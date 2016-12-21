Сколько платить за «коммуналку» в 2017 году

Постановлением № 1035 устанавливаются субсидируемые государством и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание цены (тарифы) на услуги газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения. При этом дифференцированные тарифы на электрическую энергию, используемую для нужд отопления и горячего водоснабжения, снижены. Кроме того, установлены предельные размеры субсидируемых государством и обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения, техническое обслуживание жилого дома, техническое обслуживание лифта, выше которых облисполкомы и Мингорисполком не могут установить. Также определены предельные размеры расходов и размеры возмещения населением на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг (санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома, электроэнергии, потребляемой на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, на работу лифта, платежей за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами).

Стоимость теплоэнергии будет увеличена на 17% до 15,6098 BYN за 1 Гкал. Цена на природный газ для населения в отопительный период вырастет также на 17%. Стоимость электроэнергии не увеличится.

При увеличении тарифов расчетные платежи семьи из 3 человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг (по основным и дополнительным услугам) возрастут на 10,98 BYN и составят в отопительный период 79,38 BYN.

Постановлением также рекомендовано облисполкомам и Мингорисполкому обеспечить размеры расходов населения за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома не более 0,53 BYN с одного проживающего в месяц; техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома – не более 0,91 BYN с одной квартиры в месяц. Данные тарифы остались на нынешнем уровне.

Платежи за услуги обращения с твердыми коммунальными отходами по субсидируемым государством тарифам рекомендовано установить в размерах, не превышающих их ежемесячных размеров в 2016 году.

Не изменятся размеры возмещения населением расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов, в многоквартирных жилых домах, которые установлены на уровне не более 0,39 BYN с одного проживающего в месяц. Тариф на электроэнергии на работу лифтов вырастет с нынешних 0,26 до 0,47 BYN с одного проживающего.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено согласовать с облисполкомами и Мингорисполкомом субсидируемые государством тарифы на водоснабжение – не более 0,5301 BYN за 1 м2 (сейчас – 0,2790 BYN); водоотведение (канализацию) – не более 0,354 BYN за 1 м3 (0,1863 BYN); техобслуживание жилого дома – не более 0,1 BYN за 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц (0,0995 BYN); техобслуживание лифта – не более 1,19 BYN с одного проживающего в месяц (сейчас – 0,6911 BYN).

Тарифы на водоснабжение, водоотведение (канализацию), техобслуживание жилого дома, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат останутся на уровне текущего года. Тариф на техобслуживание лифта вырастет с нынешних 1,2 BYN не более чем до 1,33 BYN с одного проживающего в месяц.

Оплачивать жировку по новым тарифам (ценам) население начнет в феврале 2017 г. за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе.

Постановление № 1035 вступает в силу после его официального опубликования (21 декабря), за исключением пункта, касающегося стоимости тепло-, электроэнергии и газа, который вступит в силу с 1 января 2017 г.