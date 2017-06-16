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№44 (2051) от 16.06.2017

16 июня 2017 года

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Консультации

Служба занятости прислала безработного: заключаем договор о трудоустройстве

16.06.2017
Служба занятости прислала безработного: заключаем договор о трудоустройстве

Трудоустройство безработных для приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) возможно в организациях любых форм собственности и у индивидуальных предпринимателей, за исключением бюд­жетных организаций. Договор о трудоустройстве заключают наниматель и орган занятости.

В конце 2016 г. была принята Инструкция о порядке и условиях трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 10.10.2016 № 58 (далее – Инструкция). Она заменила Положение об организации временной занятости безработной молодежи «Молодежная практика», утв. постановлением Минтруда от 16.07.1998 № 65, которое ранее определяло порядок и сроки получения нанимателем компенсации затрат на оплату труда трудоустраиваемых лиц на ученические рабочие места.

Инструкцией определен порядок и условия трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы по получ...

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