Содержание «Экономической газеты" N27 за 7 апреля 2017 года

Тайна решения всех проблем: как президенты урегулировали спорные вопросы

К встрече президентов Беларуси и России в отношениях между нашими странами накопилось достаточно проблем, чтобы заставить деловое сообщество (по крайне мере, белорусское) серьезно напрячься. Но заявление о том, что в двусторонних «экономических отношениях спорных вопросов не осталось», мало кого удовлетворило. Слишком мало информации о принятых решениях стало достоянием общественности.

Все варианты помощи: как государство спасает металлургию, деревообработку и цемент

Уходящая неделя принесла некоторым белорусским предприятиям очередную порцию господдержки. По-видимому, начатые в прошлые годы по инициативе властей проекты будут тянуть деньги из бюджета еще очень долго.

Новые рабочие места – только реальные

Создание новых рабочих мест не должно быть фиктивным. Исключить формальный подход и недобросовестность призваны изменения в составлении статотчетности.

Крупнейший онлайн-ритейлер Беларуси привлекает инвестиции

Фонд прямых инвестиций «Зубр Капитал» приобрел блокирующую долю участия в онлайн-ритейлере «21 vek», рассчитывая через 5 лет выйти из сделки с доходностью 300%. Ожидается, что компания за это время вырастет в 3 раза благодаря новой стратегии и системе корпоративного управления. Сделка структурирована по английскому праву, финансовые условия – стандартные, объем инвестиций – от 3 до 7 млн. USD.

Запасы продовольствия растут, а цены падают

Мировые цены на продукты питания в марте упали вследствие наличия больших запасов в сочетании с благоприятными прогнозами производства, говорится в очередном обзоре ФАО.

Профицит сохраняется, расходы растут

Профицит белорусского бюджета сектора государственного управления по итогам января–февраля текущего года составил 0,5 млрд. BYN, а республиканского бюджета – 0,4 млрд. BYN. Это эквивалентно 3,4% и 2,7% к ВВП соответственно.

Помогите материально: как обеспечить финансовую поддержку малого бизнеса

В проекте Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года значительное место отводится мерам, направленным на финансовую поддержку бизнеса. Будет ли достаточно такой помощи и не останется ли она лишь набором обещаний?

Изменены коды единой ТН ВЭД

Указом Президента от 3.04.2017 № 101 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» некоторые коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности приведены в соответствие с ее новой редакцией, вступившей в силу с 1 января 2017 г.

Долговое финансирование без банков: возможности и реалии белорусских облигаций

Динамика белорусского рынка облигаций в прошлом году выглядела довольно противоречиво. С одной стороны, многие компании стремились воспользоваться этим инструментом для привлечения капитала, невзирая на требования к обеспечению эмиссии. С другой стороны, выпуск облигаций ограничивает возможности местных инвесторов и их опасения по поводу надежности таких бумаг.

Принятая работа должна быть оплачена

Приемка выполненных работ является основной обязанностью заказчика наравне с их оплатой. Но формальный подход к ее осуществлению лишает заказчика многих возможностей, предоставленных ему законодательством, по защите собственных нарушенных прав в будущем.

Договор денежного займа остался незаключенным

Между сторонами подписан договор денежного займа. Впоследствии стороны подписали дополнительное соглашение к нему, которым изменена процентная ставка за пользование займом.

Имеет ли юридическую силу дополнительное соглашение, если к моменту его подписания займодавец не перечислил заемщику сумму займа?

Проблемы перед выходом на пенсию

В Минтруда и соцзащиты 30 марта во время онлайн-конференции обсуждали вопросы пенсионного обеспечения.

Комплименты абитуриентам

В марте Минобразования опубликовало два значимых для абитуриентов постановления. В одном скорректированы сроки проведения в 2017 г. вступительной кампании для получения высшего образования I ступени, во втором – определены неудовлетворительные отметки по результатам централизованного тестирования (ЦТ).

Замена тягача из-за ДТП за границей: что делать

По договору перевозки белорусскому транспортному предприятию поручено осуществить международную автомобильную перевозку экспортного груза (оформленного белорусским таможенным органом) в Польшу. Не доезжая до белорусского пункта пропуска, автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие. Для продолжения следования груза была произведена перецепка полуприцепа на седельный тягач, принадлежащий перевозчику.

Что нужно сделать, чтобы не нарушить таможенное законодательство при доставке груза в пункт пропуск? Есть ли у перевозчика обязательства перед таможенными органами по срокам доставки груза?

Информбанк

Как выбирать подрядную проектную организацию

Минстройархитектуры письмом от 30.03.2017 № 02-3-04/4307 разъяснило особенности проведения подрядных торгов при выборе подрядной проектной организации.

Обязательная продажа валюты в бухучете

Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с обязательной продажей части валютной выручки на бирже.

Учет GPS-навигаторов

В организациях для быстрого ориентирования водителя в поездках широко применяют GPS-навигаторы. Рассмотрим особенности их отражения в бухгалтерском учете.

Капремонт кровли в бухучете

На предприятии были выполнены строительные работы по полной замене покрытия крыши механического цеха из асбестоцементных листов на аналогичное покрытие с полной заменой обрешетки, а также работы по огнезащите и антисептированию деревянных конструкций несущей части крыши. Работы выполнены силами подрядной организации на основании проектной документации. Услуги по разработке проектно-сметной документации составили 432 BYN (в т.ч. НДС – 72 BYN); строительно-монтажные работы – 1500 BYN (в т.ч. НДС – 250 BYN). В результате ремонта демонтированная обрешетка как древесные отходы была оприходована на счете 10 «Материалы» в сумме 2 BYN.

К какому виду работ следует отнести работы по замене кровли и как отразить их выполнение в бухгалтерском учете?

«Суммовые» разницы при приобретении основных средств

Организацией приобретен деревообрабатывающий станок стоимостью 12 000 USD (в т.ч. НДС – 20%). Оплата станка производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день оплаты (2.03.2017 г.). Станок оприходован в бухгалтерском учете 17.02.2017 г. как объект основных средств и введен в эксплуатацию 10.03.2017 г.

Как в бухгалтерском учете отразить разницу, возникшую при оплате станка?

Курсовые разницы при покупке валюты для выплаты дивидендов

Белорусская организация (ООО) начислила дивиденды своим участникам, в т.ч. иностранной компании. С суммы, начисленной нерезиденту, ООО как налоговый агент удерживает налог на доходы. Оставшаяся сумма конвертируется в доллары США (путем приобретения валюты в обслуживающем банке), которые перечисляются на счет нерезидента. По операциям, связанным с покупкой и перечислением валюты, у ООО образуется курсовая разница, обусловленная изменением официального курса валюты на дату ее приобретения в банке и дату ее перечисления нерезиденту, которая относится в состав доходов (расходов) ООО по финансовой деятельности.

Влияет ли такая курсовая разница на налогооблагаемую базу по налогу на прибыль с учетом того, что операция по покупке и перечислению валюты нерезиденту осуществляется ООО в пользу нерезидента?

Сведения о договорах при проведении госзакупок

Министерство антимонопольного регулирования и торговли письмом от 24.03.2017 № 14-01-06/742-К разъяснило особенности заполнения и размещения сведений о договорах при проведении госзакупок.

Инструкция о банковском переводе: есть изменения

Постановлением Правления Нацбанка от 21.02.2017 № 73 (далее – постановление № 73), большинство положений которого вступают в силу с 4 июля 2017 г., внесены изменения в Инструкцию о банковском переводе, утв. постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2001 № 66 (далее – Инструкция).

Изменение должностей в штатном расписании

В бюджетной организации (университет) работают лаборанты без высшего образования.

Можно ли присвоить им должности специалистов по сопровождению учебного процесса, а профессии лаборантов исключить из штатного расписания?

Задолженность перед работником по командировке

Работник находился в командировке в Гомеле. В связи с производственной необходимостью командировка была продлена, но работнику пришлось воспользоваться собственными денежными средствами для оплаты расходов, в силу чего образовался перерасход по предоставленному им авансовому отчету.

В какой срок организация обязана погасить задолженность перед работником?

Полное наименование должности

В организации возникла потребность ввести должность заместителя директора по внешним коммуникациям. Вправе ли собственник самостоятельно установить такое наименование?

Не родной ребенок и свободный день

Вправе ли наниматель предоставить работнику один дополнительный свободный от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка в ситуации, когда работник, находясь в браке со своей супругой, воспитывает троих детей (5, 8 и 10 лет), один из которых является ему не родным, и работник его не усыновлял?