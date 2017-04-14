Сколько стоит налоговое лобби

Крупные американские компании в общей сложности вывели 1,6 трлн. USD в оффшоры, не уплачивая налоги в бюджет США, свидетельствуют данные международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

Исследование Oxfam и Института налогообложения и экономической политики основано на анализе налоговых деклараций и прочих открытых источников. Оказалось, что в 2015 г. 50 круп­нейших американских корпораций, имеющих более чем 1750 дочерних фирм и филиалов, вывели за рубеж на 200 млрд. USD больше, чем в 2014-м. При этом корпорации потратили около 2,5 млрд. USD на лоббирование в 2009–2015 гг. своих интересов, добившись значительных преференций. По оценкам Oxfam, за каждый доллар, потраченный на эти цели, компании получили примерно 1200 USD в виде налоговых льгот.

Применяя стратегии ухода от налогов, компании действуют в рамках законодательства, но активно используют его пробелы. В результате вместо установленной в США ставки налога в 35% предприятия, охваченные исследованием, платили в сред­нем лишь 25,9%, а то и меньше.

Например, компания Apple держит за пределами США свыше 200 млрд. USD в странах с низким уровнем налогов, в т.ч. в Ирландии. Далее следуют фарма­цевтическая компания Pfizer, оставившая в оффшорах 193 млрд. USD, Microsoft – 124 млрд., General Motors – 104 млрд. USD.

План президента США Дональда Трампа по льготной репатриации прибыли компаний из оффшоров предполагает применение льготной налоговой ставки 10%. Это позволит американским компаниям сэкономить от 312 млрд. до 327 млрд. USD, подсчитали в Oxfam.

Источник: www.oxfam.org