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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Соблюдена ли письменная форма сделки?

14.04.2017

Адвокатское бюро – резидент Беларуси планирует разместить на своем сайте на условиях публичной оферты договор присоединения, в соответствии с которым будет оказываться юридическая помощь физическим и юридическим лицам – нерезидентам. Клиент будет заходить на сайт, совершать определенные действия (например, ставить галочку в указанном месте, что будет означать согласие с условиями договора) и платить иностранную валюту за услуги.

Соблюдена ли письменная форма сделки? Правомерны ли такие расчеты в иностранной валюте?

В соответствии со ст. 163 ГК несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.

В ст. 404 ГК установлено, что договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в соответствии с п. 3 ст. 408 ГК. При э...

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