Резул ьтаты июня позволяют предполагать, что замедление спада в белорусской экономике близко к устойчивой тенденции. Однако темпы роста промышленности и сельского хозяйства пока не компенсируют нехватку инвестиций и слабый уровень потребления.

После двухмесячной передышки показатели вновь по­шли вниз. В январе–июле 2016 г., по данным Белстата, ВВП оказался лишь на 2,7% в сопоставимых ценах меньше, чем по итогам 7 месяцев прошлого года, и достиг 52 642 млн. BYN. Таким образом, «динамика восстановления экономического роста на неэмиссионной основе» пошла вспять. Это вряд ли можно считать неожиданностью: никаких фундаментальных причин для стабильного роста в республике пока, к сожалению, не наблюдается. Помочь ему в текущем году не в состоянии ни инвестиции, ни внутренний спрос, а конъюнктура внешних рынков недостаточно устойчива, чтобы можно было надеяться на экспорт.

Объем промышленного производства по итогам 7 месяцев оказался на 2% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г., – 45 058,4 млн. BYN, причем в июле к июню наблюдалось сокращение на 2,4%. Даже с учетом сезонного фактора это много. Причем в горнодобывающей промышленности объем производства всего на 0,6% превысил прошлогодний уровень, в обрабатывающей – оказался на 1,8% меньше. Рост по сравнению с январем–июлем прошлого года отмечается в пищевой промышленности – на 1,1%, производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 3,1%, изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – на 9,1%, фармацевтике – на 5,5%, производстве электрооборудования – на 7,8%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 8,4%. Спад наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования – на 2,7%, химических продуктов – на 10,7%, а также в нефтепереработке – на 3,1%, металлургии и металлообработке – на 4,8%.

Возобновление спада в промышленности сопровождалось ростом запасов готовой продукции. За июль они увеличились почти на 24,8 млн. BYN до 3520,8 млн., или 65,4% к среднемесячному объему промышленного производства (на 0,7 п.п. больше, чем месяцем ранее), тогда как год назад они достигали 3496 млн. BYN (73,8%).

Поддержки АПК оказалось недостаточно для поддержания темпов роста всей экономики. В январе–июле 2016 г. в хозяйствах всех категорий производство сельхозпродукции увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 4,2%, до 6233 млн. BYN, в т.ч. в июле т.г. к июню – на 62,5%. В частности, реализация скота и птицы на убой (в живом весе) выросла на 3,3%, а молока – на 1,3%.

Главным «тормозом» по-прежнему остаются инвестиции в основной капитал. По итогам 7 месяцев т.г. они составили только 9243,2 млн. BYN и были на 20,6% ниже, чем за аналогичный период 2015 г. (когда тоже наблюдался спад на 13,5%), причем в июле к июню – на 31,2%. В частности, в январе–июле т.г. объем строительно-монтажных работ сократился на 18,4%, а затраты на приобретение машин и оборудования – на 24,9%, в то время как в июле к июню наблюдался их спад на 29,3 и 36,1% соответственно. При этом ввод жилья в эксплуатацию снизился на 23,4%, до 2377,1 тыс. м2, в т.ч. с господдержкой – 564,2 тыс. м2, что на 44,2% меньше, чем годом ранее. Традиционно в начале очередного квартала строители расслабляются после закрытия процентовок, не заботясь о том, как это отразится на стабильности темпов роста экономики. Но даже с учетом некоторого оживления в мае–июне уровень инвестиций в основной капитал оказался значительно меньше, чем в прошлом году.

Оживления потребления хватило только на июнь. По сравнению с ним в июле темпы роста розничного товарооборота сократились в 4,6 раза, до более чем скромных 0,5%. Можно только гадать, в какой мере такое торможение обусловлено трудностями совершения расчетов в связи с деноминаций. В результате в январе–июле т.г. объем розничного товарооборота был на 2,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 г., – 20 549,5 млрд. BYN. Между тем реальные располагаемые денежные доходы населения республики в январе–июне т.г. по-прежнему оставались на 7% меньше, чем годом ранее, а реальная заработная плата – на 3,9% меньше, что обновило рекорд спада за последние 12 месяцев.

На рестораны денег вообще не осталось: в июле к июню товарооборот общественного питания упал на 8,2%, а по итогам 7 месяцев к I полугодию 2015 г. – на 1%, до 1011,6 млн. BYN.

Продолжается и снижение оптового товарооборота. За 7 месяцев т.г. он составил 37 820,5 млрд. BYN, что на 8,2% меньше, чем годом ранее, причем в июле к июню т.г. наблюдалось рекордное сокращение на 12,4%.

Итак, после 2-месячной «стабилизации» ситуация в экономике по некоторым параметрам вновь ухудшилась. Скорее всего, общественность приняла бы это как должное, если бы власти не пытались объявить минимальное замедление темпов спада верным признаком начала восстановления после кризиса. Но в условиях дефицита финансовых ресурсов, жесткой кредитно-денежной политики и снижения уровня жизни населения можно рассчитывать, скорее, на длительную стагнацию – с периодическим «отрывом от дна» в пределах нескольких десятых процента.

Это очень опасное состояние. Планы осторожных реформ еще слишком туманны, их реализация требует времени, а деньги властям нужны постоянно. Недосягаемость прогнозных показателей, трудности с финансированием внешнего долга, приоритетных проектов и социальной сферы могут подтолкнуть правительство к попытке оживить экономику с помощью привычных административных мер и денежной эмиссии.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ