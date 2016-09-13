Снижение оклада

Может ли работодатель уменьшить работнику объем должностных обязанностей и в связи с этим – снизить оклад, предупредив работника за 2 месяца?

Да, может.

Формы, системы и размеры оплаты труда работников, в т.ч. и дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, устанавливаются нанимателем на основании коллективного договора, соглашения и трудового договора (ст. 63 ТК).

Таким образом, руководителю организации предоставлено право самостоятельно определять размеры оплаты труда работников.

В соответствии со ст. 194 ТК должностная инструкция является ЛНПА и разрабатывается в соответствии с квалификационной характеристикой должности, которую занимает работник.

При этом согласно п. 9 Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты о...