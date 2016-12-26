Снять тайну с госзакупок

Госзакупки в Беларуси будут проходить в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи. П ри формировании комиссии заказчика (организатора) по проведению процедур госзакупок предпочтение отдадут лицам, прошедшим повышение квалификации в данной сфере, а при необходимости — еще и обладающим специальными знаниями. Такие новации содержит принятый в первом чтении Палатой представителей проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Поправки в Закон «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» разработаны с учетом положений Протокола о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к Договору о ЕАЭС), сложившейся правоприменительной практики и предписаний Указа Президента от 3.12.2013 № 590, сообщил, представляя законопроект на сессии, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Алексей Сокол. С этой целью предусматривается изложение закона в новой редакции.

Среди наиболее значимых предлагаемых новаций — электронный формат взаимодействия между субъектами в процессе госзакупок с использованием цифровой подписи. То есть проведение всех конкурентных процедур закупок будет осуществляться посредством электронных торговых площадок, с размещением в открытом доступе конкурсных аукционных документов, запросов ценовых предложений, результатов проведения процедур закупок, информации о заключенных договорах и результатах их исполнения.

Предусматривается возможность заключения договора госзакупки в форме электронного документа, что позволит существенно сократить временные затраты в процессе его исполнения и проведения платежей через казначейство. Жалобы в уполномоченный орган, каковым на сегодняшний день является Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), также будут размещаться на его официальном сайте.

Сегодня жалобы подаются в письменном виде, и эта процедура жестко регламентирована. Например, если жалоба подана с опозданием даже на один день, то министерство не имеет права ее рассматривать, даже «если там есть серьезные вопросы», подчеркнул заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис. На официальном сайте электронной торговой площадки будет размещаться информация о принятии (отклонении) жалобы, месте и времени ее рассмотрения.

Создание и функционирование государственной информационной автоматизированной системы по управлению госзакупками обеспечит автоматизацию процесса сбора и обработки данных не только для формирования статистики и осуществления контроля в этой сфере, но и послужит источником сведений об уровне цен на товары и услуги при формировании бюджетных назначений государственным органам и организациям.

Проект содержит нормы, обязывающие заказчика и организаторов включать в состав комиссий по оформлению процедур госзакупок преимущественно лиц, прошедших повышение квалификации, а также при необходимости — обладающих специальными знаниями в данной области.

Закрепление этих норм на законодательном уровне повысит правовую грамотность членов комиссии, сделает весь процесс прозрачным и минимизирует коррупционные риски, считает Э.Матулис.

Заказчик для проверки квалификационных данных участников обязан устанавливать только тот перечень документов, который определен законодательством. В действующем законе эта норма четко не прописана, что на практике приводит к ограничению конкуренции, снижению круга участников, излишнего расходования бюджетных средств.

В законопроекте в отличие от действующего закона предусмотрена обязанность, а не право самого заказчика обратиться в МАРТ с заявлением о включении в список недобросовестных поставщиков лиц, признанных победителями процедур гоззакупок и уклонившихся от заключения договора, или не исполнивших условия договора. Поставщик (подрядчик, исполнитель), включенный в такой список, не может участвовать в процедурах госзакупок в течение двух лет.

Упрощаются процедуры госзакупок как для заказчиков, так и для участников, заказчик получит право проводить переговоры по снижению цены с победителем до заключения договора. Четко определены случаи изменения условий договора на стадии его заключения и исполнения — в действующем Законе эти положения достаточно размыты.

Предусмотрено согласование закупки из одного источника в случае признания конкурсной процедуры несостоявшейся, с госорганом, в подчинении которого находится заказчик.

Общеизвестно, что сфера госзакупок является одной из самых коррумпированных, о чем свидетельствуют результаты проверок, проводимых Комитетом госконтроля. Но есть и другая сторона медали: формальная забота об экономии бюджетных средств приводит к тому, что конкурсная борьба ведется исключительно вокруг ценообразования — побеждает участник, предложивший самую низкую цену. Депутаты приводили примеры, когда в итоге приобретается далеко не самый качественный товар, что приводит к уменьшению гарантийного срока эксплуатации оборудования, иногда сдвигаются сроки текущего и капитального ремонта. А в перспективе требуется дополнительное бюджетное финансирование.

Затронули в ходе обсуждения и участие в госзакупках организаций малого и среднего бизнеса. Достаточно ли для его поддержки гарантированного лота в 10% от общего количества закупаемого товара, или же эту цифру необходимо увеличить? По словам замминистра, разработчики законопроекта решили оставить действующую норму, поскольку сегодня 27% победителей конкурсных процедур — это представители малого и среднего бизнеса.

Автор публикации: Анна РАДЮК