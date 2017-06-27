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№47 (2054) от 27.06.2017

27 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Служебные командировки в пределах Беларуси: возмещение суточных

27.06.2017

В организации (Минск) 6 марта 2017 г. водитель направлен в служебную командировку в Гродно на двое суток (по 7 марта включительно). Он вернулся из командировки 7 марта и представил в бухгалтерию организации командировочное удостоверение с отметками и квитанцию об оплате проживания в Гродно с 6 по 7 марта. Затем 7 марта водитель загрузился в Минске и поехал в командировку в Могилев, по возвращении из которой представил еще одно командировочное удостоверение с отметками и квитанцию об оплате проживания в Могилеве с 7 по 8 марта.

Как возместить суточные за 7 марта, если водитель в течение этого дня вернулся к месту постоянной работы (Минск) из одной командировки (Гродно) и поехал в другую (Могилев)?

В соответствии со ст. 93 ТК и п. 2 Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утв. постановлением Минфина от 12.04.2000 № 35 (далее – Инструкция № 35), направление работников в служебную командировку оформляется приказом (распоряжением) нанимателя, служащим основанием для выдачи аванса и возмещения работнику предусмотренных законодательством командировочных расходов.

Приказ должен издаваться нанимателем до начала командировки с указанием срока,...

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