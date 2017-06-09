Содержание «Экономической газеты» N 42 за 9 июня 2017 года

Дедолларизация – дело решенное: населению и бизнесу остается в это поверить

Национальный банк Беларуси обещает продолжить реализацию комплекса мер по дедолларизации экономики. Результаты предыдущих действий показывают, что определенных успехов в этой сфере удалось добиться. Останавливаться на достигнутом регулятор не намерен.

Налоговые доходы консолидированного бюджета в % к общему объему налоговых доходов

Состав и структура расходов консолидированного бюджета на национальную экономику на 1 квартал 2017 г. в % к общему объему расходов на национальную экономику

Под колпаком у маркировки

Механизм маркировки меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками в Беларуси призван улучшить Указ Президента от 7.06.2017 № 204. Но в перспективе круг товаров, подлежащих маркировке, может расшириться – как у нас, так и в остальных странах Евразийского экономического союза.

Золотовалютные резервы Беларуси вновь выросли

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июня 2017 г., по предварительным данным, составили 5238,9 млн. USD (в эквиваленте). За май они возросли на 130,2 млн. USD (на 2,5%), а с начала года – на 311,7 млн. USD (на 6,3%).

Как отделить ложных предпринимателей от честных

В Министерстве экономики 5 июня прошел круглый стол «Лжепредпринимательство. Проблемы добросовестных контрагентов». В нем приняли участие депутаты Палаты представителей, сотрудники Минэкономики, Департамента финансовых расследований КГК, юридических фирм, СМИ и бизнесмены.

Налоговые льготы: хорошо заимствованное старое

Летом в Беларуси традиционно начинается обсуждение корректировок налогового законодательства на следующий год. Правда, нам недавно пообещали, что существенных перемен, особенно в худшую сторону, не предвидится. Но почему бы не улучшить что-нибудь? Тем более что соседи интенсивно занимаются поиском налоговых стимулов для роста своей экономики.

Коллективная материальная ответственность: можно ли отказаться и сохранить работу

История с иском ОАО «Милкавита» к своим сотрудникам заставила работников других предприятий забеспокоиться. Некоторые задаются вопросом: не станет ли для них договор коллективной материальной ответственности такой же проблемой?

Почему не снижаются затраты

Снижение себестоимости – одна из главных задач, поставленных в текущем году перед госпредприятиями. Иногда решить ее мешают объективные причины. Но, как показывают результаты проверок Комитета государственного контроля, с доведенными заданиями некоторые предприятия, в т.ч. прибыльные, не справляются из-за собственной бесхозяйственности, а также нарушений действующего законодательства.

Кредитная линия для белорусского экспорта

Евразийский банк развития (ЕАБР) и ОАО «АСБ Беларусбанк» подписали соглашение, предусматривающее финансирование внешнеторговых операций клиентов Беларусбанка в государствах – участниках ЕАБР. Соответствующий документ подписали управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев и исполнительный директор ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Перепелица.

Кредитование начинает оживляться

Смягчение кредитно-денежной политики принесло в апреле первые плоды: темпы роста кредитования наконец перешли к положительной динамике. Реальный сектор активизировал заимствования, в т.ч. благодаря некоторой разгрузке своих долгов усилиями государства. Эффект этих мероприятий в сочетании со снижением ставки рефинансирования может в дальнейшем еще больше ускорить темпы кредитования во всех сегментах рынка.

Граждане 84 стран имеют в Беларуси недвижимость

Недвижимостью в Беларуси владеют граждане 84 стран. По данным Национального кадастрового агентства, им принадлежит около 42 тысяч капитальных строений общей площадью свыше 3,1 млн. м2.

Заявление о подложности доказательства в экономических спорах

Для подтверждения фактов, входящих в предмет доказывания по делу, стороны обязаны представить суду соответствующие доказательства. Иногда недобросовестный участник процесса может «создать» необходимое доказательство самостоятельно (например, путем подделки подписи контрагента на документе либо внесения в документ заведомо недостоверных сведений). ХПК предусматривает процессуальный инструмент борьбы с подобными действиями – заявление о подложности доказательства (ст. 105).

Без первого невозможно второе

Между двумя сторонами заключена сделка, в соответствии с которой новый должник обязуется погасить задолженность первоначального должника перед его кредиторами (например, поставщиками) взамен уступки лицу, выступающему новым должником, прав денежных требований из других обязательств на равнозначную сумму.

Влечет ли признание части указанной сделки недействительной недействительность второй ее части?

Перевод на другую должность без доказательств

В октябре 2016 г. я вышла из декретного отпуска экономистом по труду по контракту. В ноябре 2016 г. меня перевели и.о. главного экономиста по трудовому договору на время декретного отпуска основного работника. В трудовой книжке до сих пор нет ни одной записи (в декрет я уходила экономистом по производству).

Какие записи должны внести в трудовую книжку и можно ли на время декрета основного работника заключить контракт, а не трудовой договор?

Наниматель отказывается предоставить трудовой отпуск перед декретом

Была в декретом отпуске до июля 2016 г. Следующий декретный отпуск начинается в апреле 2017 г. Директор отказался предоставить мне перед ним трудовой отпуск, хотя в отделе кадров посчитали, что мне положено 45 дней (26 дней трудового отпуска и трудовой отпуск перед первым декретом).

Как доказать право на трудовой отпуск?

Полугодовой контракт: может ли наниматель меня уволить?

Мне 51 год, работаю в организации 18 лет сторожем, замечаний не имею, являюсь опекуном 9-летнего ребенка, выплачиваю кредит на квартиру по 70 BYN в месяц, платить еще 15 лет. Контракт со мной продлили на полгода.

Имеет ли право руководитель расторгнуть со мной контракт через полгода?

В трудовой книжке указана другая должность

В контракте указана одна должность, а в трудовой книжке – другая. Чем это грозит нанимателю?

Не согласна продлевать контракт

За месяц до истечения контракта, заключенного на 1 год, наниматель предложил мне продлить трудовые отношения еще на год. Я согласилась, но в течение этого месяца нашла более выгодную работу. Наниматель против увольнения.

Может ли он не уволить меня?

Перевод на выборную должность

Собрание учредителей решило уволить генерального директора 10 мая и назначить на его место 11 мая коммерческого директора сроком на 5 лет.

Можно ли коммерческого директора перевести на должность генерального без увольнения-приема с учетом того, что должность генерального выборная?

На рынке транспортно-логистических услуг растут объемы и затраты

Из 41 логистического центра, работающего в Беларуси, 11 – государственные. Остальные созданы за счет инвестиций национальных и иностранных компаний. При этом наблюдается высокая концентрация операторов и объемов оказываемых услуг в столице и Минской области, доминирование отдельных предприятий с участием государства, а также рост объемов услуг и затрат операторов.

Информбанк

Министерство архитектуры: о некоторых вопросах заказчика, застройщика, инженерной организации

Министерство архитектуры и строительства письмом от 31 мая 2017 г. № 04-3-03/7023 разъяснило проблемные вопросы при реализации инженерных услуг (функций заказчика) в строительстве, по применению отдельных пунктов и положений постановления Минстройархитектуры от 18.11.2011 № 51 (ред. от 28.03.2016) «О некоторых вопросах по определению сметной стоимости строительства объектов» (вместе с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, Инструкцией о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении) в части методологии использования приложения 5 «Нормативы для определения средств, связанных с отводом и освоением территории строительства, включаемых в главу 1 сводного сметного расчета стоимости строительства «Подготовка территории строительства» и непосредственно по формированию затрат для учета по п. 15 «Средства, связанные с получением исходных данных, технических условий на проведение необходимых согласований по проектным решениям, и другие».

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в консолидированной отчетности

В каких случаях при совершении внутригрупповых операций образуются временные разницы и, соответственно, возникает необходимость начисления сумм отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств?

Передача прибыли между головной организацией и филиалом

Может ли юридическое лицо передать выделенному из него филиалу с самостоятельным балансом нераспределенную прибыль для покрытия убытков филиала?

Каким образом отразить в бухгалтерском учете передачу филиалом, выделенным на отдельный баланс, полученной им прибыли в головную структуру юридического лица?

Применяем поправочный коэффициент к норме амортизации

В организации в составе основных средств числится машина трелевочная (шифр 44400, нормативный срок службы 5 лет). При вводе машины в эксплуатацию (октябрь 2016 г.) ее срок полезного использования был определен исходя из работы в две смены – 3 года (5 х 0,6) (примечание 69 к постановлению Минэкономики от 30.09.2011 № 161, далее – постановление № 161).

Первоначальная стоимость машины – 103 600 BYN. Переоценка по состоянию 1.01.2017 г. не проводилась.

В связи с производственными причинами с апреля 2017 г. принято решение использовать машину в одну смену. Амортизация согласно учетной политике организации рассчитывается исходя из месячной суммы амортизации линейным способом. Поправочный коэффициент решено применить к месячной сумме амортизации.

Является ли изменение условий эксплуатации основанием для пересмотра срока полезного использования? Как учесть такое изменение и как правильно определить сумму начисленной амортизации после изменения условий эксплуатации?

Доверенность и CMR-накладная

Белорусский автомобильный перевозчик выполнил грузоперевозку из Беларуси в Россию. В Москве представитель грузополучателя получил товар по доверенности, вписав в графу 24 CMR-накладной свои фамилию и инициалы, дату выгрузки, номер и дату составления доверенности, но не поставил печать получателя, т.к. ее не было с собой.

У какой стороны должен остаться оригинал доверенности, по которой был отгружен товар при предъявлении документов перевозчиком на оплату грузополучателю?

Выпуск и обращение корпоративных облигаций – 2.0

Рассмотрим особенности выпуска биржевых облигаций, а также порядок расчета доходности облигаций, их обращения, погашения и отчетности.

Особенности коллективной (бригадной) материальной ответственности

Угроза материальной ответственности мотивирует работника исполнять свои трудовые обязанности надлежащим образом и в полном объеме, не допуская повреждения, порчи или хищения имущества нанимателя.

Рассчитываться придется самому

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) заключило договор комиссии с юридическим лицом – нерезидентом (резидент ФРГ), по которому резидент обязуется заключить договор на оказание услуг с юридическим лицом – резидентом Украины. Резидент Украины будет оказывать услуги для резидента. Комитент будет напрямую оплачивать резиденту Украины его услуги.

Правомерны ли данные расчеты?