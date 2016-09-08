Смотрите онлайн-трансляцию розыгрыша серебряных и золотых слитков премии "Народная марка"!

9 сентября состоится заседание Наблюдательного совета Премии "Народная марка", посвященное подведению итогов первого этапа народного голосования в номинациях продовольственных товаров, а также первого розыгрыша призов– 5 золотых и 50 серебряных слитков – среди участников голосования. Впервые будет организована прямая онлайн-трансляция розыгрыша, в ходе которой можно будет узнать, кто же стал счастливым обладателем заветного слитка. Наблюдать за ходом розыгрыша можно будет ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ 9 сентября в 16.00. Имена победителей розыгрыша будут также объявлены на официальном сайте Премии narodnayamarka.by

Напоминаем, что в сентябре проходит второй этап народного голосования, в номинациях непродовольственных товаров и услуг. Заполнить анкету можно на сайте Премии narodnayamarka.by. Среди принявших участие в голосовании будет произведен второй розыгрыш призов – еще 5 золотых и 50 серебряных слитков.

Кроме этого среди проголосовавших на обоих этапах разыгрываются 100 пригласительных билетов на торжественную Церемонию награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка», которое пройдет 1 декабря в Prime Hall с участием звезд белорусской эстрады и последующей трансляцией на телеканале ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.

Поддержите любимых производителей! ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Онлайн-трансляция розыгрыша организована партнером Премии «Народная Марка» - студией Videofly.by рекламного агентства Smart Group Ogilvy Belarus, имеющего большой опыт организации прямых онлайн-трансляций событий разного уровня и масштаба.