Содержание «Экономической газеты" N26 за 4 апреля 2017 года

Малый бизнес – 2030 дальняя дорога к успешному развитию

Деловому сообществу на прошлой неделе предложено обсудить проект Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года. Название документа – «Беларусь – страна успешного предпринимательства» – обязывает ко многому, но времени на его изучение и подачу замечаний традиционно отведено совсем мало.

Финансовому рынку – своя стратегия

Стратегия развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года утверждена постановлением Совмина и Нацбанка от 28.03.2017 № 229/6. В ней главной целью провозглашается качественная трансформация финансового рынка, повышение стабильности и эффективности функционирования, направленные на рост экономики и благосостояния населения.

«Белая книга» барьеров и ограничений

Препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и планы по их устранению перечислены в «Белой книге» – докладе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС», опубликованном 31 марта на официальном сайте ЕЭК.

Хроника жалоб и рассмотрений

В Беларуси на не вступившие в законную силу постановления экономических судов областей (г. Минска) в 2016 году рассмотрено 475 жалоб (протестов), (в 2015 г. – 620, в 2014-м – 467), отмечалось на заседании Пленума Верховного Суда 30 марта.

Комиссия восстанавливает конкуренцию

25 обращений хозяйствующих субъектов рассмотрено на 7 заседаниях комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства.

Внешняя торговля: баланс в пользу ЕАЭС

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января–февраля 2017 г. составило -698,7 млн. USD, сообщает Белстат. Это на 56,2% больше, чем годом ранее. При этом в целом оборот внешней торговли вырос на 22,3%, но темпы роста импорта выше, чем экспорта.

Государственный долг уменьшается

На 1 марта государственный долг Беларуси составил 35,5 млрд. BYN. С начала года он уменьшился на 1,5 млрд. BYN, или на 4,1%.

Увеличены тарифы на тепловую и электроэнергию

Постановлениями МАРТ от 18.01.2017 № 7 и от 27.02.2017 № 16, вступившими в силу со 2 апреля 2017 г., установлены тарифы на тепловую и электроэнергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПОЭ «Белэнерго» организациям на уровне тарифов для населения.

Виды деятельности без регистрации ИП: проект указа Президента

Идея решения проблем безработицы и заработков населения с помощью самозанятости обретает реальные черты. Проектом указа Президента «О регулировании деятельности физических лиц» предлагается позволить гражданам заниматься некоторыми видами деятельности, не регистрируясь в качестве индивидуальных предпринимателей. Достаточно будет уплачивать единый налог по утвержденным ставкам, чтобы считаться работающими легально.

Увольнение работника в связи с изменением условий труда

Работника предупредили об изменении существенных условий труда за 7 дней. Он проставил дату ознакомления, но решение не принял. В последний день предупреждения он сообщил о несогласии продолжать работу. Как уволить работника в этот день и рассчитаться с ним?

Нереализованный потенциал: на рынке акций по-прежнему затишье

Формирование обновленной правовой базы, включая принятие нового Закона «О рынке ценных бумаг», ряда указов, постановлений правительства и инструкций, мало повлияло на состояние фондового рынка в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в отчете о работе Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в 2016 г.

Ставка рефинансирования ни при чем

Между сторонами заключен кредитный договор с суммой кредита в белорусских рублях. Размер процентов за пользование кредитом, предусмотренный кредитный договором, меньше ставки рефинансирования, установленной Нацбанком.

Будет ли обязан кредитополучатель платить повышенные проценты за пользование кредитом (в размере ставки рефинансирования) в соответствии с п. 1 ст. 764 ГК в случае, если он не вернул кредит в срок?

Только при наличии вины

Между банком (залогодержателем) и кредитополучателем (залогодателем) заключен кредитный договор. Обязательства кредитополучателя по кредитному договору обеспечены договором залога движимого имущества. В связи с несвоевременным возвратом кредита банк начислил кредитополучателю проценты за пользование чужими денежными средствами. Вправе ли кредитополучатель не платить указанные проценты либо требовать их уменьшения, ссылаясь на вину или просрочку кредитора (банка) и мотивируя тем, что банк не предоставил по просьбе кредитополучателя согласие на предоставление заложенного имущества в аренду третьему лицу (арендатору), доходы от которой могли быть направлены на своевременное погашение кредита?

Как стать участником таможенного эксперимента

Наше предприятие зарегистрировано в г. Минске и выполняет международные автомобильные перевозки грузов из стран Евросоюза. Мы слышали, что с 2015 г. Государственный таможенный комитет проводит в пунктах пропуска эксперимент по автоматическому совершению таможенных операций по выпуску товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Каков порядок участия транспортных предприятий в таком эксперименте? Есть ли для этого какие-либо критерии?

Путешествие в Китай с книжкой МДП

Белорусское транспортное предприятие планирует выполнить международную автомобильную перевозку экспортного груза из Беларуси в Китай через территории Российской Федерации и Монголии.

Можно ли осуществить такую перевозку с использованием книжки МДП? Если да, то в каком таможенном органе (российском либо белорусском) можно ее открыть?

Информбанк

НДС в случае порчи и утраты товара: ответы на актуальные вопросы

МНС письмом от 28.03.2017 № 2-1-10/00584 разъяснило актуальные вопросы, связанные с применением норм подп. 19.15 п. 19 ст. 107 НК при корректировке налоговых вычетов по НДС в случае порчи и утраты товаров.

Налог на прибыль

Просьба разъяснить порядок применения положений ст. 301 НК в связи с изменениями, обусловленными принятием Закона от 30.12.2015 № 343-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения» (из ч. 1 п. 1 ст. 301 НК удалены уточнения, указывающие на право налоговых органов контролировать соответствие налоговой базы, определенной и отраженной плательщиком в налоговой декларации на основании примененных им цен, налоговой базе, определенной налоговым органом с учетом рыночных цен, при налогообложении прибыли).

1. Означает ли изменение данной нормы, что положения ст. 301 НК могут применяться также для целей налогообложения иными налогами?

2. Относятся ли для целей применения положений ст. 301 НК исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности к имущественным правам?

3. Просьба разъяснить особенности применения норм п. 3 ст. 301 НК в отношении лицензионных договоров, легализующих в соответствии со ст. 984 ГК предоставление в пользование (на ограниченное время) имущественных прав, принадлежащих обладателю исключительных прав на объект интеллектуальной собственности. Распространяют ли положения ст. 301 НК свое действие на лицензионные договоры?

4. Вопрос о толковании положений п. 3 ст. 301 НК во взаимосвязи с нормами ч. 1 ст. 128 ГК в части определения понятия «имущество» («вещи»). Относятся ли сделки, связанные с предоставлением (получением) займов, к сделкам по реализации товаров (работ, услуг), как они понимаются в ст. 301 НК?

5. Являются ли сделки по аренде недвижимого имущества сделками по реализации (приобретению) недвижимого имущества применительно к подп. 1.1 или подп. 1.2 п. 1 ст. 301 НК?

Подоходный налог при продаже доли в ООО

Какие обязательства по уплате налогов на территории Беларуси возникнут у физического лица – резидента Литвы (участника белорусской организации – ООО) при продаже своей доли в уставном фонде белорусской организации юридическому лицу – нерезиденту РБ? Номинальная стоимость доли (фактически внесенный вклад в уставной фонд в 2010 г.) составляет 162 USD (по курсу на дату внесения), а предполагаемая стоимость продажи доли – 5000 USD. Юридическое лицо (потенциальный новый участник ООО) планирует перечислить денежные средства в валюте на валютный счет физического лица, открытый в банке РБ, непосредственно со своего счета в иностранном банке.

НДС: авторские права при распространении ПО

Существует ли обязанность по начислению и уплате НДС у партнера за правообладателя в ситуации, когда между белорусской компанией (партнер) и российской организацией (правообладатель) заключен лицензионный договор на передачу неисключительных авторских прав, которым определено, что правообладатель передает, а партнер получает право на воспроизведение программного обеспечения (ПО), предоставляемое исключительно для его передачи конечным пользователям через посредников, а также право на распространение? Правообладатель при этом обеспечивает партнера кодами активации и/или ключевыми файлами, оказывает конечным пользователям техническую поддержку.

Партнер, в свою очередь, обязан: распространять ПО только через посредников; сообщать правообладателю о заключении договоров на распространение ПО с посредниками; выплачивать правообладателю вознаграждение; обеспечивать передачу полученных от правообладателя кодов активации и/или ключевых файлов посредникам; предоставлять отчет правообладателю о распространении ПО.

Оплата авансом или предоплата и кассовое оборудование

Торговая организация принимает в торговом объекте плату от покупателей за будущую доставку товара или в качестве аванса за товар с предварительной реализацией подарочных сертификатов, на которые в последующем покупатели смогут приобретать товар.

Должна ли операция «принятие аванса» проводиться через кассовое оборудование в фискальном режиме? Входит ли сумма денежных средств при принятии аванса в не обнуляемую сумму в памяти кассового оборудования? Надо ли покупателю при принятии от него аванса выдавать фискальный чек, т.е. чек с указанием признака фискального режима?

ЧП на работе

Согласно п. 9 ст. 42 ТК наниматель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником по своей инициативе в случае однократного грубого нарушения требований по охране труда, повлекшего увечье или смерть других работников.

Как оформить изменение режима рабочего времени

В организации работники переводятся с 5-дневной рабочей недели на режим рабочего времени «2 недели через 2». Должностной оклад остается прежним. Как называется такой режим рабочего времени? Как правильно оформить дополнительное соглашение?

Название должности работника: кто инструктирует водителей

В организации есть парк машин, в штатном расписании имеется должность механика, который проводит инструктажи водителей. Правильно ли назвать его должность «механик по транспорту»?

Изменение организационной структуры

В организации провели совершенствование организационной структуры, в результате чего изменились наименования должностей, созданы новые структурные подразделения. Кроме того, разработаны новые должностные инструкции. На основании этого принято решение оформить трудовые договоры в новой редакции. Можно ли все эти изменения совместить в одном дополнительном соглашении о трудовом договоре в новой редакции?

Изменилось название структурного подразделения

В результате изменения организационной структуры изменилось наименование структурного подразделения.

Оформляется ли перевод, если:

– изменяется наименование подразделения и наименование должности;

– изменяется наименование подразделения, а должность остается прежней?

Об индексах изменения стоимости в строительстве

Приказ Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.03.2017 № 62

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (27.03.2017 – 31.03.2017)