Вопрос-ответ
Скрыл инвалидность
Сторож работает в организации 4 года. Он потребовал перерасчет подоходного налога за весь период в связи с тем, что ему установлена II рабочая группа инвалидности. Группа действительно есть, однако при приеме на работу он этот факт скрыл. В трудовой книжке нет ни одной записи об увольнении по состоянию здоровья. Справки о годности работать сторожем предоставлял в срок. В направлении на медосмотр всегда указывались условия работы: сверхурочные и ночные часы. Каким образом он брал эти справки при обязательном сокращенном режиме работы для инвалидов, непонятно.
Может ли наниматель уволить работника в этой ситуации?
Может ли наниматель уволить работника в этой ситуации?
Прежде чем принять решение об увольнении, нанимателю надо оценить свои возможности сохранить за работником рабочее место.
В соответствии с п. 2 Инструкции о порядке и критериях определения группы и причины инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих право на получение социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья, утв. постановлением Минздрава от 25.10.2007 № 97, признание гражданина инвалидом осуществляет медико-реабилитационная экспертная комиссия (МРЭК) при проведении медико-социальной экспертизы.
Заключение МРЭК, представляющее собой выписку из акта освидетельствова...