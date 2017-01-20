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№5 (2012) от 20.01.2017

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№5 (2012) от 20.01.2017

20 января 2017 года

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Консультации

Штраф за срок

20.01.2017

Как определяются таможенными органами сроки процедуры таможенного транзита? Какая ответственность предусмотрена белорусским законодательством за нарушение сроков процедуры таможенного транзита?

В каких случаях белорусские таможенные органы рассматривают нарушение водителем сроков таможенной процедуры таможенного транзита как малозначительное правонарушение?

Могут ли водители, нарушившие срок доставки в установленные таможенными органами пункты назначения, быть освобождены от административной ответственности на основании ст. 8.2 КоАП?

Статьей 219 ТК ТС установлен срок доставки товаров, помещенных под таможенную процедуру транзита. Так, срок таможенного транзита от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения устанавливается таможенным органом отправления в соответствии с обычным сроком перевозки товаров исходя из вида транспорта и возможностей транспортного средства, установленного маршрута, других условий перевозки и (или) заявления декларанта или перевозчика, если перевозчик не выступал декларантом таможенной процедуры таможенного транзита, а также с учетом требований режима труда и отдыха водителя в соответствии с международными договорами, но не более предельного срока таможенного транзита. Предельн...

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