу, к которому выдана банковская платежная карточка для расходов, связанных с разъездами за границей.

Вправе ли ИП совершить такой платеж? Каковы действия банка?

Без разрешения – никак

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент 1) заключило импортный внешнеторговый договор на поставку товара с юридическим лицом – нерезидентом (далее – нерезидент). Резидент 1 товар получил и должен заплатить иностранную валюту. Нерезидент заключил договор уступки права требования с другим юридическим лицом – резидентом (далее – резидент 2), по которому он уступает последнему право требования оплаты по импортному внешнеторговому договору. Причем в договоре уступки указано, что деньги, которые получит резидент 2 от резидента 1, будут считаться расчетами в счет предоставления займа нерезидентом резиденту 2.

Вправе ли резидент 1 перечислить иностранную валюту резиденту 2? Каковы действия банка?

Недвижимость в обеспечение

Юридическое лицо – резидент (далее – залогодатель) предоставило в залог другому юридическому лицу – резиденту (далее – залогодержатель) капитальное строение, расположенное на земельном участке, предоставленном на праве постоянного пользования.

Вправе ли залогодатель предоставить это же капитальное строение юридическому лицу – нерезиденту в обеспечение исполнения обязательств по договору поставки?

Об индексе цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения за март 2017 года

Об индексе потребительских цен за март 2017 года

Об индексе цен на строительно-монтажные работы за март 2017 года

Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств по состоянию на 1 апреля 2017 года