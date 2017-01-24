Скрыл инвалидность

Сторож работает в организации 4 года. Он потребовал перерасчет подоходного налога за весь период в связи с тем, что ему установлена II рабочая группа инвалидности. Группа действительно есть, однако при приеме на работу он этот факт скрыл. В трудовой книжке нет ни одной записи об увольнении по состоянию здоровья. Справки о годности работать сторожем предоставлял в срок. В направлении на медосмотр всегда указывались условия работы: сверхурочные и ночные часы. Каким образом он брал эти справки при обязательном сокращенном режиме работы для инвалидов, непонятно.

Может ли наниматель уволить работника в этой ситуации?