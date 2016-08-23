Собственность ждут перемены

Ситуация в экономике заставляет белорусские власти пересмотреть свое отношение к приватизации. Многие госпредприятия сегодня находятся в таком состоянии, что чиновники, похоже, готовы снять с себя ответственность за их судьбу.

Хотя к массовой приватизации власти по-прежнему относятся настороженно, в 2016–2020 гг. планируется предпринять некоторые шаги по передаче в частные руки отдельных предприятий, прежде всего, малых и средних, не имеющих стратегического значения и, особенно, находящихся в тяжелом финансовом состоянии. Это предполагает оптимизацию процедуры принятия решений о распоряжении государственным имуществом, расширение полномочий министерств и облисполкомов и Мингорисполкома в данной сфере, смягчение условий продажи таких активов, сокращение перечня документов и согласований.

Важным шагом в реализации этих планов стало постановление Совмина от 16.08.2016 № 639, которым вносятся существенные изменения в постановление от 31.12.2010 № 1929, регламентирующее вопросы приватизации государственного имущества.

Некоторые поправки носят почти технический характер. Так, несколько изменится порядок проведения аукционов и конкурсов. В частности, их организаторы должны предоставлять потенциальным участникам помимо прочей информации об активах приватизируемых предприятий информацию об имуществе, находящемся у тех по договору безвозмездного пользования. У отдельных организаций это довольно существенные сведения.

Сроки публикации информации о проведении аукционов и конкурсов, в т.ч. в Интернете, сокращаются с 45 до 30 дней до дня проведения этих мероприятий. При этом такая информация будет размещаться не только на сайтах Госкомимущества, облисполкомов и Мингорисполкома, но и на едином страновом портале загранучреждений «Беларусь. Факты». Срок окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов также сокращается с 15 до 10 дней до даты проведения аукциона (конкурса), а срок, отпущенный организаторам для отказа от проведения конкурса, – с 30 до 20 дней.

Главные новшества связаны с определением начальной цены акций (долей), которые государство будет предлагать частным инвесторам. До сих пор она определялась на 1 января календарного года, в котором осуществляется продажа, а у АО, эмитировавших в году продажи дополнительные акции, – на 1-е число месяца, следующего за месяцем регистрации допэмиссии. При этом начальную цену акций (долей) следовало устанавливать по наибольшей рыночной стоимости, определенной в соответствии с законодательством на дату оценки, либо балансовой стоимости, рассчитанной исходя из стоимости чистых активов предприятия и количества акций. Затем такая начальная цена индексировалась на индекс цен производителей промышленной продукции. Если же полученная сумма оказывалась ниже номинальной стоимости акций, то начальную цену акций следовало устанавливать по их номиналу.

ТЕПЕРЬ начальная цена продажи объектов приватизации будет устанавливаться по их рыночной стоимости, определенной для государственных унитарных предприятий, на дату, установленную комиссиями по приватизации, созданными соответствующими органами для приватизации этих предприятий. Начальная цена акций (долей в уставных фондах), находящихся в республиканской собственности, будет определяться на 1-е число первого месяца квартала, в котором принято решение о приватизации, а в отношении акций (долей), находящихся в коммунальной собственности, – на 1-е число первого месяца квартала, в котором соответствующими местными органами власти принято решение о такой оценке. Эта начальная цена будет действительна в течение 12 месяцев с даты оценки и в течение этого срока может быть понижена в установленном законодательством порядке, если иное не установлено Президентом РБ.

Новый подход не является столь уж революционным. Во-первых, иные госпредприятия, несмотря на масштабную модернизацию и господдержку, в настоящее время настольно обременены долгами и убытками, что стоимость их чистых активов может оказаться минимальной, а то и отрицательной. Таким образом, балансовая стоимость этих предприятий как имущественных комплексов становится более чем скромной, а рыночная стоимость, определенная доходным методом, может оказаться более выгодной – с точки зрения продавца. Но покупатели обычно рассматривают компании стран со стагнирующей экономикой как объекты с падающей стоимостью и ожидают серьезных скидок и смягчения условий продажи. Поэтому ориентироваться на балансовую стоимость сегодня еще более бессмысленно, чем раньше. Столь же мало смысла в ориентации на нынешнюю номинальную стоимость акций. У одних АО она осталась чрезвычайно низкой со времен формирования в 90-е годы, у других – чрезмерно завышена благодаря увеличению за счет собственного капитала или особенностям формирования при акционировании.

Во-вторых оценка рыночной стоимости приватизируемых объектов по-прежнему будет проводиться оценщиками, которые являются государственными организациями или имеют долю государства более 50%, а также созданными БелТПП компаниями, как предусмотрено подп. 1.5 п. 1 Указа от 13.10.2006 № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь». Независимость такой оценки всегда вызывала сомнения у инвесторов, тем более что оценщики, стремясь максимально уменьшить собственные риски и избежать подозрения контролеров, часто стараются «прикрыться» затратным методом оценки. Применять сравнительный метод сложно из-за множества различий в условиях функционирования аналогов и недостатка информации, а доходный метод при нынешнем состоянии экономики и самих предприятий может дать весьма нелицеприятные результаты.

НАЧАЛЬНАЯ цена – не единственная проблема. Многих инвесторов до сих пор отпугивала не она, а сопутствующие требования белорусских властей, вроде сохранения профиля деятельности и рабочих мест, обеспечения приобретаемого предприятия сырьем, вложения средств в модернизацию и т.п. Такие запросы останутся: согласно постановлению № 639 в договорах купли-продажи объектов приватизации должны устанавливаться обязательства покупателей по выполнению условий конкурсов, в т.ч. по сохранению рабочих мест и производственной деятельности приобретенных предприятий. Но их можно будет перепрофилировать с согласия Госкомимущества, а также министерств и ведомств, в подчинении или ведении которых ранее находились эти предприятия, а в отношении бывших коммунальных предприятий – с согласия соответствующих местных органов власти.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ