Содержание «Экономической газеты» N 43 за 13 июня 2017 года

Интернет-торговля без барьеров: от обещаний к решениям и технологиям

Белорусской онлайн-торговле обещано множество приятных сюрпризов от законодателей. Ожидается отмена ряда ограничений, в т.ч. в налоговой сфере, улучшение платежных сервисов и других факторов, которые могут дать толчок к ускорению развития сектора e-commerce в нашей стране. Эти вопросы обсуждались на круглом столе, организованном «Белгазпромбанком».

Инфляция в мае замедлилась

102,7% составил в Беларуси индекс потребительских цен за 5 месяцев текущего года, сообщает Белстат. За май цены в республике выросли всего на 0,3%, а в годовом исчислении (январь–май к аналогичному периоду прошлого года) – на 7,1%.

Таможенная пошлина на калийные удобрения снижается

Ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза снижена с 55 до 20 EUR за 1000 кг.

Изменяется порядок регистрации кассового оборудования

18 июня вступает в силу постановление Совмина от 13.03.2017 № 197 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2002 г. № 738 и от 17 февраля 2012 г. № 156».

Возвращение с возмещением: когда задержался в командировке в выходной

Вопрос о возможности возмещения стоимости проезда, когда работник возвращается к месту работы, проведя выходные в месте командирования, и отнесения этого возмещения на затраты, учитываемые при налогообложении, не раз обсуждался на страницах «ЭГ». Но вопрос оставался «открытым».

Наше место на глобальном рынке продовольствия

Беларусь является одним из крупнейших мировых производителей мясомолочной продукции. Об этом свидетельствует очередной доклад «Продовольственный прогноз», опубликованный ФАО 8 июня.

За что мы не любим метод начисления

Среди проблем налогового законодательства, называемых бизнес-сообществом в последние годы, неизменно упоминается порядок определения момента реализации для исчисления НДС и налога на прибыль. Предприниматели просили вернуть возможность выбирать метод признания выручки «по оплате» или «по отгрузке», но им неизменно отказывали.

В Беларуси появился справочный интернет-ресурс «Калькулятор IBAN»

На сайте Национального банка появился сервис «Калькулятор IBAN». Он позволяет субъектам хозяйствования и гражданам в онлайн-режиме определить номер текущего (расчетного) банковского счета своих контрагентов в формате IBAN.

Банковский сектор привыкает к укреплению рубля

Весной 2016 года в белорусской банковской системе наметились позитивные сдвиги. Прекратился номинальный и реальный спад показателей активов и кредитного портфеля. Но прибыль остается неустойчивой, а проблемная задолженность после серии списаний снова начинает расти. Поэтому укрепление национальной валюты и снижение ставки рефинансирования стимулируют кредитную активность в меньшей степени, чем ей мешают негативные факторы.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (5.06.2017 – 9.06.2017)

Мировые потоки инвестиций вырастут

Глобальные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2017 году увеличатся на 5% – почти до 1,8 трлн. USD, прогнозируется в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD). При этом модель мировых инвестиционных потоков радикально меняется из-за стремительного развития цифровых технологий.

Расчеты за энергию: начисление пени на предоплату невозможно

Может ли энергоснабжающая организация взыскать пеню с абонента, предусмотренную договором на снабжение тепловой энергией, за несвоевременное осуществление предоплаты за расчетное количество подлежащей отпуску тепловой энергии?

Информбанк

Путевки и подоходный налог в 2017 году

В период отпусков и школьных каникул организации могут предоставлять работникам или членам их семей путевки в санатории, пансионаты, детские оздоровительные лагеря или туристические, а также полностью либо частично компенсируют им стоимость самостоятельно приобретенных путевок. От того, какие путевки и как приобретаются (непосредственно организацией или работникам компенсируется стоимость путевок), будут зависеть особенности их обложения подоходным налогом.

Рассмотрим на конкретных примерах порядок исчисления и уплаты подоходного налога в 2017 г. с доходов, получаемых в виде оплаты организациями и индивидуальными предпринимателями стоимости путевок.

Налог на GOOGLE по-белорусски: правила готовы, механизм дорабатывается

Осталось более полугодия до вступления в силу норм Налогового кодекса, согласно которым иностранные организации, оказывающие электронные услуги физическим лицам, приобретающим их в Беларуси, должны будут платить НДС. О подготовке к этому нововведению, правах и обязанностях будущих налогоплательщиков рассказывает начальник управления международного налогового сотрудничества МНС Алла СУНДУКОВА.

Командировочные расходы в налоговом и бухгалтерском учете

1. В практике аудита нередки вопросы, связанные с возмещением командировочных расходов, прямо не урегулированные в законодательстве. Рассмотрим некоторые из них.

Работник организации использовал для служебной командировки в РБ личный автомобиль. Каков порядок возмещения командировочных расходов?

Надо ли оформлять путевой лист?

2. Работник направляется в служебную командировку в пределах РБ. При этом планируется аренда им легкового автомобиля либо использование такси в месте командировки.

Вправе ли наниматель возместить командированному работнику такие расходы?

3. Работник организации ездил в командировку из Могилева в Минск на маршрутном такси. Кроме того, для решения служебных вопросов использовались маршрутные такси в пределах Минска.

Можно ли возместить расходы на проезд в маршрутном такси к месту командировки и по Минску и включить их в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли?

Установка СКНО в кассовые аппараты и реестр

Торговая организация собирается начать процесс установки в кассовые аппараты средства контроля налоговых органов (СКНО). Какова стоимость установки и подключения СКНО? Надо ли будет организации менять кассовые аппараты, подключенные к системе контроля, если срок нахождения моделей этих кассовых аппаратов в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь (далее – реестр), истекает?

Кассовые ордера и торговый объект

Торговое унитарное предприятие имеет торговый объект, расположенный вне места своего расположения. В торговом объекте есть центральная касса, поступление и выдача денежных средств в (из) которую(ой) оформляется приходными и расходными кассовыми ордерами. Обязательно ли в этих ордерах должны заполняться реквизиты «Главный бухгалтер», его подпись или иного лица, имеющего соответствующие полномочия?

Правила внутреннего трудового распорядка

При приеме на работу наниматель должен ознакомить работника под роспись с документами, регламентирующими внутренний трудовой распорядок (ст. 54 ТК). Составить и утвердить правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) – обязанность нанимателя любой организации, независимо от формы собственности, численности сотрудников, вида деятельности.

Круглосуточная работа для одинокой матери

Сотрудница с тремя детьми (младшему 3 года) работала круглосуточно (сутки через трое).

Поскольку она стала вдовой, надо ли получить ее согласие на работу в ночное время (выходные и праздничные дни)? Может ли она отказаться от чего-то одного, например, только от ночных часов? Может ли ей быть установлено неполное рабочее время?

Болезнь перед увольнением

В компании проводится сокращение в отношении 1 работника. Мы уведомили его за 2 месяца. В уведомлении указана дата увольнения 15.06.2017 г. и дата вывода штатной единицы из расписания с 16.06.2017 г. У работника по графику отпусков был запланирован отпуск со 2.05.2017 г. на 28 календарных дней. Работника уведомили о начале отпуска за 2 недели и выплатили отпускные за 3 дня до начала отпуска. Но 10.05.2017 г. работник принес больничный лист с указанием, что он заболел до начала отпуска с 28.04.2017 г. по 5.05.2017 г. и написал заявление о переносе даты отпуска на 15.06.2017 г. на 28 календарных дней. Наниматель написал ответ на его требование, что перенос отпуска на 15.06.2017 г. невозможен, т.к. должность выводится из штатного расписания с 16.06.2017 г. Работник повторно написал требование о переносе, указав в нем, что работодатель нарушает его права, гарантированные ст. 171 ТК.

Как поступить по законодательству, чтобы не нарушить срок увольнения по сокращению?

Перевод на срочный договор

После окончания контракта работнику предложили продлить трудовые отношения на условиях срочного трудового договора на месте основного работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу). Увольнение не производилось.

Надо ли вносить в трудовую книжку запись о переводе на время отсутствия основного работника и заключении срочного трудового договора?

Привлечение к сверхурочной работе

Необходим ли приказ о привлечении работников к сверхурочной работе с их согласия, зафиксированного в докладной записке, или достаточно табеля по сверхурочным работам в конце месяца, подписанного руководителями подразделений и нанимателем?

Трудовая книжка: оформляем генерального директора

Можно ли в трудовую книжку внести сведения о приеме на работу генерального директора на основании протокола заседания совета директоров, а не приказа о приеме?

Служебные командировки в пределах Беларуси: командировка или служебная поездка

Работники организации (Минск) часто направляются для выполнения производственных заданий в Минскую область или Минский район.

Являются ли такие поездки служебными командировками? Если да, то считается ли нарушением законодательства неоформление соответствующих документов? Можно ли производить этим работникам другие выплаты компенсирующего характера в дни таких поездок?

Служебные командировки в пределах Беларуси: выходные в командировке

Работник организации (Гродно) с 14 по 22 марта 2017 г. направлен в служебную командировку в Брест. На период командировки попадают 2 выходных дня (18 и 19 марта).

Должен ли наниматель за выходные дни, приходящиеся на период служебной командировки, возмещать работнику суточные, сохранять ему средний заработок?