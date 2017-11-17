Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года

Окно роста по всем показателям

Проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2018 год вскоре будут утверждены. Авторы этих документов и чиновники, которым предстоит их рассмотреть и утвердить, полагают, что планируемые показатели позволят решить ключевую задачу – обеспечение макроэкономической и социальной стабильности. Но у бизнеса и населения более «приземленные» приоритеты: кому улучшить свое благосостояние, материальные и инвестиционные возможности, а кому-то хотя бы до получки дотянуть.

Каждый пятый давал взятки

Почти каждый четвертый в мире давал взятки при обращении за государственными услугами, а в Беларуси – каждый пятый. Такие данные приведены в докладе «Барометр мировой коррупции – 2017», опубликованном 15 ноября Центром антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International.

Утвержден новый перечень высокотехнологичных товаров

Постановлением Совмина от 10.11.2017 № 839 изложен в новой редакции перечень высокотехнологичных товаров Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 23.06.2012 № 574 (далее – перечень), который вступит в силу с 1 января 2018 г.

Голос съезда: как предприниматели ощущают поддержку и диалог

Отечественный бизнес пока мало ощущает «всемерную поддержку развития предпринимательства», о которой так любят говорить власти. Это было заметно на ХШ съезде общественного объединения Белорусского союза предпринимателей (БСП). Его участники обсудили конкретные проблемы бизнес-климата в стране, в т.ч. в сфере налогообложения и развития бизнеса в малых городах.

Бесконтактный платежный сервис приходит в Беларусь

Мобильный платежный сервис SamsungPay отныне доступен в Беларуси. Этим сервисом могут воспользоваться держатели карт Mastercard, выпущенных МТБанком и Белгазпромбанком, а вскоре – и клиенты БПС-Сбербанка.

Формула взаимопонимания: неизвестная массы и константа давления

Эффективный диалог между деловыми союзами и властью возможен только в том случае, если первые действительно представляют большую часть предпринимателей, а вторая – ответственна перед гражданским обществом вообще и бизнесом в частности. Такая формула давно стала привычной для европейских предпринимателей, но по-прежнему не сходится у нас. Найти пути ее адаптации к белорусским условиям попытались участники семинара «Повышение качества диалога между организациями поддержки бизнеса и органами власти: инклюзивное принятие решений», организованного Ассоциацией европейского бизнеса.

Внесены изменения в книгу учета для «упрощенцев»

Постановлением МНС, Минфина, Минтруда и соцзащиты и Минстата от 27.10.2017 № 21/37/62/131 внесены изменения в форму книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – книга учета), связанные с учетом пособий на детей.

Кредитование в сентябре

Кредитование реального сектора и населения продолжает медленно расти. При этом в сентябре наблюдалось некоторое оживление в сегменте валютных кредитов и одновременно – рост проблемной задолженности субъектов и граждан.

Денежная масса сокращается

В октябре широкая денежная масса (ШДМ) в Беларуси сократилась на 0,46%, до 36 922,9 млн. BYN. Это на 8,8% больше, чем на 1 января т.г. Таким образом, динамика ШДМ с существенным запасом удерживается в рамках, запланированных на текущий год Основными направлениями денежно-кредитной политики (12–16%). Эта политика меняет и структуру денежной массы. Сокращение стимулов и возможностей для сбережений разрушает «депозитную пирамиду», сложившуюся в предыдущие годы.

Инерция долгов и прибыли

В сентябре в банковской системе наблюдался номинальный прирост валовых и рисковых активов, а также прибыли. Но он носил скорее инерционный, чем восстановительный и, тем более, устойчивый характер. Несмотря на списание и реструктуризацию долгов ряда предприятий, сохраняется высокий уровень проблемной задолженности, которая давит на нормативный капитал банков.

Перемена лиц в обязательстве

Для повышения эффективности расчетов и управления долгами субъекты хозяйствования часто используют договоры уступки требования и перевода долга. При этом необходимо учитывать ряд правил и требований, особенно если речь идет о внешнеэкономических сделках. На часто возникающие вопросы, связанные с такими договорами, отвечает старший юрист юридической фирмы «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» Евгения СТАРОСОТНИКОВА.

Факторингу быть

Между сторонами планируется заключить договор поставки на условиях предварительной оплаты. Будет ли действительным договор факторинга, предметом которого выступает требование о предоплате, заключенный до заключения самого договора поставки?

Техника кредитных пузырей: китайский опыт для Беларуси

У нас часто звучат призывы брать пример с китайской экономической модели. Действительно, темпы роста, экспорта и другие достижения КНР выглядят впечатляюще. Но что за ними стоит, мы представляем себе довольно слабо. Между тем рост китайской экономики сопровождается довольно рискованными явлениями, в т.ч. хорошо знакомыми белорусскому бизнесу. Одно из них – кредитный пузырь, о котором недавно рассказал сайт РБК.

Пора подумать о пожарной безопасности

В связи с наступившими холодами МЧС напоминает о необходимости обратить внимание на состояние и исправность печного, газового и электрического отопительного оборудования. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и нагревательных приборов – одна из основных причин пожаров в жилье. Особенно это актуально в холодное время, когда людям приходится чаще ими пользоваться.

Информбанк

Основные социально-экономические показатели стран Содружества Независимых Государств в январе–сентябре 2017 года. (январь–сентябрь 2017 г. в % к январю–сентябрю 2016 г.).

Изменение основных социально-экономических показателей стран Содружества Независимых Государств в сентябре по сравнению с августом 2017 года

Перевыставление расходов по электроэнергии

Организация «А» имеет электроснабжающую базу. Витебскэнерго выставляет нам счет за потребленную электроэнергию. К нашему счетчику подключена еще одна организация «Б», которая на основании выставленных нами счетов компенсирует часть затрат. Просим разъяснить, как для целей налогообложения налогом на прибыль квалифицировать данную компенсацию – как выручку от реализации либо как внереализационные доходы? Каким статусом мы будем обладать при выставлении электронных счетов-фактур по НДС – продавец или посредник?

Документальное оформление передачи помещения по договору аренды

Каким первичным учетным документом следует оформлять передачу недвижимого имущества (обособленное помещение в здании торгового центра) по договору аренды (лизинга)?

Перевозка запчастей для гарантийного ремонта

Организация-производитель направляет своего работника в командировку в пределах РБ для проведения гарантийного ремонта. Работник отбывает в командировку на собственном автомобиле, используемом для служебных целей, и везет инструменты и запчасти для ремонта, полученные им на складе организации. По завершении ремонта он должен забрать неисправные детали и привезти их в организацию для восстановления.

Будет ли это считаться внутриреспубликанской автомобильной перевозкой для собственных нужд? Необходимо ли выписывать товарно-транспортную накладную на эти товарно-материальные ценности?

Доставка товаров из-за границы до склада организации

Организация является авторизованным сервисным центром иностранного производителя и осуществляет гарантийный и постгарантийный ремонт выпускаемого им оборудования. В связи с этим периодически получает запасные части и комплектующие для проведения ремонта в соответствии с согласованным графиком, а также по отдельным запросам. Товарно-материальные ценности доставляются автотранспортом или авиатранспортом в Национальный аэропорт «Минск» и обычно сначала размещаются на складе временного хранения. К каждой поставке прилагаются контракт, CMR-накладная (при поставке автотранспортом) или авианакладная (при поставке самолетом), инвойс, таможенная декларация.

Каким первичным учетным документом должна оформляться доставка товарно-материальных ценностей со склада СВХ до склада организации? Должен ли владелец склада СВХ выписывать товарно-транспортную накладную ТТН для доставки запчастей со склада СВХ в адрес организации?

Кассовая книга и приходные кассовые ордера в микрофинансовой организации

Микрофинансовая организация (далее – МФО) осуществляет выдачу физическим лицам займов под залог имущества. При этом оформляются договор и залоговый билет. МФО имеет филиал в другом городе, который не выделен на отдельный баланс, не имеет своего УНП. В головной организации и в филиале установлены кассовые суммирующие аппараты (КСА). Инкассация денег филиала происходит самовывозом в отделение банка, расположенное в городе местонахождения головной организации через ее работника. До 1.01.2015 г. мы применяли упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) без уплаты НДС.

Имеем ли мы право не вести кассовую книгу и не оформлять приходные и расходные кассовые ордера до 1.01.2015 г. и в настоящее время по установленной законодательством форме?

Учет подоходного налога с микрозаймов

Каким образом ведется учет сумм подоходного налога, исчисленных с займов, выданных физическим лицам микрофинансовой организацией (МФО) до 2015 г.? До 2015 г. организация применяла УСН без НДС с ведением книги учета доходов и расходов.

Выручка по платежному терминалу

Организация розничной торговли принимает денежные средства через кассу наличными денежными средствами и по терминалу – платежными карточками. Банк зачисляет на расчетный счет денежные средства по терминалу на следующий рабочий день после совершения операции.

Каким числом следует считать выручку: на дату проведения платежа или на день зачисления денежных средств на расчетный счет? Какую сумму следует засчитывать в выручку: сумму зачисления на счет за минусом комиссии банку (банк зачисляет сумму на счет за минусом комиссии) или полную сумму, прошедшую по терминалу?

Что изменится в следующем году в Правилах автомобильных перевозок грузов

Проект изменений в Правила автомобильных перевозок грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970 (далее – Правила), представил Минтранс на своем сайте для общественного обсуждения. Большинство поправок связано с необходимостью привести Правила в соответствие с Законом от 17.07.2017 № 50-З, которым внесены дополнения и изменения в Закон от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» (далее – Закон № 278-З), вступающие в силу с 23 января 2018 г.

Проблемы учетной классификации криптовалют

Эпоха глобализации экономических процессов, когда привязка к географическому положению сторон сделки постепенно утрачивает свое значение, дала толчок к развитию системы осуществления удаленных платежей товаров, работ и услуг практически из любой точки мира.

Об индексе цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения за октябрь 2017 г.

Об индексе потребительских цен за октябрь 2017 г.

Об индексе цен на строительно-монтажные работы за октябрь 2017 г.

Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств на 1 ноября 2017 года