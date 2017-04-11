Содержание «Экономической газеты" N28 за 11 апреля 2017 года

Что спрятано в пряниках: бизнес обсуждает проекты

В бизнес-сообществе идет активное обсуждение проектов документов, призванных улучшить деловой климат Беларуси. Чем внимательнее предприниматели вчитываются в эти проекты, тем больше у них возникает вопросов.

Биржа ждет инвесторов и эмитентов: есть технологии, инструменты и идеи

В Стратегии развития финансового рынка Беларуси до 2020 года особое место занимают вопросы рынка ценных бумаг. О том, что происходит в этом сегменте и что его ждет в будущем, рассказывает председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) Андрей АУХИМЕНЯ.

Рынок аудита в 2016 году: меньше компаний и больше услуг

За прошлый год число аудиторских компаний в Беларуси сократилось почти на 20%, а аттестованных аудиторов – на 5%, свидетельствуют данные Минфина. Но это не помешало росту выручки от оказания аудиторских услуг на 14,5% в текущих ценах.

Водительские права для перевозок в России

С 1 июня все иностранные водители, у которых нет водительских удостоверений российского образца, не смогут заниматься перевозками в России. Однако белорусским транспортным организациям и их сотрудникам это ничем не грозит. А вот у наших граждан, работающих в российских компаниях, могут возникнуть трудности.

Как перебиться с пива на квас

Несмотря на общий спад на отечественном рынке, ОАО «Лидское пиво» продолжает наращивать свои обороты, рассказал на пресс-конференции генеральный директор предприятия Аудриус МИКШИС.

Лизинг жилья: права, обязанности и уровень доходов

Правовые условия лизинга жилья определил Указ от 6.04.2017 № 109. Он устанавливает права и обязанности граждан-лизингополучателей, лизинговых компаний, особенности применения жилищно-коммунальных тарифов, перехода права собственности и наследования. Эти и остальные особенности применения указа разъяснили на пресс-конференции, организованной БелТА, специалисты Нацбанка и лизинговых компаний.

День рождения НДС: великого и ужасного

В мировой экономике 10 апреля – памятная дата: годовщина появления НДС. Он хорошо известен бизнесменам, экономистам и бухгалтерам. Мало кто из них испытывает удовольствие от этого знакомства, но далеко не всем доступна роскошь избавления от «общения» с этим налогом. Почему же именно НДС стал одним из самых распространенных в мире налогов?

Стабильность подтверждена

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валютах на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом.

Золотовалютные резервы Беларуси удерживают 5-миллиардный рубеж

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 апреля 2017 г., по предварительным данным, составили 5016,1 млн. USD (в эквиваленте). За март они снизились на 6,2 млн. USD (на 0,1%), но с начала года выросли на 88,9 млн. USD (1,8%).

Новости законодательства (3.04.2017 – 7.04.2017)

Как определить размер арендной платы за землю

Порядок взимания налогов в некоторых сферах предпринимательской деятельности уточнен Указом Президента от 6.04.2017 № 105 «О налогообложении и взимании арендной платы за земельные участки» в связи с корректировками в Налоговом кодексе, вступившими в силу в текущем году.

На чужом транспорте в ЕАЭС не ездят

Может ли литовский перевозчик выполнить международную автомобильную перевозку груза на временно ввезенном в Беларусь транспортном средстве (зарегистрированном в Литве) из Беларуси в Россию?

Виды деятельности без регистрации ИП и уплата взносов в ФСЗН

Возможность оказывать различные виды услуг без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя неожиданно весьма заинтересовала наших читателей. У них сразу возник целый ряд вопросов о перспективах реализации Указа Президента «О регулировании деятельности физических лиц», о проекте которого мы рассказали в «ЭГ» № 26 от 4 апреля. В частности, многих беспокоит, как быть с правом на пенсию тем, кто захочет стать «свободным художником»?

Информбанк

Возврат товара: бухгалтерский учет и налогообложение

В практике хозяйствования нередки случаи, когда покупатель по каким-либо причинам возвращает товар продавцу. Рассмотрим отражение данной операции в бухгалтерском и налоговом учете на примере типичной ситуации.

Подоходный налог и оздоровление работников

Коллективным договором организации предусмотрено проведение мероприятий по оздоровлению своих работников. В этих целях в январе 2017 г. организация заключила договор с оздоровительным центром, согласно которому работники организации в соответствии с формируемыми списками еженедельно вправе пользоваться услугами этого центра (бассейн, баня, сауна). На основании договора организация оплачивает услуги центра ежемесячно до 5-го числа, следующего за месяцем, в котором оказаны названные услуги. Расходы на одного человека составляют 120 BYN в месяц. При этом работники возмещают половину указанных расходов организации.

Является ли невозмещенная стоимость расходов организации по оплате услуг оздоровительного центра доходом работников, подлежащим обложению подоходным налогом?

Подоходный налог и компенсация расходов по найму жилья иногороднему работнику

В организацию в апреле 2017 г. в целях производственной необходимости в качестве технолога по предварительной договоренности сроком на 3 года принят на работу иногородний специалист (для него эта организация является местом основной работы). В соответствии с заключенным трудовым договором в первые 3 месяца работы этому работнику организация возмещает его расходы по найму жилья.

Является ли указанная компенсация доходом данного специалиста, подлежащим обложению подоходным налогом?

Подоходный налог и матпомощь родственникам умершего работника

В организацию в марте 2017 г. обратилась мать умершего работника (для него эта организация была местом основной работы) с заявлением об оказании ей материальной помощи в размере 1000 BYN для оплаты услуг специализированной ритуальной организации по погребению. По данному заявлению принято положительное решение и в том же месяце деньги перечислены специализированной организации в безналичном порядке. В апреле 2017 г. по еще одному заявлению матери умершего работника из кассы организации выплачена материальная помощь в размере 150 BYN.

Являются ли суммы оказанной матери работника материальной помощи доходом, подлежащим обложению подоходным налогом?

Подоходный налог и реализация товаров своему работнику

В апреле 2017 г. организация приобрела стройматериалы стоимостью 5000 BYN. В этом же месяце эти материалы были реализованы своему работнику по цене приобретения. При этом оплачивать их работник будет с рассрочкой платежа путем внесения наличных в кассу организации в течение 36 месяцев равными долями.

Следует ли организации со стоимости этих материалов исчислить и перечислить в бюджет подоходный налог?

Суточные в командировке и налог на прибыль

Сотрудник организации командирован за границу для участия в семинаре. Принимающая сторона оплачивает двухразовое питание непосредственно в период (дни) проведения мероприятия, а также одноразовое питание в день приезда (ужин) и день отъезда (завтрак). Сотрудник убыл из места командирования ранним утром и оплаченным завтраком не воспользовался.

Может ли наниматель в данной ситуации возместить суточные в день отъезда полностью с отнесением суммы оплаты на затраты, участвующие при налогообложении прибыли?

Импортозамещение и льготная ставка НДС

ООО «Бархим» поставляет нашей организации стиральные моющие средства, включенные в перечень импортозамещающей продукции. Согласно п. 5 1 ст. 327 НК при реализации данного товара применялась ставка НДС в размере 10%. Наша организация является официальным представителем «Бархима», поступление и продажа данной продукции проводилась с такой же ставкой НДС и в розничной продаже. С 1.01.2017 г. на основании постановления Совмина от 30.12.16 № 1125 (далее – постановление № 1125) утратило силу постановление Совмина от 28.12.2015 № 1095 «Об утверждении перечня импортозамещающих товаров».

Как следует реализовывать остатки продукции: со ставкой НДС в размере 10% или 20%? Как вести бухгалтерский и налоговый учет в 2017 г. нашей организации и покупателю реализованной с 10%-ной ставкой НДС продукции, если ее надо было продавать с 1 января со ставкой в размере 20%?

Сроки использования кассовых суммирующих аппаратов продлены, но ненадолго

Торговая организация в своих торговых объектах использует кассовое оборудование моделей POS- терминала «ТЕС ST CITF» и POS-терминала «Siemens Nixdorf Beetle 20 MF» (модификация MF), срок нахождения которых в Государственном реестре истек 1.03.2017 г.

Продлены ли сроки использования этих кассовых суммирующих аппаратов на период подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (далее – СККО), установленные подп. 2.6 п. 2 постановления Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» (далее– постановление № 924/16)?

Изменения в порядке обеспечения пособиями

При назначении пособий по случаям временной нетрудоспособности и беременности и родов с 24 марта т.г. следует руководствоваться новыми нормами.

Категория в штатном расписании

Работница А, работающая на должности экономиста I категории, находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Имеет ли право наниматель принять на время отпуска работницы А на ее должность работницу Б, имеющую 2 категорию экономиста, или на данную должность может быть принят только экономист I категории?

Ошибка в трудовом договоре

В трудовом договоре с работником была ошибочно указана сумма заработной платы в большем размере, чем предусмотрено штатным расписанием. Работнику выплатили зарплату в размере согласно штатному расписанию. Он не согласен с этим и считает, что зарплата должна выплачиваться ему в размере, указанном в трудовом договоре.

Прав ли работник? Следует ли привести размер заработной платы в соответствие со штатным расписанием, если работник отказывается исправлять ошибку в трудовом договоре?

Восстановление на работе по решению суда

Работник, с которым заключен контракт сроком до 28.02.2017 г., был уволен 20.12.2016 г. за прогул без уважительных причин, но в последующем восстановлен на работе по решению суда от 7.03.2017. Как должен поступить наниматель, учитывая, что за время судебного разбирательства срок контракта с работником истек?

Перевод на легкий труд по медицинским показаниям

Наниматель решил заключить контракт с работником, с которым ранее был заключен трудовой договор на неопределенный срок. Работник в установленном порядке был предупрежден об изменении существенных условий труда. Также ему был предоставлен для ознакомления и подписания контракт, в котором отсутствовали условия о дополнительном поощрительном отпуске и повышении тарифной ставки (оклада). Работник согласен с контрактной формой найма, однако требует включить в контракт указанные условия. В противном случае подписывать контракт он отказывается.

Вправе ли наниматель уволить работника по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК в случае отказа работника от подписания контракта в предложенной редакции?

Увольнение при переводе к другому нанимателю

По решению вышестоящей организации УП «А» передает структурное подразделение в подчинение УП «Б». Решение вышестоящей организации принято за месяц до указанной передачи. УП «Б» не предоставило информации относительно возможности перевода к нему работников подразделения. Один из работников подразделения является лицом, обязанным возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Каким образом УП «А» правильно уволить работников подразделения, не желающих прекращать трудовые отношения по соглашению сторон?

Поручение дополнительной работы

Наниматель сократил штатную единицу грузчика и намеревается внести обязанности грузчика в рабочую инструкцию водителя автомобиля.

1. Может ли водитель автомобиля выполнять трудовые обязанности грузчика, учитывая то, что они не предусмотрены тарифно-квалификационной характеристикой водителя автомобиля?

2. Является ли возложение на водителя автомобиля обязанностей грузчика совмещением профессий?

3. Требуется ли согласие водителя автомобиля на возложение на него обязанностей грузчика?

4. Может ли водитель автомобиля в случае отказа от обязанностей грузчика быть уволен по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК в связи с отказом от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда?

Представитель торговый или специалист по продажам

В организации работают сотрудники на должностях, именуемых «Представитель торговый». В их трудовые обязанности входит заключение договоров на поставку продукции, сбор заявок, возврат дебиторской задолженности. Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих», утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 22.10.2009 № 125 (далее – ОКРБ 006-2009), и Выпуску 19 квалификационного справочника «Должности служащих, занятых в материально-техническом снабжении, сбыте и заготовках», утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.03.2002 № 50 (далее – Выпуск 19), данная должность относится к категории «Руководители» (код категории – 1). Однако работники, занимающие должности представителей торговых, не имеют подчиненных работников и осуществляют свои функции самостоятельно каждый в своем регионе.

Можно ли в данном случае (если да, то каким образом) должность «Представитель торговый» отнести к категории «Специалисты» (код категории – 2)?

Пособие по уходу для работающей мамы

Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу). Она хочет выйти на работу учителем на неполное рабочее время (3 часа в неделю). Оплата ей будет производиться за счет внебюджетных средств. Сохранится ли ей 100% пособия по уходу за ребенком?

Перевод по медицинским показаниям

Как перевести работника на более легкий труд?

Работник не прошел медосмотр: что делать?

Наниматель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) в соответствующий день (смену) работника, не прошедшего медицинский осмотр, в установленном законодательством порядке, предписывает ст. 49 ТК.