Социальная разгрузка

О разрыве между лозунгом социальной ориентированности Беларуси и реальным положением дел мы говорили 3,5 года назад в статье «Что осталось от социального государства?» («ЭГ» № 51 за 19.07.2013). К сожалению, с тех пор эта тенденция только усилилась.

В середине 2013 г. основными «достижениями» властей в сферах трудовых отношений и социального обеспечения были на­званы допускаемые нанимателями массовые нарушения законодательства при заключении кон­трактов, увеличение в полтора раза продолжительности сверхурочных работ и урезание выплат по листкам нетрудоспособности. Но теперь кажется, что все это были еще цветочки.

Одной из главных проблем является снижение доходов населения. Согласно докладу Международной организации труда Global Wage Report 2016/2017 Беларусь оказалась в десятке стран с самым большим падением темпа прироста зарплат в мире. Хуже обстоят дела только в Украине, России, Бразилии, Ямайке, Казахстане и Сербии.

Наука увольнять

Декрет Президента от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», вступивший в силу с 1 января 2015 г., стал неожиданным для общественности. Хотя он затрагивал права каждого работника, широкое обсуждение его норм не проводилось. Между тем Декретом № 5 руководителям были предоставлены дополнительные средства воздействия на работников:

– право «выбросить на улицу». Декрет № 5 позволяет изменять существенные условия труда в связи с обоснованными производственными, ор­ганизационными или экономическими причинами, предупредив об этом работника письменно не позднее чем за 7 календарных дней. Таким образом, установленный ст. 32 ТК месячный срок предупреждения о подобном изменении сокращен в 4 раза.

Теперь работники еще больше зависят от нанимателя, лишившись возможности подыскать новое место, если тот решит от них избавиться и предложит трудиться на заведомо неприемлемых условиях. Согласно ст. 32 ТК изменением существенных условий труда признается в т.ч. установление или отмена неполного рабочего времени, уменьшение размеров оплаты труда. Таким образом, теперь достаточно существенно снизить неугодному работнику зарплату или резко сократить ему число рабочих часов (дней) с пропорциональным уменьшением заработка. Через неделю он уволится сам, получив лишь 2-недельное выходное пособие (ч. 2 ст. 48 ТК) вместо 3-месячного, положенного при увольнении по сокращению штата;

– расторжение трудового договора (контракта) с работником, допустившим нарушение производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, повлекшее причинение организации ущерба, превышающего 3 начисленные среднемесячные зарплаты работников РБ;

– удержание ущерба, причиненного нанимателю по вине работника. Декрет № 5 позволяет удерживать из зарплаты работника по распоряжению нанимателя (т.е. без обращения в суд) причиненный ему ущерб по вине работника в размере до 3 его среднемесячных зарплат вместо нынешней одной (ст. 408 ТК).

В придачу наниматели получили право расторгать трудовые договоры (контракты) до истечения срока их действия по дискредитирующим обстоятельст­вам, перечень которых чрезвычайно широк (более 20 позиций). Такое увольнение по сути означает получение «волчьего билета»: запрет на 5 лет работы на любых руководящих должностях, в т.ч. должности ведущего специалиста или руководителя структурного подразделения. Данные нор­мы распространяются и на частные компании. Трудоустройство в них допускается исключительно по согласованию с председателем соответствующего райисполкома.

«Налог на тунеядцев»

Бурные споры вызывает Декрет Президента от 2.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», в соответствии с которым граждане Беларуси и постоянно проживающие у нас ино­странные граждане и лица без гражданства при неучастии в финансировании госрасходов или участии в нем менее 183 дней в году признаются плательщиками сбора на финансирование государственных расходов в 20 базовых величин (БВ) за год.

Декрет № 3 делит население на три группы: вносящих вклад в финансирование госрасходов (19 категорий), освобожденных от сбора (10 категорий) и плательщиков (все остальные). Степень и размер участия в наполнении казны не столь уж важны – главное, чтобы оно было. Для этого достаточно заниматься какой-то законной деятельностью либо иметь определенный статус не менее 183 дней в году или уплатить в казну каких-нибудь налогов не менее чем на 20 БВ. Косвенные налоги, входящие в цену приобретаемых товаров и услуг, тут не учитываются. При этом инициаторы Декрета № 3 ссылаются на ст. 56 Конституции, согласно которой граждане обязаны принимать участие в финансировании гос­расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей. Но их уплата при отсутствии доходов выглядит противоречащей здравому смыслу. По мнению многих юристов, Декрет № 3 противоречит и ст. 41 Конституции, дающей право на труд, но запрещающей его принудительный характер, а также конвенции МОТ № 105 и некоторым другим международным актам.

Множество вопросов вызывают категории плательщиков и освобожденных от сбора лиц. Почему, например, не освобождены от сбора домохозяйки, воспитывающие детей (что также является конституционной их обязанностью), лица, ухаживающие за недееспособными родителями, те, кто живет на легально собранные накопления, с которых все налоги были когда-то уплачены, причем в значительном размере? Однако эти «нюансы» не смущают законодателей.

Возраст пенсии помеха

До недавних пор Беларусь оставалась одной из немногих стран, где не повышался порог выхода на пенсию. Но в 2016 г. и этот социальный «бастион» пал.

Указом Президента от 11.04.2016 № 137 «О совершенствовании пенсионного обес­печения» с 1 января 2017 г. вводится поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного воз­раста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет. Такое же увеличение (на 3 года за 6 лет) предусмотрено для возраста, дающего право на трудовую пенсию по возрасту и досрочную за выслугу лет. Неизбежность подобных перемен специалистам была очевидна дав­но. Но Указ № 137 проблемы в этой сфере не решает, а только перекладывает: на будущее и на плечи населения – того самого, с которым некогда власти обещали «посоветоваться». Но всенародное обсуждение вопроса, затрагивающего интересы большинства граждан страны, заменили мнения нескольких экспертов и выступления ангажированных пропагандистов. Впрочем, принятое решение не вызвало сколько-нибудь заметных протестов, а потому верхнюю планку пенсионного возраста можно еще не раз поднять.

Между тем еще до принятия Указа № 137 возникла «ловушка стажа», в которую попали многие граждане. Напомним, при определении права на трудовую пенсию до 2014 г. страховой стаж составлял 5 лет. С 1.01.2014 г. его увеличили до 10 лет, через год – до 15, а в 2016-м – еще на полгода. С 1 января 2017 г. эта планка будет ежегодно увеличиваться на 6 месяцев – до 20 лет. Получается, что значительный «кусок» трудового стажа, включая время службы в армии, нахождения в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, учебы в вузе, государство принимать во внимание не собирается.

Изменения в Закон «О занятости населения Республики Беларусь», вступившие в силу с 24 октября т.г., существенно ужесточают правила получения пособий по безработице, а также стипендий гражданам, направленным на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или на обучающие курсы. Зато лишиться таких выплат теперь гораздо проще.

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В 2013 г. казалось почти невозможным, что пособия по временной нетрудоспособности сократятся и из конституционного права на социальное обеспечение в случае болезни превратятся в «льготу». Но «больничные», пенсионный возраст и многие другие элементы «государственного соцпакета» тают, а властям все труднее удерживать от падения пирамиду солидарной социальной системы. Вероятно, следующим будет оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, сократить который некогда предлагал К. Рудый. Затем найдутся и иные, не менее креативные меры по перекладыванию социальной нагрузки с государственных плеч на граждан.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ