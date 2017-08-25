Содержание «Экономической газеты» N 63 за 25 августа 2017 года

Развитие экономики в вопросах без ответов

На очередном совещании по актуальным вопросам развития белорусской экономики 22 августа Президент страны задал руководству экономического блока правительства ряд вопросов. Ответы на них в основном очевидны – хотя бы по открытым статистическим данным. Но расставленные акценты демонстрируют, какие приоритеты выбраны властями страны в текущий момент.

Мы в ответе за чистоту воды

В Беларуси нужен ответственный подход к выбору систем очистки воды в промышленности – как со стороны государства, так и на самих предприятиях. О финансовых и экологических проблемах приобретения и эксплуатации очистных сооружений рассказывает директор ООО «Родолит Аква» Дмитрий СТАНКЕВИЧ.

Условия российского кредита определены

Правительство России распоряжением от 19.08.2017 № 1790-р одобрило предоставление Беларуси государственного кредита на общую сумму в 700 млн. USD. В соответствии с проектом соглашения о выделении Минску нового кредита деньги будут предоставлены «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений между двумя государствами». Но в реальности речь идет о рефинансировании ранее выданных кредитов.

Ставка рефинансирования с 13 сентября составит 11,5% годовых

Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 сентября ставки рефинансирования с 12 до 11,5% годовых, а ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков – с 14 до 13%.

Кто рулит продажами грузовиков

МАЗ занимает 8-е место по объему продаж новых грузовых автомобилей в России в июле 2017 г., сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Промышленность восстанавливает экспорт

За 6 месяцев 2017 г. экспорт товаров организаций Минпрома составил 1971,7 млн. USD. Это на 35,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают в министерстве. Сальдо внешней торговли товарами положительное – 1008,3 млн. USD, что на 220 млн. больше, чем годом ранее.

Курсовым разницам добавили год условно

Белорусские власти в очередной раз пытаются обеспечить стабильную работу предприятий проверенными бухгалтерскими методами. Указом Президента от 21.08.2017 № 298 «О списании курсовых разниц» еще на год продлевается срок списания убытков от девальваций 2015–2016 гг.

Аренда предполагает возмездность

В целях привлечения потенциальных арендаторов арендодатель предлагает им заключить договор аренды имущества сроком на 1 год с условием, что в течение первых 2 месяцев арендная плата будет составлять 0 (ноль) BYN (начиная с третьего и в последующие месяцы арендная плата определяется на рыночном уровне).

Ударим чековой игрой по теневой экономике

В ответ на критику идеи проведения чековых игр со стороны специалистов ОО «МССПиР» Министерство по налогам и сборам откровенно рассказало, зачем нужна эта инициатива. Оказывается, дело не в корыстном стремлении обеспечить одно госпредприятие сверхприбылью. Авторы проекта намерены мобилизовать всех посетителей магазинов и точек бытового обслуживания на борьбу с теневой экономикой: если не из чувства долга, то ради азарта.

Лекарства лечат от цен

Цены на ряд отечественных и зарубежных лекарств в Беларуси снижены по итогам мониторинга фармрынка, организованного по поручению Президента страны. Вопрос обеспечения ценовой доступности лекарственных средств находится на постоянном контроле, сообщают в Минздраве.

Уникальный идентификатор для граждан

Правительство постановлением от 22.08.2017 № 637 утвердило Положение о порядке получения уникального идентификатора.

Залог может быть заменен

В обеспечение исполнения денежного обязательства между сторонами заключен договор залога товаров в обороте, которым предусмотрено, что в случае реализации заложенных товаров третьим лицам должник (залогодатель) вправе восполнить предмет залога либо товарами с аналогичными родовыми признаками, либо конкретным индивидуально определенным движимым имуществом.

1. Правомерно ли названное условие договора?

2. С какого момента в таком случае возникает залог в отношении конкретного индивидуально определенного движимого имущества?

Договор с отменительным условием

Между сторонами планируется заключить договор аренды на неопределенный срок.

Вправе ли стороны включить в договор аренды условие, согласно которому при продаже арендодателем (собственником) арендуемого имущества третьему лицу (новому собственнику арендуемого имущества) договор аренды прекращается?

Двойное наименование должности

Квалификация работника по диплому – «Инженер-технолог». В удостоверении, выданном ему в Госпромнадзоре, значится «Эксперт в области промышленной безопасности».

Можно ли назвать должность работника «Инженер-эксперт»?

Перевод на другую работу и обучение

В транспортной организации вводится новая штатная единица – слесарь по ремонту дорожно-строительной техники и тракторов.

Можно ли работника с квалификацией слесаря по ремонту автомобилей перевести на работу по этой профессии или необходимо дополнительное обучение работника?

Длительные перерывы в напряженном графике

Может ли при суммированном учете рабочего времени быть график работ с 9.00 до 9.00 следующих суток с перерывами для питания и отдыха с 13.00 до 14.00, с 19.00 до 20.00 и с 2.00 до 6.00? Иначе говоря, может ли быть в сутках работы 6 часов перерывов?

Доли единиц в штатном расписании

Как отражаются в штатном расписании штатные единицы с неполным рабочим временем: пропорционально 8-часовому рабочему дню или по каждой профессии (должности), по которой работник принимается на работу?

Надбавки и доплаты

Рабочему-сдельщику ежемесячно по приказу директора устанавливается надбавка за сложность и напряженность в разном процентном отношении к часовой тарифной ставке. Этот же рабочий является бригадиром, и ежемесячно ему начисляется доплата за руководство бригадой (20% часовой тарифной ставки).

Доплату за руководство рассчитывать от «голой» тарифной ставки либо с учетом надбавки за сложность и напряженность?

Сокращенное рабочее время – это нормально

При сокращенной продолжительности рабочего времени в штатном расписании указывается полная штатная единица либо ее часть?

Мода на валенки: без скидки на век, погоду и сезонность

Валенки многие считают архаичной обувью, доставшейся нам в наследство от непритязательных предков. Но на Смиловичской валяльно-войлочной фабрике их по-прежнему производят, и отнюдь не для музеев. Это последнее предприятие в Беларуси, где выпускают такую продукцию, но она пользуется спросом и даже экспортируется в страны СНГ, Канаду и Финляндию. Как держится на рынке в XXI столетии продукт с многовековой историей, рассказывает директор фабрики Василий САБАН.

Некому строить, лечить и тушить пожары

Увеличение спроса на работников многих строительных специальностей отмечает Минтруда и соцзащиты в последнем обзоре ситуации на рынке труда.

Информбанк

Против лома есть документ

Вопросы документального оформления перемещения лома и отходов черных и цветных металлов разъяснили Минпром, Минфин и МНС письмом от 18.08.2017 № 5-1-68/438/15-1-17/307/2-1-9/01513 «Об особенностях использования бланков форм ТТН-1 и ТН-2 и выставления покупателю электронных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость».

Списание выбывающего имущества в соответствии с Указом № 284

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с выбытием имущества, в соответствии с нормами Указа Президента от 15.08.2017 № 284 «О выбытии имущества» (далее – Указ № 284) существенно отличается от того, который применялся в 2015–2016 гг.

Особенности аудита прекращаемого бизнеса

Минфин постановлением от 1.08.2017 № 22 утвердил форму аудиторского заключения по результатам оказания услуг по независимой оценке деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности), а также Инструкцию о требованиях, предъявляемых к форме и содержанию отчета по результатам оказания услуг по независимой оценке деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) при его ликвидации (прекращении деятельности) (далее – Инструкция № 22).

Учет общепроизводственных затрат

Для достоверного определения финансовых результатов организации большое значение имеет правильная классификация и учет затрат, понесенных в процессе производственной и иной хозяйственной деятельности. В частности, это касается учета и распределения общепроизводственных затрат.

Момент признания санкций

Организация-поставщик в 2016 г. по решению суда отразила в бухгалтерском учете штрафные санкции и пени, подлежащие уплате покупателем за нарушение условий оплаты поставленного товара. В учетной политике на 2016 год установлено, что моментом фактической реализации НДС по причитающимся к получению штрафным санкциям, пеням является дата отражения этих сумм в бухгалтерском учете. Соответственно, в 2016 г. был исчислен НДС по данным суммам.

В мае 2017 г. определением экономического суда утверждено мировое соглашение, согласно которому с покупателя снимаются все штрафные санкции и пени.

1. Имеет ли право организация с 1.01.2017 г. установить момент фактической реализации по НДС в отношении штрафных санкций, пеней как день их получения? Не будет ли это являться нарушением Закона «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон)?

2. Если имеет право, то повлияет ли этот факт на корректировку НДС в сторону уменьшения при отражении договоренности об уменьшении штрафных санкций до нуля?

Как пожаловаться на госзакупки

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением от 28.06.2017 № 30 утвердило Инструкцию о порядке рассмотрения жалоб при осуществлении государственных закупок (далее – Инструкция № 30). Этот документ заменит ныне действующую, утвержденную постановлением Минторга от 26.06.2013 № 12.

Правила выпуска акций при реорганизации акционерного общества

Особенности эмиссии акций акционерным обществом, созданным путем учреждения либо в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц) в форме слияния, разделения, выделения, преобразования, а также акционерным обществом, к которому осуществлено присоединение, изложены в главе 7 Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, утв. постановлением Минфина от 31.08.2016 № 78 (далее – Инструкция № 78).

Транспортно-экспедиционная деятельность и валютное законодательство

Юридические лица, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность, должны учитывать следующие особенности валютного законодательства Беларуси.

Как получить книжки МДП

На основании каких документов Ассоциация «БАМАП» производит выдачу книжек МДП для выполнения международных перевозок по таможенной процедуре таможенного транзита? Кто имеет право от предприятия на получение книжек МДП?

Обратный ввоз демонтированных частей автомобиля

Белорусское транспортное предприятие осуществило перевозку крупногабаритного груза из Польши в Беларусь. Для этих целей с нашего полуприцепа перевозчиком были сняты тент и его каркас, предназначенные для защиты груза. Поскольку перевезти их с крупногабаритным грузом перевозчиком не представилось возможным, они были оставлены на складе грузоотправителя в Польше.

Каков порядок обратного ввоза тента и каркаса на территорию Республики Беларусь?