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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Скрыл инвалидность

24.01.2017

Сторож работает в организации 4 года. Он потребовал перерасчет подоходного налога за весь период в связи с тем, что ему установлена II рабочая группа инвалидности. Группа действительно есть, однако при приеме на работу он этот факт скрыл. В трудовой книжке нет ни одной записи об увольнении по состоянию здоровья. Справки о годности работать сторожем предоставлял в срок. В направлении на медосмотр всегда указывались условия работы: сверхурочные и ночные часы. Каким образом он брал эти справки при обязательном сокращенном режиме работы для инвалидов, непонятно.

Может ли наниматель уволить работника в этой ситуации?

Может ли наниматель уволить работника в этой ситуации?

Прежде чем принять решение об увольнении, нанимателю надо оценить свои возможности сохранить за работником рабочее место.

В соответствии с п. 2 Инструкции о порядке и критериях определения группы и причины инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих право на получение социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья, утв. постановлением Минздрава от 25.10.2007 № 97, при­знание гражданина инвалидом осуществляет медико-­реабилитационная экспертная комиссия (МРЭК) при проведении медико-социальной экспертизы.

Заключение МРЭК, представляющее собой выписку из акта освидетельствова...

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