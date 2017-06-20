Содержание «Экономической газеты» N 45 за 20 июня 2017 года

В белорусской экономике продолжается рост

ВВП в Беларуси по итогам 5 месяцев текущего года увеличился на 0,9% по сравнению с январем–маем 2016 г. и превысил 38,7 млрд. BYN. Таким образом, отечественная экономика растет третий месяц подряд.

Координационный план проверок на II полугодие опубликован

План проверок на II полугодие 2017 года опубликован на официальном сайте Комитета государственного контроля. Всего в республике за 6 месяцев проверяющие посетят почти 10 тыс. субъектов хозяйствования.

Остановка по обстоятельствам: как приостановить предпринимательскую деятельность

Индивидуальные предприниматели, попавшие за решетку, смогут приостановить свою деятельность, чтобы не усугубить свое положение неуплатой налогов. Порядок действий при этом урегулирован постановлением Совмина от 13.06.2017 № 446.

Зарабатывайте прибыль подальше от культуры

Компании, пользующиеся заданиями, являющимися историко-культурной ценностью, должны вносить платежи в фонд поддержки культуры и искусства от части прибыли, пропорциональной занимаемым площадям на этих и остальных объектах. Так, Минкультуры разъяснило вопрос, ставший весьма актуальным этой весной для некоторых белорусских компаний.

Техрегламенты против барьеров

Консультативный комитет по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил перечни стандартов к техрегламентам ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Неготовность № 1: корректировке системы соцстрахования мешают разногласия

Проект указа «О некоторых вопросах государственного социального страхования» 12 июня обсуждался на заседании общественно-консультативного совета при Минтруда и соцзащиты. По итогам встречи пока получилась только справка разногласий.

Как бизнес уживается с коррупцией

Большинство белорусских предпринимателей не видят существенных изменений в сфере коррупции в нашей стране. Они признают наличие такого явления, но лишь половина ощущает ее опасность для себя лично и общества в целом. Такие оценки были получены в ходе традиционного опроса, проведенного лабораторией аксиометрических исследований НОВАК для Исследовательского центра ИПМ в апреле–мае 2017 г. среди собственников и менеджеров 404 малых и средних частных предприятий.

Союзный Совмин вернул белорусам право рулить

Белорусские водители смогут без ограничений работать в России. Об этом было объявлено на заседании Cовета министров Союзного государства, прошедшем в Санкт-Петербурге 16 июня. Кроме того, премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков договорились устранить ограничения в сфере машиностроения и сельского хозяйства.

Платежный баланс: торговля без инвестиций

По данным Нацбанка, дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в I квартале 2017 г. составил -867,2 млн. USD против -1468 млн. в январе–марте 2016 г. Такое уменьшение отрицательного сальдо на 41,4% обусловлено рядом факторов, прежде всего – опережающим ростом экспорта товаров и услуг по сравнению с импортом, а также сокращением заимствований.

Выход через новацию

Между сторонами заключен договор комиссии, предметом которого является реализация комиссионером товаров, принадлежащих комитенту.

Посредством каких сделок, заключенных с комитентом, комиссионер вправе приобрести товары в случае его нереализации третьим лицам?

Промышленность ищет инвесторов: доходность и окупаемость запланированы

На сайте Министерства промышленности Беларуси размещены 10 инвестиционных предложений. Потенциальным инвесторам предлагается поучаствовать в них на различных условиях: от приобретения акций и кредитов до государственно-частного партнерства. Общая сумма проектов составляет более 540 млн. USD, из которых почти половину должны принести внешние инвесторы.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (12.06.2017 – 16.06.2017)

Несколько кредиторов вместо одного

Правомерна ли уступка одного денежного требования нескольким новым кредиторам посредством заключения нескольких договоров уступки?

Проблемы возмещения расходов на оплату услуг представителей в судах

Судебные расходы включают госпошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела, в т.ч. по оплате услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь. Кроме того, подлежат возмещению расходы на оплату услуг представителя по составлению процессуальных документов (например, исковое заявление, ходатайство о приобщении доказательств и т.д.).

Отношения не состоялись

Между сторонами заключен договор займа. По письменной просьбе заемщика займодавец перечислил сумму займа третьему лицу, но в платежном поручении не указал ссылок на письмо заемщика и договор займа. Возникают ли правоотношения по договору займа между займодавцем и заемщиком?

Малый бизнес обучает сотрудников выборочно и самостоятельно

Ежегодно Исследовательский центр ИПМ проводит анкетирование малых и средних предприятий с целью исследования их экономического положения, мнения насчет условий ведения бизнеса в Беларуси, опыта коррупционных и судебных столкновений. Опрос также содержит традиционный раздел с вопросами о проблемах рынка труда и развитии кадрового потенциала.

Образование без институтов: что тянет вниз Беларусь в глобальном рейтинге инноваций

Беларусь заняла 88-е место из 130 в Глобальном инновационном индексе – 2017 (Global Innovation Index-2017), потеряв 9 позиций по сравнению с прошлым годом.

Информбанк

Особенности использования инвестиционного вычета

Организации, приобретающие основные средства, могут сэкономить на налогах, используя инвестиционный вычет, предусмотренный законодательством. Рассмотрим порядок его применения.

Подключение и обслуживание СКНО в налоговом и бухгалтерском учете

Как отражается в налоговом и бухгалтерском учете стоимость работ по установке и подключению к кассовому оборудованию средств контроля налоговых органов (СКНО)?

Матпомощь на оздоровление и налогообложение

В организации работникам к отпуску выплачивается единовременная матпомощь на оздоровление в размере, определенном коллективным договором. Облагается ли эта матпомощь подоходным налогом, надо ли уплачивать с нее взносы в ФСЗН и Белгосстрах, как указанная матпомощь отражается в бухучете и учитывается ли она при налогообложении прибыли?

Подоходный налог и медосмотры

Организация для всех своих работников оплачивает медосмотры. В мае медосмотр проходили менеджер, работающий в офисе, и продавец буфета, который непосредственно имеет контакт с пищевыми продуктами. Облагается ли стоимость этих медосмотров подоходным налогом?

Подоходный налог для призеров спортивно-массового мероприятия

Организация в целях улучшения корпоративной культуры и психологического климата в коллективе провела для своих работников спортивно-массовое мероприятие с выездом в лесопарковую зону. Сотрудники доставлялись к месту проведения мероприятия транспортом организации и обеспечивались горячим питанием. Победителям спортивных состязаний вручены кубки с нанесенными цифрами призовых мест, а также призы – кофеварки.

Возникают ли у участников мероприятия доходы, подлежащие обложению подоходным налогом?

Кассовый аппарат без выручки

Кассовое оборудование используются в торговой организации для розничной торговли по образцам вне торгового объекта. Выручка поступает нерегулярно, либо ее может не быть в течение какого-то периода. Должен ли кассовый аппарат ежедневно включаться при отсутствии выручки, т.е. пробиваться Z-отчет с нулевыми оборотами, и, соответственно, заполняться книга кассира с нулевыми оборотами?

Если в чеке есть ошибка

Покупатель оплатил товар в размере 20 BYN банковской платежной карточкой. Кассир по платежному терминалу провел сумму правильно, но на кассовом аппарате вместо безналичного расчета провел оплату как наличный расчет. Как исправить такую ошибку? Можно ли на неправильный чек составить реестр ошибочно сформированных платежных документов? Как отразить это в книге кассира?

Два кассовых аппарата – два платежных терминала

Организация планирует продавать товары и проводить техобслуживание и ремонт автомобилей в одном здании. При этом для приема денег от разных видов деятельности будут использоваться 2 кассовых аппарата, находящихся в одном помещении.

Можно ли установить и использовать один платежный терминал для проведения расчетов банковскими карточками?

Руководитель организации: особенности оформления трудовых отношений

Трудовые отношения с руководителем организации оформляются с учетом особенностей его правового положения, с соблюдением требований трудового законодательства и законодательства о правовом положении соответствующих организаций.

Тарификация и оплата труда водителей автобетоносмесителей

На объекты строительства бетон доставляют автобетоносмесители, пришедшие на смену автомобилям-самосвалам. Рассмотрим практику тарификации и оплаты труда водителей этих машин.

Частное наблюдение лишает пособия

Работница во время беременности наблюдалась в частном медцентре, режим не нарушала, предписания врачей выполняла. После рождения ребенка ей не было назначено пособие в связи с постановкой на учет до 12 недель.

Верно ли поступила бухгалтерия?

Увольнение внешнего совместителя

Можно ли уволить по ст. 350 ТК педагога, работающего на условиях внешнего совместительства по бессрочному трудовом договору, если на вакансии есть педагогические часы?

Выходные дни в командировке

Согласно приказу работник организации (Могилев) был направлен на профессиональную переподготовку в период с 4 по 19 мая в Минск. В течение данного периода работник уезжал домой 2 раза: с 6 по 9 мая и с 13 по 15 мая (подтверждается квитанциями платы за общежитие).

За сколько дней следует оплатить суточные расходы работнику?