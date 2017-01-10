Скромные успехи кредитования

Снижение темпов роста кредитования в Беларуси позволило в прошлом году несколько сократить объем проблемных активов и необслуживаемых кредитов. Однако их сумма, а следовательно, и риски банков велики. В ожидании восстановления доступности кредитов компании и население сокращают уровень инвестиций и потребления, а банкам все труднее находить заемщиков и вкладчиков.

Активы банковской системы за ноябрь увеличились на 2,6%, до 65,1 млрд. BYN, свидетельствуют данные Нацбанка. При этом рублевая часть активов выросла на 2,8%, до 25,1 млрд. BYN (на 5,3% больше, чем на начало года), а валютная – на 2,4%, до 20,2 млрд. USD, что на 2,1% больше, чем на 1 января т.г.

В то же время на межбанковском рынке объем рублевых кредитов за месяц сократился на 15,8%, а валютных – вырос вдвое в рублевом эквиваленте и на 95% в долларовом.

Кредитование секторов экономики в ноябре выросло на 1,5%, до 37,3 млрд. BYN (в долларовом эквиваленте – 18,9 млрд. USD). С начала года объем выданных кредитов снизился на 1,2%, а кредитный портфель банков – на 0,8%, до 40,9 млрд. BYN (20 650 млн. USD), в т.ч. в ноябре – на 3,5%, примерно поровну за счет сокращения кредитования и переоценки валютных активов.

Всего с начала года объем выданных рублевых кредитов вырос на 1,3%, до 16,9 млрд. BYN, в т.ч. в ноябре на 3,5%, а валютных – сократился на 2,3%, до эквивалента 23,95 млрд. BYN (12 101 млн. USD), в т.ч. в ноябре отмечен рост на 4,5%. На 1 декабря предприятиям негосударственной фо­р­мы собственности были предоставлены кредиты на сумму 12 575,8 млн. BYN, что на 4,7% меньше по сравнению с началом года, госпредприятиям – 16 634,1 млн. (снижение на 2,1%), небанковским финансовым организациям – 1,07 млрд. (рост на 51%), населению – 7,05 млрд. (+2,4%).

Требования банков к экономике за январь–ноябрь сократились на 0,6% и на 1 декабря составили в эквиваленте 38,65 млрд. BYN. В частности, требования к юрлицам снизились за 11 месяцев на 3,3%, до 29,2 млрд. BYN. При этом требования банков к частным компаниям в рублях выросли в ноябре на 0,8%, до 3789,8 млн. BYN, что на 1,6% больше, чем на начало года, а в валюте – снизились на 7,2%, до 8,8 млрд. BYN (-7,2% с начала года), или в долларовом эквиваленте – 4,4 млрд. USD. Кредитная задолженность госпредприятий в рублях уменьшилась с начала года на 2,2%, до 5,5 млрд. BYN (несмотря на рост в ноябре на 6,7%), а в валюте – уменьшилась на 2,1%, до 11,2 млрд. BYN (5,6 млрд. USD).

Требования банков к физлицам на 1 декабря составили 7,05 млрд. BYN (+2,4% с начала года, в т.ч. +0,9% за ноябрь), а в валюте сократились на 23,1% с начала года, до 71,7 млн. BYN. Основную долю в кредитном портфеле физлиц составляет задолженность по кредитам, предоставленным на финансирование недвижимости (76,3), – 5,4 млрд. BYN.

В общем объеме доля краткосрочных кредитов за ноябрь выросла на 0,3 п.п., до 26,6%, а долгосрочных соответственно уменьшилась до 73,4%. В структуре заемщиков на долю госпредприятий приходится 44,6% кредитов, частных компаний – 33,7%, небанковских финансовых организаций – 2,9%, физлиц – 18,9%.

Доля проблемных кредитов (пролонгированных и просроченных) в кредитном портфеле за ноябрь сократилась на 0,1 п.п. и составила 3,9%. Это позволило несколько сократить их общую сумму, однако доля остается на 84,3% больше, чем на начало года, – 1604,2 млн. BYN (810 млн. USD). Доля пролонгированной задолженности в общем объеме проблемной задолженности сократилась за 11 месяцев т.г. с 58,2% до 50,2%, а просроченной – выросла с 41,8% до 49,8%.

Так, проблемные рублевые кредиты юрлиц на 1 декабря составили 658,9 млн. BYN, увеличившись с начала года в 2,7 раза, а валютные – на 32,5%, до 446 млн. USD. У физлиц проблемная задолженность в рублях за год выросла на 0,3%, до 35,2 млн. BYN, а валютная – сократилась на 9,2%, до 7,4 млн. USD. Всего же проблемные кредиты физлиц составили 49,8 млн. BYN в эквиваленте, что аналогично уровню на 1 декабря 2015 г.

Ставки кредитного рынка в ноябре продолжили снижение (см. таблицу). При этом ставки по рублевым кредитам для юрлиц сократились на 4%, а по валютным – на 10%. При сохранении темпов смягчения монетарной политики ставки по новым кредитам в декабре смогут достичь отметки в 17% годовых по долгосрочным рублевым кредитам, причем диапазон их изменения расширяется.

Со снижением в январе ставки рефинансирования этот процесс может ускориться, если не помешает динамика проблемной задолженности. Пока же более медленное снижение кредитных ставок по сравнению с депозитными позволяет поддерживать средневзвешенный спрэд доходности кредитов. Однако из-за ухудшения финансового состояния клиентов этот тренд весьма неустойчив. Поэтому рост процентной прибыли банков, в частности неразрывно связан с увеличением убытков от дорезервирования из-за ухудшения групп риска задолженности клиентов. Сред­ний спрэд доходности поддерживают в основном валютные кредиты. Депозитные ставки близки к минимуму: текущий уровень ставок по рублевым краткосрочным отзывным депозитам уже ниже среднегодового уровня инфляции. Это создает угрозу дальнейшему приросту маржи и доходности кредитов.

Средние ставки, % годовых 01.12.15 01.11.16 01.12.16 Изменение за месяц за год Юридические лица Краткосрочные рублевые 33,8 20,6 19,8 -0,8 -14 Долгосрочные рублевые 24,9 19,7 19,3 -0,4 -5,6 Краткосрочные валютные 9,1 8,2 8,1 -0,1 -1 Долгосрочные валютные 9,8 8,9 8 -0,9 -1,8 Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам 10,1 11 10,6 -0,4 0,5 Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам -2,2 6,6 9,7 3,1 11,9 Спрэд по краткосрочным валютным кредитам 4,6 5,6 6 0,4 1,4 Спрэд по долгосрочным валютным кредитам 4 4,7 4 -0,7 0 Физические лица Краткосрочные рублевые 29,1 21,9 19,8 -2,1 -9,3 Долгосрочные рублевые 20,5 18,4 18 -0,4 -2,5 Спрэд по краткосрочным рублевым кредитам 5 7,9 6,6 -1,3 1,6 Спрэд по долгосрочным рублевым кредитам -8,1 1,5 0,2 -1,3 8,3 Средневзвешенный спрэд 1,55 5,13 5,18 0,05 3,63

Автор публикации: Константин АЛЕХИН