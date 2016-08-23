Содержание «Экономической газеты» № 64 за 23 августа 2016 года

Случайный тормоз: как остановился рост

Результаты июня позволяют предполагать, что замедление спада в белорусской экономике близко к устойчивой тенденции. Однако темпы роста промышленности и сельского хозяйства пока не компенсируют нехватку инвестиций и слабый уровень потребления.

Место на полке: между административным ресурсом и рынком

Проблемы взаимоотношений производителей и торговли между собой, с покупателями и регуляторами обсуждались на семинаре «Повышение конкурентоспособности белорусских товаров и увеличение их продаж на отечественном рынке», организованном Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей им. М.С.Кунявского.

Фискальный привет от деноминации

Результаты пересчета и округления стоимости активов, обязательств, собственного капитала в связи с деноминацией придется обложить налогом на прибыль. Об этом говорится в письме Министерства по налогам и сборам от 12.08.2016 № 2-2-10/01615 «О налогообложении сумм разниц».

LIBOR идет вразнос

На мировых финансовых рынках появилась новая тенденция: ставка LIBOR в последние 2 месяца растет ускоренными темпами, не обращая внимания на ключевые ставки ФРС и Европейского центробанка. Аналитики видят в этом стихийное ужесточение монетарной политики без контроля со стороны регуляторов.

Собственность ждут перемены

Ситуация в экономике заставляет белорусские власти пересмотреть свое отношение к приватизации. Многие госпредприятия сегодня находятся в таком состоянии, что чиновники, похоже, готовы снять с себя ответственность за их судьбу.

Выручке можно двоиться, или Пора по-третьей

Производителям алкоголя еще на 2 года продлено право выбора при определении момента фактической реализации подакцизных товаров «по отгрузке» или «по оплате». Такое решение содержится в Указе от 17.08.2016 № 311, которым вносятся изменения и дополнения в Указ от 8.10.2014 № 471 «Об особенностях деятельности организаций алкогольной и пивоваренной отраслей».

Демпинг вызывается на правовой ринг

Если одна часть общества более всего обеспокоена ростом цен, то другую столь же сильно огорчает их занижение. Разумеется, не всегда, а лишь в случаях, когда речь идет о «демпинге». Обсуждению этого вопроса был посвящен семинар «Демпинг на внутреннем рынке: проблемы Беларуси и практика Германии», организованный БСПН им. М.С. Кунявского.

Опасные ноутбуки

Минторг сообщает, что Hewlett-Packard Europe B.V. (далее – НР) и ее аффилированные компании отзывают и бесплатно заменят по всему миру неисправные батареи, которые продавались в комплекте с некоторыми моделями ноутбуков НР, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario и HP Pavilion с марта 2013 г. по август 2015 г. или отдельно от них.

Упростим административные процедуры

Минэкономики поручено произвести систематизацию предложений различных госорганов по упрощению административных процедур для бизнеса.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (15.08.2016 – 19.08.2016)

Утром деньги – вечером стулья

Между сторонами существует денежное обязательство, неисполненное должником. Кредитор заявил иск, и суд удовлетворил требование о взыскании задолженности с должника. Правомерно ли удерживать вещь должника при наличии положительного для кредитора решения суда?

Неустойка и убытки – за счет залога

Между сторонами планируется заключить договор залога для обеспечения исполнения денежного обязательства. Нужно ли указывать в договоре залога, помимо суммы (размера) основного денежного обязательства, для обеспечения за счет стоимости заложенного имущества также денежную оценку (сумму) процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки и убытков в случае неисполнения денежного обязательства?

Поезд ушел

Между сторонами заключен договор залога (залогодатель – должник по основному обязательству). Впоследствии долг по основному обязательству был переведен на нового должника. Имеет ли значение последующее (после заключения договора перевода долга) согласие залогодателя отвечать перед кредитором за нового должника?

Предмет залога испарился

Между сторонами заключен договор о залоге имущественного права (требования). Вправе ли залогодержатель требовать досрочного исполнения основного обязательства, исполнение которого обеспечено залогом права, если заложенное право прекратилось в связи с окончанием срока его действия?

Выше всего интересы

Вправе ли суд отказать в признании сделки недействительной при наличии условий, предусмотренных ст. 175 ГК, если сама сделка заключена на выгодных условиях для лица, в интересах которого установлены ограничения на совершение сделки?

Поручитель может возражать

Между сторонами заключен договор поручительства (ответственность поручителя – солидарная). В связи с неисполнением обеспечиваемого обязательства должником кредитор предъявил требование к поручителю.

Вправе ли поручитель не исполнять обязательство кредитору, мотивируя свою позицию тем, что кредитор не исполнил встречной обязанности перед должником?

Как нанять иностранца в Беларуси

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.06.2016 № 30 утверждена Инструкция о порядке и условиях выдачи заключений о возможности привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства в Республике Беларусь (далее – Инструкция), вступившая в силу с 17 августа 2016 г.

Еще один барьер для импорта

В Беларуси расширен перечень товаров зарубежного производства, на которые применяются ограничения при госзакупках. Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина от 17.08.2016 № 645 (далее – постановление № 645).

Информбанк

Самостоятельное выделение НДС для вычета

Практика показывает, что у налогоплательщиков зачастую возникают вопросы при самостоятельном выделении НДС для налоговых вычетов. Рассмотрим особенности этой процедуры на примерах.

Налоговое стимулирование культуры в Год культуры

В 2016 г. для организаций культуры и деятельности в сфере культуры предусмотрены многочисленные налоговые льготы.

Задолженность перед предпринимателем и «упрощенка»

Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в области архитектуры, является плательщиком налога при упрощенной системе налогообложения (далее – УСН) с ежеквартальным представлением налоговых деклараций. В конце 2013 г. он оказал услугу по проектированию, по которой составлен акт сдачи-приемки оказанных услуг и накладная на передачу документации, подписанные обеими сторонами. Но первый частичный платеж заказчик осуществил только через месяц после подписания акта с нарушением сроков оплаты по договору. Затем были совершены еще 2 платежа, осуществлявшиеся в разные налоговые отчетные периоды в течение 2014 г. В 2016 г., так до конца не рассчитавшись, организация-должник была признана судом банкротом с назначением конкурсного производства.

1. В какой сумме и за какой период надо было заплатить налоги с полученных ИП доходов по факту оказания услуги, если оплата осуществлялась частями в разные налоговые периоды и в договоре указано, что «в случае несвоевременной оплаты выполненных Исполнителем работ или авансов Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15% за каждый день просрочки от неоплаченной суммы по договору, но не более чем 10% от неоплаченной суммы. При этом сроки выполнения работ увеличиваются на период оплаты». То есть надо ли было ИП платить налоги по мере поступления денег на его расчетный счет в разные отчетные налоговые периоды или на основании договора ожидать полного расчета, считая поступления денег авансовыми платежами?

2. Как указывать в налоговой отчетности начисление пени по просрочке оплаты: согласно договору, если она не производилась должником (по окончательному расчету (если он будет), или исходя из оплаченных частей авансом?

3. Как долг по договору при его неоплате в виду отсутствия средств у должника отражать в дальнейшем в финансовых документах ИП?

Налог на доходы и сертификация

В приложении к письму МНС от 10.08.2016 № 4-25/01592 содержатся ответы на актуальные вопросы по налогу на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство (далее – налог на доходы), возникающие при сертификации.

1. Иностранная организация оказала белорусской организации услуги по обязательной сертификации на подтверждение соответствия объектов оценки требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – сертификация) производимой ею продукции, поставляемой на экспорт. Признаются ли доходы иностранной организации от оказания таких услуг объектом обложения налогом на доходы?

2. Иностранная организация оказала белорусской организации услуги по добровольной сертификации на подтверждение соответствия объектов оценки требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации производимой ею продукции, поставляемой на экспорт. Признаются ли доходы иностранной организации от оказания таких услуг объектом обложения налогом на доходы?

3. Иностранная организация оказала белорусской организации услуги по оценке соответствия продукции требованиям, установленным международным стандартом. Признаются ли доходы иностранной организации от оказания таких услуг объектом обложения налогом на доходы?

4. Условиями договора между белорусской организацией (заказчик) и иностранной (российской) организацией, не осуществляющей деятельность на территории РБ через постоянное представительство (далее – исполнитель), предусмотрено, что исполнитель обязуется:

– оказывать заказчику услуги, связанные с организацией оказания услуг (работ) в сфере подтверждения соответствия;

– организовать взаимодействие заказчика с органом по сертификации продукции и (или) испытательной лабораторией.

Исполнителю причитается вознаграждение за оказываемые белорусской организации услуги.

Возникает ли объект обложения налогом на доходы?

5. Условиями договора между белорусской организацией (заказчик) и иностранной организацией, не осуществляющей деятельность на территории РБ через постоянное представительство (далее – исполнитель), предусмотрено, что исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по проведению в лабораторных условиях исследований, результаты которых необходимы для проведения сертификации на подтверждение соответствия объектов оценки требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. Возникает ли объект обложения налогом на доходы?

Исчисление среднего заработка: полное методическое пособие

Профессиональное пенсионное страхование

C 10 июля 2016 г. обновлены правила профессионального пенсионного страхования (ППС) отдельных категорий работников. Обращаем внимание нанимателей на ключевые изменения.

Поездка в субботу

Водитель автомобиля, работающий по режиму 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье, направлен в служебную командировку в выходной день – субботу. Он выехал согласно приказу руководителя 30 июля 2016 г. в 5.00 и прибыл в пункт назначения в 15.00.

Как рассчитать его заработную плату за этот день командировки?

Учет простоев

Отражаются ли простои по вине работника и не по его вине при суммированном учете рабочего времени?