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№85 (2092) от 14.11.2017

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№85 (2092) от 14.11.2017

14 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Со скейтом не приходите

14.11.2017

Специалист предприятия передвигался по офисному помещению на скейтборде.

Прошу указать нормативный документ и пункт по данному нарушению.

Здоровые и безопасные условия труда в организации должен создать работодатель.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда» (далее – Закон № 356-З) работодатель обязан обеспечивать безопасность при эксплуатации территории, зданий (помещений), сооружений, оборудования. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 17 Закона № 356-З и п. 2 ст. 226 ТК наниматель обязан обеспечить на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда.

Работник обязан в т.ч. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации (ст. 19 Закона № 356-З)...

Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист, специалист по трудовому законодательству

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Содержание «Экономической газеты» N 85 за 14 ноября 2017 года
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