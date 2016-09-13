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№70 (1977) от 13.09.2016

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№70 (1977) от 13.09.2016

12 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Снижение оклада

13.09.2016

Может ли работодатель уменьшить работнику объем должностных обязанностей и в связи с этим – снизить оклад, предупредив работника за 2 месяца?

Да, может.

Формы, системы и размеры оплаты труда работников, в т.ч. и дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, устанавливаются нанимателем на основании коллективного договора, соглашения и трудового договора (ст. 63 ТК).

Таким образом, руководителю организации предоставлено право самостоятельно определять размеры оплаты труда работников.

В соответствии со ст. 194 ТК должностная инструкция является ЛНПА и разрабатывается в соответствии с квалификационной характеристикой должности, которую занимает работник.

При этом согласно п. 9 Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты о...

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