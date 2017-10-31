Сколько ответственности полагается за одно нарушение

Проблема признания первичного учет­ного документа не имеющим юридической силы и правовые последствия такого решения не раз поднималась бизнес-сообществом, но и сегодня она остается весьма актуальной и требующей однозначного решения.

Фото: Наталья ЗВОРОНО, член правления Ассоциации налогоплательщиков, юрист

Целью принятия Указа от 23.10.2012 № 488 была защита интересов государства от вреда, причиняемого в результате минимизации налоговых обязательств незаконными способами. Для этого в подп. 1.9 п. 1 Указа № 488 предусматривается требование к субъектам хозяйствования об обеспечении проверки первичных учетных документов на предмет их соответствия требованиям законодательства. Если эти документы оформлены от имени белорусской организации или индивидуального предпринимателя (ИП), то требуется их проверка на предмет принадлежности отправителю товара и действительности накладных, информация о которых размещается в электронном банке данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции.

Кроме того, в подп. 1.10 п. 1 Указа № 488 для целей налогообложения установлено требование о подтверждении факта совершения хозяйственной операции первичным учетным документом, имеющим юридическую силу. Согласно Указу № 488 первичный учетный документ обладает юридической силой только в случае действительности совершения отраженной в нем хозяйственной операции. При этом контролирующим органам дается право признавать первичный учетный документ не имеющим юридической силы по результатам проверки, проведенной в пределах их компетенции, и только в случае наличия у контролирующего органа и (или) представления правоохранительными органами доказательств, опровергающих факт совершения отраженной в нем хозяйственной операции.

Таким образом, законодатель установил порядок признания первичного учетного документа, на основании которого в бухгалтерском и налоговом учете субъекта предпринимательской деятельности отражена хозяйственная операция, не имеющим юридической силы, который включает следующие обязательные элементы:

– проведение контролирующим органом проверки в пределах его компетенции и в порядке, установленном требованиями Указа Президента от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании конт­рольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510);

– сбор доказательств, опровергающих факт совершения отраженной в нем хозяйственной операции.

НАПОМНИМ, что доказательства долж­ны иметь отношение только к тому первичному учетному документу, юридическая сила которого опровергается, а не к деятельности контрагента проверяемого субъекта в целом. При этом они должны быть получены в установленном законодательством порядке. В противном случае в соответствии со ст. 27 Конституции доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

Такой порядок позволяет субъекту предпринимательства представлять свои доказательства контролирующему органу о действительности как самой хозяйственной операции, так и первичного учетного документа, в котором операция отражена. Этот подход к данной проблеме сохраняет принцип состязательности и, учитывая нормы п. 3 Положения о порядке организации и проведения проверок, утв. Указом № 510, обеспечивает реализацию принципа презумпции добросовестности и невиновности субъекта предпринимательства.

ОДНАКО сегодня наблюдается устойчивая тенденция применения ч. 4 ст. 12.17 КоАП к правоотношениям, регулируемым положениями Указа № 488, при проведении плановых/внеплановых «документальных» проверок субъектов предпринимательской деятельности. Нормы Указа № 488 и ч. 4 ст. 12.17 КоАП на практике применяются очень широко, о чем свидетельствует в т.ч. и судебная практика. Надо понимать, что нормы ч. 4 указанной статьи направлены на оперативное выявление и пресечение теневого товарооборота на территории Беларуси в местах реализации, хранения и при транспортировке товаров, о чем наглядно свидетельствует само название ст. 12.17 КоАП: «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению».

Следовательно, нормы ч. 4 ст. 12.17 КоАП устанавливают ответственность за противоправные деяния, отличающиеся от предмета правового регулирования Указа № 488. При этом санкция ч. 4 ст. 12.17 КоАП предусматривает в т.ч. конфискацию выручки. Поэтому полагаем, что применение такой административной ответственности, направленной на борьбу с теневым товарооборотом, после вынесения решения по акту проверки, в ходе которой в отношении субъекта предпринимательства применены положения Указа № 488, недопустимо. Конфискация у субъекта хозяйствования выручки, которая является объектом обложения налогом на прибыль при одновременной корректировке налоговых обязательств в соответствии с требованиями подп. 1.11 п. 1 Указа № 488, не имеет ни экономической, ни правовой логики и приводит к вымыванию оборотных средств у субъектов предпринимательства.

Такой подход к применению мер административной ответственности за противоправные действия, являющиеся предметом правового регулирования Указа № 488, не согласуется и с нормами п. 3 ст. 37 НК, согласно которому налоговое обязательство не возникает из дохода, в отношении которого применена конфискация. Рассматриваемая прак­тика явно идет вразрез и с требованиями подп. 4.4 п. 4 Указа Президента от 23.02.2016 № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь»: пересмотр показателей эф­фек­тивности работы фискальных органов в части смещения акцентов с текущего наполнения бюджета субъектами хозяйствования на стратегическое обеспечение их стабильной и безубыточной работы.

ПРИ установлении в ходе проверки факта отсутствия юридической силы у первичного учетного документа, на основании которого в учете проверенного субъекта хозяйствования отражена соответствующая хозяйственная операция, кроме корректировок бухгалтерского и налогового учета, неизбежно влекущих уплату в бюджет налогового обязательства, применяются и меры административной ответственности по основаниям ст. 13.6 КоАП. В результате субъект предпринимательской деятельности, который не воспользовался положениями подп. 1.12 п. 1 Указа № 488, не откорректировал свой бухгалтерский и налоговый учет с уплатой в бюджет причитающихся сумм налогов и пеней, будет привлечен к административной ответственности как по ст. 13.6 КоАП, так и по ч. 4 ст. 12.17 КоАП. Напомним, что налоговые обязательства, исполненные субъектом предпринимательства по хозяйственной операции, отраженной в его учете на основании первичного учетного документа, при­знанного по результатам проверки не имеющим юридической силы, не подлежат пересмотру. Они не зачитываются в счет исполнения налогового обязательства, возникшего в соответствии с Указом № 488.

Полагаем, что целесообразно и экономически обоснованно по отношению к субъектам хозяйствования, чьи контр­аген­ты оказались недобросовестными, применять с учетом требований подп. 4.4 п. 4 Указа № 78 только положения Указа № 488, изданного именно в целях пресечения незаконной минимизации сумм налоговых обязательств.