Содержание «Экономической газеты» №70 за 13 сентября 2016 года

Момент дефляции: всерьез, но не надолго

В августе в белорусской экономике произошло редкое для нашей страны событие: индекс потребительских цен снизился по сравнению с июлем на 0,1%. Это позволило сократить инфляцию по итогам 8 месяцев до 7,6%, а в годовом исчислении – оставить на уровне 12,3%. Таким образом, шансы на выполнение в Беларуси 12-процентного годового прогноза по инфляции повышаются – если она не ускорится осенью.

Машины для села: окупаемость в урожае

Среди работ, участвующих в конкурсе на соискание государственных премий Республики Беларусь в области науки и техники, в текущем году особое место занимает тема «Создание и внедрение в сельскохозяйственное производство комплексов машин, определяющих результативность земледелия и животноводства Республики Беларусь». Об этой работе рассказывает один из ее авторов – главный научный сотрудник РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», доктор технических наук, профессор Леонид СТЕПУК.

Терминал пополам

Совмин и Нацбанк постановлением от 8.09.2016 № 707/23 упростили правила установки и использования индивидуальными предпринимателями платежных терминалов.

Проверка без результата не бывает

В ходе проверок, проводимых налоговыми органами, нарушения выявляются почти всегда. Соответственно, как сообщил пресс-центр МНС, растут и доначисляемые суммы.

Налоги: наука и практика

Дальнейшее совершенствование белорусской налоговой системы будет проходить на основе современных научных разработок. Для этого в республике на базе БГЭУ открывается научно-исследовательская лаборатория актуальных проблем налогообложения и налоговой политики.

Конкуренция по плану – и монополия по факту

Задачу трансформации белорусского антимонопольного законодательства и создания равноправной конкурентной среды нельзя решить только на нормативном уровне. Не поможет ни новая редакция закона, ни передача регулирующих функций другому ведомству. Для решения проблемы нужны перемены в структуре экономики и практике неформальных отношений. Об этом наглядно свидетельствуют результаты исследования «Актуальность реформ, направленных на совершенствование антимонопольного законодательства и законодательства о конкуренции», проведенного в рамках проекта «РЕФОРУМ», представленные на прошлой неделе в Минске.

Претенденты конкурса на соискание премии качества

Завершился прием заявок и документов на участие в конкурсе на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2016 г.

Когда прибыль отдыхает

Начало III квартала банковская система встретила очередным снижением финансовых результатов. Поддерживать июньские темпы банкам оказалось не под силу, а укрепление рубля при отсутствии оживления в экономике страны «играет» против прибыли.

На долгах и полях не экономят

Сокращение доходов казны заставляет белорусские власти проводить жесткую бюджетную политику. При этом делаются попытки не слишком экономить на двух приоритетах: социальных программах и сельском хозяйстве. В то же время Фонд соцзащиты населения остается дефицитным, а власти не могут определить, как тратить деньги инновационного фонда.

Увольнение гендиректора

ЗАО ликвидируется. Генеральный директор уволил главного бухгалтера, кадровика и других работников.

Как правильно произвести увольнение генерального директора и сделать запись в его трудовой книжке?

Снижение оклада

Может ли работодатель уменьшить работнику объем должностных обязанностей и в связи с этим – снизить оклад, предупредив работника за 2 месяца?

Говорит и показывает белорусский Panasonic

Японская компания Panasonic запустила производство телевизоров в Беларуси, которое может обеспечить до 80% продаж этой продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к 2017 г. Об этом сообщил ТАСС директор дивизиона потребительской электроники компании Panasonic Россия Сергей Кожевников.

Защита конфиденциальности в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила 6 сентября проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции. Изменения связаны с приведением документа в соответствие с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.

Информбанк

Налоговая база НДС при вывозе товаров в ЕАЭС

У субъектов хозяйствования порой возникают затруднения при определении налоговой базы НДС при вывозе товаров в государства – члены ЕАЭС. Рассмотрим на конкретных примерах, как правильно действовать в той или иной ситуации.

Вычет по страховым взносам по месту службы и подоходный налог

Военнослужащий приобрел страховой полис в РДСП «Стравита» и хочет получить возврат подоходного налога с уплаченных страховых взносов. Можно ли получить социальный налоговый вычет в этой ситуации, и если да, то какие документы надо представить в финансовый отдел по месту службы? Надо ли составлять рапорт для получения такого вычета?

Расходы на монтаж и наладку иностранного оборудования и налогообложение

В соответствии с договором поставки работы по монтажу и наладке технологического оборудования включены в стоимость оборудования. Для выполнения указанных работ в Беларуси направлен сотрудник иностранной организации (из Италии). Согласно договору поставки белорусская сторона отдельно оплачивает расходы по проживанию и питанию сотрудника.

1. Подлежат ли обложению налогом на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории РБ через постоянное представительство (далее – налог на доходы), доходы от монтажа технологического оборудования?

2. Рассматривается ли в качестве объекта обложения подоходным налогом оплата расходов иностранного представителя по проживанию и питанию в период выполнения работ по договору?

Прием наличных и безналичных в такси и...

...ошибки в чеках

Организация осуществляет деятельность по перевозке пассажиров маршрутными такси. Водитель одного такси по ошибке пробивал на кассовом оборудовании в течение дня чеки вместо 1 BYN по 10 BYN. Чеков (платежных документов), пробитых по завышенной цене, нет. Надо ли составить реестр ошибочно сформированных платежных документов кассового оборудования?

...средство контроля налоговых органов

Организация осуществляет деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси. Не будет ли нарушением, если СКНО установлено в правом верхнем углу лобового стекла такого автомобиля?

Прием наличных и безналичных и…

...торговые автоматы

Организация планирует в связи с появлением на территории РБ монет после проведения деноминации начать использовать механические торговые автоматы, которые не имеют возможности подключения к сети электропитания, у них нет внутреннего программного обеспечения и к ним не могут быть подключены средства контроля налоговых органов (далее – СКНО). Можно ли использовать такие торговые автоматы без установки в них СКНО?

...аренда транспорта

Транспортная организация осуществляет деятельность по предоставлению транспортных средств по договору аренды (фрахтования на время) с экипажем за плату. Какой порядок приема наличных в этом случае? Надо ли использовать кассовое оборудование?

...время отклонения в чеке

Торговая организация имеет торговый объект, в котором используется кассовое оборудование. В соответствии с п. 24 Положения № 924/16 запрещается использование юридическими лицами и ИП кассового оборудования, формирующего платежный документ, в котором время оплаты товара, выполненной работы, оказанной услуги указано с отклонением от астрономического времени более чем на 5 минут. Как не допустить такого нарушения?

НДС и льгота по перевозке пассажиров

С какой даты нельзя применять льготу по НДС по перевозке пассажиров транспортом общего пользования?

Компенсация за неиспользованный отпуск

Денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск выплачивается работникам в случае увольнения из организации, а также при условии, что часть отпуска использована, а оставшиеся дни наниматель согласен заменить выплатой.

Две формы оплаты труда

В организации необходимо выполнять работы как со сдельной оплатой труда, так и с повременной. Например, для погрузочно-разгрузочных работ установлена сдельная форма оплаты труда, для иных – повременная. Предприятие заинтересовано в полной загрузке работников, т.к. привлечение работников отдельно на сдельную и повременную форму оплаты труда экономически нецелесообразно. Предприятие не может планировать объемы работ, соответственно, невозможна дробная ставка работника и проблематичен временный перевод по ст. 33 ТК.

Можно ли прописать в контракте две формы оплаты труда с закреплением их за определенными работами? Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться для перевода работников со сдельной на повременную форму оплаты труда и наоборот, чтобы обеспечить постоянную занятость в случае отсутствия объемов работ?

Второе пособие по беременности и родам

С декабря 2013 г. работница находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Не прерывая этого отпуска и не выходя на работу, она представила листок нетрудоспособности по беременности и родам, выданный на период с 4 января по 8 мая 2016 г. Обязательные страховые взносы на социальное страхование за работницу уплачивались более чем за 6 месяцев. Тарифный оклад (без надбавок и повышений) на день возникновения права на пособие составил 5 млн. Br (до деноминации).

Как организация должна была рассчитать пособие по беременности и родам?