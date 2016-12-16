Содержание «Экономической газеты» № 96 за 16 декабря 2016 года

Инвестиционные потребности и макроэкономические возможности

Как бы ни различались мнения властей, международных организаций и разных экспертов о будущем отечественной экономики, все признают, что для ее развития необходимы инвестиции. Вопрос лишь в том, где их взять, как использовать и какие условия нужны, чтобы получить требуемые ресурсы. А пока стороны ищут ответы, складывается замкнутый круг: без инвестиций нет роста, без которого негде взять ресурсы для инвестиций.

Изменения будут всегда

Обязательность применения электронных счетов-фактур, дедолларизация ставок, определение экономически обоснованных затрат при исчислении налога на прибыль – главные новшества, ожидающие белорусский бизнес в следующем году. О них рассказали представители МНС на конференции «Налогообложение–2017: важнейшие изменения в налоговом законодательстве».

Суета вокруг пенсионного возраста

Указом от 14.12.2016 № 452, вступающим в силу с 1 января 2017 г., внесены изменения в ранее принятые акты главы государства для приведения их в соответствие с Указом от 11.04.2016 № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения».

Как улучшить оплату труда

Заработная плата – уникальный инструмент, правильное использование которого решает многие экономические, социальные и политические проблемы. Недооценка ее роли может привести к непоправимым последствиям.

Измерение руководящей эффективности

Главными критериями оценки эффективности работы директоров белорусских госпредприятий станут чистая прибыль, рентабельность продаж, снижение затрат и темпы роста экспорта.

Свобода в процентах

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2016 г. не изменился по сравнению с прошлым месяцем текущего года и составляет 0,8% к численности экономически активного населения. На 1.12.2015 г. безработица составляла 1%, сообщает Минтруда и соцзащиты.

Ставка бьет ключом

Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США на заседании 14 декабря повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 0,5–0,75%. Это решение было ожидаемым на мировых финансовых рынках. А вот обещание ФРС трижды увеличить ставку в 2017 г. показалось слишком жестким. Такие меры могут оказать существенное давление на валюты развивающихся стран, в т.ч. на белорусский и российский рубль.

Денежная масса зашевелилась

В ноябре широкая денежная масса (ШДМ) в Беларуси увеличилась на 4,1%, до 34 025,4 млн. BYN. Это практически и составило весть рост ШДМ с начала года. Поскольку в декабре резкий выброс ликвидности маловероятен, получается, что Нацбанк сдержал денежное предложение в 4–5 раз сильнее, чем планировалось. Однако при этом валютные депозиты сократились за 11 месяцев более чем на 1 млрд. USD, в т.ч. вклады населения – на 764 млн. USD.

Как потерять прибыль

Финансовые результаты белорусской банковской системы в начале IV квартала т.г. несколько ухудшились. Правда, внешние условия не позволяют банкам существенно наращивать свои доходы, зато всегда можно найти технические возможности для сокращения расходов.

Обзор локального рынка мобильного банкинга

Цифровая трансформация, которая активно кочует от отрасли к отрасли, пришла в услуги банкинга. Ее основными драйверами стали дистанционные сервисы и мобильность. Мобильность, понимаемая не только как подвижность или способность к быстрым действиям, но и, прежде всего, как возможность пользования услугами в любом месте в любое время.

Перевод на постоянное место

Работник принят по срочному трудовому договору на период декретного отпуска основного работника в дополнительном офисе. В центральном офисе (адрес другой, название отдела другое, оклад больше) есть вакансия специалиста (постоянная).

Можно ли составить дополнительное соглашение к трудовому договору, указав в нем все изменения существенных условий труда, принять заявление от сотрудника о переводе на новую должность и новое место работы? Или надо уволить сотрудника и снова принять?

Информбанк

Как перейти на «упрощенку»

МНС письмом от 9.12.2016 № 2-3-15/02353 относительно перехода субъектов хозяйствования с 1.01.2017 г. на упрощенную систему налогообложения (УСН) разъясняет следующее.

Когда и зачем проводится переоценка

Состав и стоимость основных средств играют важную роль в финансовом положении предприятий. Поэтому от их достоверной оценки во многом зависят показатели финансовой устойчивости и платежеспособности. Одним из инструментов регулирования стоимости основных средств является переоценка.

Транспортные расходы и цена импортного товара

Белорусская коммерческая организация, склады которой расположены в Минске, закупает медикаменты в Болгарии (г. Варна).

Согласно внешнеэкономическому договору поставки осуществляются на условиях CPT – Carriage Paid To (…named place of destination) – перевозка оплачена до (место назначения) г. Варшавы (Польша).

Какой документ является фактическим подтверждением поступления и выпуска в свободное обращение на территории РБ импортных товаров?

Имеет ли право организация-импортер включить транспортные расходы по доставке товара от Варшавы до Минска исходя из условий поставки CPT в стоимость медикаментов?

Как отражаются в бухгалтерском учете при таких условиях поставки транспортные расходы по доставке импортного товара из Варшавы в Минск?

Уставный фонд при присоединении

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) реорганизуется путем присоединения к нему общества с дополнительной ответственностью (ОДО).

В соответствии с договором о присоединении уставный фонд правопреемника (ООО) определен как сумма уставных фондов участников реорганизации.

При реорганизации выяснилось, что стоимость чистых активов присоединяемого ОДО меньше величины его уставного фонда.

Требуется ли в заключительном балансе ОДО корректировка величины уставного фонда общества до величины его чистых активов? Если нет, то как в рассматриваемой ситуации осуществить передачу правопреемнику собственного капитала ОДО, в т.ч. его уставного фонда, и как такую передачу показать в бухгалтерском балансе правопреемника?

Формируем стоимость объекта основных средств

Рассмотрим особенности формирования в бухучете первоначальной стоимости различных объектов основных средств.

Новые правила для профучастников.

Часть. 1. Что хорошо для брокера

С принятием Закона от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-З) меняются некоторые правила деятельности участников фондового рынка. Эти новшества закрепляются в Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утв. постановлением Минфина от 31.08.2016 № 76 (далее – Инструкция № 76).

Транзит с перегрузкой

Можно ли в процессе осуществления международной автомобильной перевозки из Польши в Россию произвести перегрузку груза в Беларуси (в г. Минске) с одного транспортного средства перевозчика на другое грузовое транспортное средство, принадлежащее российскому перевозчику?

Может ли использоваться последующим перевозчиком при дальнейшем следовании в Россию СМR-накладная, выписанная польским грузоотправителем?

Трудности каботажа

В рамках заключенного договора купли-продажи между польской компанией и белорусской организацией польским перевозчиком в Беларусь был ввезен груз. После помещения груза в таможенном органе под таможенную процедуру выпуска для свободного обращения белорусская организация планирует осуществить перепродажу груза российской компании.

Может ли польский перевозчик осуществить доставку груза резиденту РФ с использованием СМR-накладной, в графе 3 «место разгрузки» которой будет указан юридический адрес резидента РФ?

Допускается ли такая перевозка с использованием иностранного перевозчика (транспортного средства, зарегистрированного в Польше) для целей доставки в РФ?

Нужны два разрешения

Резидент получил кредит в иностранном банке. Другое юридическое лицо – резидент выступило поручителем перед банком-нерезидентом. Кредитополучатель кредит не возвращает, поэтому банк предъявил требование к поручителю, который намерен приобрести иностранную валюту в банке Беларуси и заплатить иностранному банку.

Вправе ли поручитель осуществить эти валютные операции? Каковы действия банка Беларуси?

Фиктивный договор

Юридическое лицо – резидент (далее – получатель) заключило договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи и получило денежные средства в белорусских рублях для покупки определенных товаров. Затем получатель представил отчет спонсору, из которого видно, что получатель оплатил указанные товары еще до заключения договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, оформив на них товарно-транспортную накладную. Спонсорские деньги фактически возместили понесенные ранее получателем затраты.

Правомерны ли действия получателя?

Об уровне инфляции в ноябре 2016 года к дате последней переоценки

Об индексе цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения за ноябрь 2016 года

Об индексе потребительских цен за ноябрь 2016 года

Об индексе цен на строительно-монтажные работы за ноябрь 2016 года

Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств по состоянию на 1 декабря 2016 года (файл per1116.xls)