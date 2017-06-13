Служебные командировки в пределах Беларуси: выходные в командировке

Работник организации (Гродно) с 14 по 22 марта 2017 г. направлен в служебную командировку в Брест. На период командировки попадают 2 выходных дня (18 и 19 марта).

Должен ли наниматель за выходные дни, приходящиеся на период служебной командировки, возмещать работнику суточные, сохранять ему средний заработок?

При служебных командировках наниматель обязан выдать аванс и возместить работнику командировочные расходы. В частности, на основании подлинных проездных документов возмещаются расходы по проезду: транспортом общего пользования (кроме такси) к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы по фактическим затратам (подп. 4.1 п. 4 Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утв. постановлением Мин­фина от 12.04.2000 № 35 (далее – Инструкция № 35)) и расходы...