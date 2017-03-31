Содержание «Экономической газеты» N 25 за 31 марта 2017 года

Проекты пряников для бизнеса: все во имя упрощения и для блага раскрепощения

Усилия рабочей группы Администрации Президента по изменению законодательства ради упрощения условий ведения бизнеса и раскрепощения деловой инициативы обрели конкретный вид. Разработан пакет проектов указов, декретов и законов, которые, в случае их принятия, существенно изменят условия создания и ведения бизнеса в нашей стране.

Фонд национального развития собирает прибыль

Перечень из 34 высокорентабельных организаций, которые перечисляют в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2016 год, определен постановлением Совмина от 27.03.2017 № 226.

Ставка рефинансирования c 19 апреля составит 14%

Нацбанк снижает с 19 апреля ставку рефинансирования с 15 до 14% годовых. Это уже четвертое уменьшение в текущем году, причем предыдущее было объявлено всего 2 недели назад.

Дополнительный или исправленный ЭСЧФ при возврате товаров

Порядок создания электронных счетов-фактур (ЭСЧФ) при возврате товаров разъяснило Министерство по налогам и сборам письмом от 24.03.2017 № 2-1-10/00565.

Ставка пени снизилась

МНС письмом от 14.03.2017 № 5-1-26/00489 сообщило о новой ставке по пеням. В этом письме говорится следующее.

Бюджет высокого напряжения: налоговый и профицитный

Внутренние проблемы экономики и спад на рынках нефтепродуктов и калийных удобрений серьезно затруднили в прошлом году исполнение бюджета в Беларуси. Недостачу доходов от внешнеэкономической деятельности и сокращение прибыли предприятий пришлось компенсировать за счет других налогов, а также экономить на всем, что только можно.

Успешный ресторан: умейте удивлять и продавать

Часть белорусских рестораторов сумела адаптироваться к ситуации в экономике и наращивает объем выручки и прибыли. Это удается тем, кто успел освоить новые концепции ведения бизнеса, научил весь персонал продавать, нашел «фишки» для своих заведений, считает директор консалтинговой компании «Artdepartment+» Георгий Месропян.

Все сделки зарегистрированы

В 2016 г. в Беларуси было зарегистрировано 98 043 сделки купли-продажи недвижимого имущества – на 10,1% меньше, чем годом ранее, сообщают в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу. Этот показатель – один из важнейших показателей, характеризующих активность рынка недвижимости.

Как минимизировать налоги и структурировать активы

Возможности инвестирования, оптимизации налогообложения и структуризации активов, а также получения «экономического гражданства» в некоторых странах были предложены участникам I форума частного капитала Беларуси (Belarus private wealth forum), организованного компанией Hansa Fincom LLC.

Хроника эмитентов:

Информационная…

Департамент по ценным бумагам разъяснил особенности раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности закрытых акционерных обществ.

…и дисциплинарная

Февраль 2017 г. выдался урожайным на санкции за нарушения законодательства по ценным бумагам. Административные взыскания были наложены на 71 эмитента. Из них 8 оштрафованы, остальные отделались предупреждениями.

Бюджет высокого напряжения: налоговый и профицитный

Внутренние проблемы экономики и спад на рынках нефтепродуктов и калийных удобрений серьезно затруднили в прошлом году исполнение бюджета в Беларуси.

Договору уступки быть

Между сторонами заключен договор комиссии, в рамках которого комиссионер заключил договор поставки товара, принадлежащего комитенту, с третьим лицом (покупатель), которое не уплатило денежные средства за поставленный товар.

Вправе ли комиссионер отказаться от заключения с комитентом договора уступки требования к покупателю, если комитент не уплатил комиссионеру вознаграждение за совершенный договор поставки?

Налогообложение электронной торговли: мировой опыт для ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили вопросы координации и гармонизации правил налогообложения электронной торговли в рамках Плана BEPS на VI Международной научной конференции «Международное налогообложение: современные вопросы теории и практики», сообщает пресс-служба ЕЭК.



Информбанк

О представлении годовой индивидуальной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности

В письме МНС от 23.03.2017 № 2-2-10/00551 разъясняется порядок представления плательщиками в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее 31 марта 2017 г. индивидуальной бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в виде электронного документа.

Особенности бухгалтерского учета при аренде недвижимости у арендатора

Рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском учете организации-арендатора хозяйственных операций, связанных с арендой недвижимости.

Амортизация переоцененных основных средств

При проведении переоценки основных средств в соответствии с законодательством предприятие пригласило субъекта, занимающегося оценочной деятельностью, для оценки объектов, по которым остаточная стоимость равна нулю. После оценки предприятие начисляет амортизацию исходя из новой (переоцененной) стоимости таких объектов и относит ее на затраты, что ведет к уменьшению финансового результата.

Правомерны ли такие действия, ведущие к увеличению затрат организации за счет сумм амортизации, начисляемой исходя из новой стоимости объектов?

Дооборудование воротного проема

Организацией в проеме ворот производственного здания (шифр 10003, срок полезного использования – 75 лет) были установлены роллетные ворота, оснащенные электродвигателем, и смонтирован воздушно-отопительный агрегат, используемый для создания воздушно-тепловой завесы. Он представляет собой вентилятор, подающий горячий воздух из калорифера, где теплоносителем является перегретая вода из системы отопления. На установку агрегата была разработана проектная документация. Стоимость услуг по ее разработке – 240 BYN (в т.ч. НДС – 40 BYN).

Монтаж агрегата выполнен по договору строительного подряда. Согласно условиям договора в стоимость работ входит и стоимость агрегата. За выполненную работу подрядчиком предъявлено к оплате 732 BYN (в т.ч. НДС – 122 BYN).

Роллетные ворота приобретены по договору купли-продажи за 624 BYN (в т.ч. НДС – 104 BYN). В эту сумму входили работы по их установке и доставке.

Как в бухгалтерском учете, отразить смонтированный агрегат и роллетные ворота?

Получение дивидендов в бухгалтерском учете и отчетности акционера

Организация является участником белорусского открытого акционерного общества: нам принадлежит 20,5% его акций.

В соответствии с протоколом общего собрания участников о распределении прибыли и объявлении дивидендов сумма причитающихся участнику дивидендов составляет 3850 BYN. Согласно протоколу дивиденды выплачиваются путем их перечисления на банковские счета акционеров и (или) высылаются почтовыми переводами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Как и в каком отчетном периоде отразить в бухгалтерском и налоговом учете получение дивидендов? Нужно ли напрвлять информацию об этом в госорганы?

Принципы формирования дивидендной политики

Распределение прибыли и выплата дивидендов – важная часть отношений между участниками (акционерами) и менеджментом, а потому дивидендная политика занимает особое место в управленческой стратегии предприятия, влияющей на процессы инвестирования и использования капитала.

Отходы товаров и упаковки: платить или собирать

Минжилкомхоз разработал памятку по применению норм Указа Президента от 11.07.2012 № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления» (далее – Указ № 313). И хотя адресована она индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю на территории Беларуси, воспользоваться этими рекомендациями могут и юридические лица, обратившись к тем же нормам Указа № 313.

Правила транзита из ЕС в РФ

Индивидуальный предприниматель – резидент РБ планирует выполнять на грузовом микроавтобусе (полная масса не более 3,5 т) перевозки грузов с территории Евросоюза в Россию транзитом через территорию Беларуси.

Необходимо ли для этого получать лицензию для выполнения международных перевозок грузов, а также иные разрешения? Нужно ли устанавливать тахограф на транспортное средство для контроля режима труда и отдыха водителя? Какие транспортные (перевозочные) документы должны быть у водителя для выполнения транзитной перевозки груза?

У кого больше прав на имущество

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) получило кредит в банке Беларуси. Обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору является залог недвижимого имущества. Резидент заключил инвестиционный договор на реконструкцию завода, в рамках которого получены таможенные и налоговые льготы на приобретенное оборудование. Это же оборудование находится в залоге у банка. Предполагается, что резидент не сможет заплатить по кредитному договору в 2017 г. При этом возникает угроза экономической несостоятельности (банкротства) резидента.

Каковы специальные права банка как залогового кредитора должника? Есть ли у него преимущество (приоритет) в получении денежных средств от продажи залогового имущества по сравнению с другими кредиторами (в т.ч. перед РБ в рамках инвестиционного договора), право на оставление имущества за собой?

С валютой могут быть проблемы

Клиенту банка поступили денежные средства (белорусские рубли или иностранная валюта) от нерезидента. Он представил в банк следующие документы: договор, заключенный между резидентом 1 и резидентом 2 в белорусских рублях, по условиям которого предусмотрено, что оплата будет производиться нерезидентом в рамках возложения исполнения обязательств по ст. 294 ГК. В случае неисполнения резидентом 2 своих обязательств оплата будет производиться нерезидентом (по договору поручительства, заключенному между резидентом 2 и нерезидентом).

Каковы действия банка? Требуется ли разрешение Нацбанка РБ на проведение такой валютной операции? Следует ли производить обязательную продажу поступившей валюты? Должен ли впоследствии банк провести платеж резидента 2 на счет нерезидента по возмещению произведенных затрат? Какие документы он должен потребовать в рамках осуществления валютного контроля?