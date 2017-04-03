Сколько будет стоить путевка в детский лагерь

Точные данные о цене путевок в оздоровительные и спортивно-оздоровительные детские лагеря пока не известны. Но, по предварительным оценкам, средняя стоимость одной путевки в загородный детский оздоровительный лагерь на одну смену (18 дней) составит около 490 BYN.

Из них более трети будут дотироваться из республиканского бюджета. Причем размеры дотаций для минских детей уже установлены. В соответствии с приказом Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения от 17.03.2017 № 12-о «Об установлении размеров средств республиканского бюджета на удешевление стоимости одной путевки в оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря в летний период 2017 года», размещенного на сайте этого органа, размеры такого удешевления составят:

– в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком 18 дней – 72 BYN;

– в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей сроком 18 дней – 80 BYN;

– в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком 18 дней – 82 BYN;

– в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней – 75 BYN;

– в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком 18 дней – 175 BYN;

– в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней – 85 BYN;

– в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком 18 дней – 196 BYN.

Как сообщается на сайте Мингорисполкома со ссылкой на начальника представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерия Нафрановича, путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием получат более 38 тыс. детей. В лагерях с дневным пребыванием запланировано оздоровить почти 28 тыс. ребят, а в санаториях – около 2 тыс.

Для летнего оздоровления детей предполагается задействовать 32 загородных оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием, находящихся на балансе предприятий и организаций столицы, и более 400 лагерей с дневным пребыванием, которые будут работать в общеобразовательных, спортивных школах и внешкольных учреждениях города. Свыше 200 лагерей создадут на арендованных базах санаторных и оздоровительных организаций республики, в т.ч. с использованием палаток.

Работа лагерей с круглосуточным пребыванием будет организована в следующих режимах: 3 лагеря – в 5 смен, 27 лагерей – в 4 смены и 2 лагеря – в 3 смены. Продолжительность каждой из смен составит от 18 до 21 дня.

«Особое внимание будет уделено, как и в предыдущие годы, созданию благоприятных условий для отдыха детей, нуждающихся в дополнительной социальной защите: сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, имеющих инвалидность, воспитывающихся в неблагополучных семьях», — отметил В. Нафранович.

В частности, путевками в лагеря предполагается обеспечить почти 2 тыс. детей-сирот и детей, находящихся под опекой, а также 1 485 детей-инвалидов.

Не забыты и минские школьники в возрасте 14–18 лет: для обеспечения их оздоровления и занятости планируется организовать работу более 50 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием, в которых смогут отдохнуть и при этом заработать около 1,3 тыс. подростков.