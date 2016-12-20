Собственный режим

Есть производственная необходимость изменить график работы сотрудника. Заместитель директора офор­мил служебную записку, работник согласен на изменение графика, готово дополнительное соглашение к контракту. Но выяснилось, что такого режима работы нет в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Будет ли нарушением определение работнику другого режима работы, отличного от установленного для всего коллектива, только в дополнительном соглашении к его трудовому договору? Надо ли вносить изменения в ПВТР?

Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллективным договорами, ПВТР обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности (ч. 1 ст. 110 ТК).

Режим рабочего времени определяется ПВТР или графиком работ (сменности) (ч. 4 ст. 123 ТК). При этом одним из обязательных условий трудового договора является условие о режиме труда и отдыха, если оно для данного работника отличается от общих правил, установленных у нанимателя (ст. 19 ТК).

Поэтому полагаем, что в трудовом договоре или в дополнительном соглашении, можно установить иной режим рабочего времени по сравнению с остальными работниками, без внесения изменений в ПВТР.

Дан...