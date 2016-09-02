Содержание «Экономической газеты» № 67 за 2 сентября 2016 года

Дело о собственности: владейте, распоряжайтесь, пользуйтесь

В основе большинства проблем, с которыми сталкивается отечественная экономика, лежат вопросы правового регулирования отношений собственности. Подробный перечень проблем юридического характера, связанных с защитой частной собственности в Беларуси, представили 31 августа авторы исследования, проведенного экспертной группой в рамках проекта РЕФОРУМ.

Общий рынок учета и аудита

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила 30 августа проекты планов формирования единого рынка услуг по двум направлениям – аудиту, отчетности и бухгалтерскому учету.

На поправку долга

Государственный долг Беларуси за 7 месяцев т.г. вырос на 9,3% и на 1 августа достиг 35,9 млрд. BYN (с учетом деноминации).

Диверсификация не выходит

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 7 месяцев т.г. составило –1933,8 млн. USD, сообщает Белстат. Годом ранее было почти на треть меньше: –1456,5 млн. USD. При этом темпы снижения экспорта по-прежнему больше, чем импорта.

Чем крыть долги

Лимит эмиссии облигаций Банка развития Беларуси на 2016 г. увеличен на 22%. Таким образом, возможности поглощения «плохих» кредитов существенно расширяются.

Похмелье ставок на пиру ВТО

С 1 сентября снижаются ставки ввозных пошлин в страны ЕАЭС на ряд товаров по 1780 позициям ТН ВЭД. Это обусловлено выполнением Россией своих обязательств перед ВТО.

Эйфория благих пожеланий

Белорусские бизнесмены – народ неприхотливый. Достаточно им услышать о себе от какого-либо высокопоставленного чиновника доброе слово и пожелание скорейшей либерализации, как они готовы умиляться и грезить о неминучем рыночном счастье. Сейчас в соцсетях публика радостно постит и лайкает интервью главы ПВТ Валерия Цепкало, полное прогрессивных мыслей, ярких образов и соблазнительных примеров: от ведущей роли IT-сектора в отечественной экономике до призывов к либерализации делового климата, включая отмену ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Бонус для союзников

Производители продовольствия из стран Евразийского экономического союза получат дополнительные преимущества при поставках своей продукции в Россию. В соответствии с постановлением правительства РФ от 22.08.2016 № 832 зарубежные компании не будут допускаться к конкурсу на исполнение госзаказа РФ по поставкам пищевых продуктов, если в нем участвуют 2 или более предприятия из государств ЕАЭС.

Госзакупки ищут пределы совершенства

В Беларуси готовится новая редакция Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». В ней планируется учесть практику регулирования в данной сфере, а также обеспечить соответствие с обязательствами, предусмотренными Договором о Евразийском экономическом союзе. Планируемые нововведения затрагивают терминологию, порядок проведения процедур и оспаривания их итогов.

Заложенное имущество в реестре

С 1 сентября 2016 г. в Беларуси начал работу реестр движимого имущества, обремененного залогом. Создание данного ресурса предусмотрено Указом от 31.12.2015 № 539 «О реестре движимого имущества, обремененного залогом» (далее – Указ № 539), а порядок формирования, ведения и доступа – постановлением Совмина и Нацбанка от 26.08.2016 № 681/21.

Время примиряться

Как свидетельствует судебная практика, намерение урегулировать спор миром может возникать у сторон на различных стадиях судебного процесса, а также за его пределами. Так, стороны довольно часто направляют в суд ходатайства об открытии примирительных процедур, в т.ч. в рамках приказного производства, а также после вынесения судом определения о судебном приказе.

Уведомление в первую очередь

Между сторонами планируется заключить договор факторинга. До или после его заключения кредитор обязан уведомить фактора об отлагательном условии исполнения уступаемого денежного обязательства?

На усмотрение сторон

Между сторонами планируется заключить договор поручительства с указанием в нем условия о солидарной ответственности поручителя. Каким образом (каким способами) поручитель может ограничить свою ответственность за должника перед кредитором?

Если только событие неизбежно

Правомерно ли определение срока действия банковской гарантии путем указания на отлагательное или отменительное условие?

ФСЗН для ИП

Индивидуальный предприниматель (ИП) 30 июня окончил БНТУ (дневная форма обучения, бюджет). Получил распределение и «подъемные», на работу должен был выйти 11 августа, т.к. ему был предоставлен отпуск.

Необходимо ли уплачивать ФСЗН за период отпуска?

Без печати в трудовой

Оформляем нового сотрудника. В его трудовую книжку вшит вкладыш, в нем одна запись об увольнении, но печати нет. Сейчас поставить печать во вкладыше нет возможности, компания закрылась.

Что делать: вносить свою запись о приеме во вкладыш без печати или заводить новый? Не хочется, чтобы у сотрудника потом были проблемы при оформлении пенсии.

Управление предприятием- банкротом

Судом введено конкурсное управление, назначен управляющий. В соответствии со ст. 86 Закона от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 415-З) полномочия директора прекращаются.

Как оформить увольнение директора (какую статью ТК указать в приказе) и возложение его обязанностей на управляющего?

Электронное правительство: для нужд чиновников или потребностей граждан

Создание в Беларуси эффективного электронного правительства упростит доступ граждан к оказываемым госорганами услугам, а также принесет экономические выгоды и поднимет транспарентность госуправления на качественно новый уровень, считает эксперт BIPART Андрей Сушко.

Управление пенсией

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ (ПФР) запущены сервисы по управлению пенсионными накоплениями, сообщает пресс-служба федеральной системы оказания государственных услуг в области социального обеспечения.

Стартап-школа на 9 с половиной недель

В сентябре этого года в Минске, Бресте, Витебске и Гродно начнут работать стартап-школы, где каждый сможет попробовать запустить собственный бизнес.

Информбанк

Выручку – на счет

Инспекция МНС по г. Минску напоминает о необходимости зачисления на расчетные счета выручки плательщиками, имеющими задолженность перед бюджетом.

Таможенное оформление стройматериалов

Министерство архитектуры и строительства письмом от 18.08.2016 № 07-1-22/10142 разъяснило особенности помещения под таможенную процедуру выпуска стройматериалов и изделий.

Об установлении форм товарно-транспортной накладной, товарной накладной и утверждении Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной, товарной накладной, внесении дополнений и изменения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. № 58

(http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21631227&p1=1&p5=0)

Подписка на периодические издания в бухгалтерском учете

Во многих организациях выписываются периодические издания (журналы и газеты) – как специализированные деловые и профессиональные, так и общественно-политические и развлекательные. Рассмотрим, как правильно отразить такие расходы в бухгалтерском учете и какие налоговые последствия при этом возникают.

Правила лизинга: больше прав и возможностей

Национальный банк постановлением Правления от 9.08.2016 № 432 внес ряд дополнений и изменений в Правила осуществления лизинговой деятельности, утв. постановлением Правления Нацбанка от 18.08.2014 № 526 (далее – постановление № 432, Правила).

Уточнен порядок взимания арендной платы за земельные участки

Указом Президента от 25.08.2016 № 319 «О внесении дополнений и изменений в указы Президента Республики Беларусь» (далее – Указ № 319), основные положения которого вступили в силу с 28 августа 2016 г., внесены корректировки в некоторые акты Главы государства по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения.

Когда нужна лицензия и когда без нее можно обойтись

Лицензирование отдельных видов деятельности относится к методам прямого воздействия на общественные отношения в сфере хозяйственной деятельности. Рассмотрим отдельные случаи, когда вопрос о необходимости наличия у субъекта хозяйствования соответствующей лицензии возникает на практике.

Как округлить тариф на услуги

Наше предприятие оказывает услуги по уборке производственных и служебных помещений, по благоустройству и озеленению. Тарифы, с учетом данных справочника по нормам времени на ручные работы, например, на очистку газонов и цветников от случайного мусора, формировались на единицу площади – на 1 м2.

Как правильно установить тарифы за оказываемые услуги после деноминации и произвести округление – с 2 или 4 цифрами после запятой?