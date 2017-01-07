Шесть рекомендаций по управленческому мышлению и планированию

1. Не надейтесь, что поток вводных прекратится, он будет только возрастать: вместо того, чтобы пытаться прорваться «сквозь события» за счет скорости, научитесь сортировать их;

2. Почувствовав недостаток времени, тормозите: обычно люди начинают спешить, на это толкают рефлексы, которые нам достались с тех времен, когда все решала скорость.

В мире бизнеса это так же правильно, как рефлекторно нажимать на тормоз при автомобильном заносе.

Куда спешить, если и так ситуация малоконтролируема?

Время – ресурс жесткий, делая работу быстро, Вы неизбежно совершите ошибку. Замедлив темп работы, вы успокаиваете свой мозг и получаете возможность для анализа: выберите то, что надо сделать обязательно с учетом оставшегося времени, после чего спокойно приступайте к делу;

3. Планирование экономит время в соотношении 1:4: «нет времени, надо работать» – стандартная отговорка замотанных руководителей.

На самом деле правильно «инвестированное» время избавляет от пустой или неактуальной в данный момент работы;

4. Не успокаивайте себя и других своим трудолюбием: работать надо эффективно, с применением соответствующего инструментария, что толку старательно заколачивать гвозди веником или копать колодец иголкой?

5. Никогда не делайте сегодня то, что можно отложить на завтра: это противоречит распространенной поговорке, но соответствует принципам рационального расходования времени.

Сегодня решайте задачи, соответствующие двум категориям: они приближают Вас к цели и их нельзя перенести. Слово «завтра» имеет расширенное толкование и подразумевает текущий период планирования (день, неделя, месяц и т.п.);

6. Работы всегда больше, чем времени: никогда не пытайтесь сделать все, это бесполезно, не ставьте ложных целей вашим сотрудникам.

Делать нужно только то, что ведет к достижению Ваших целей и в порядке приоритета.

Для этого и служит планирование: процесс управления переходом из настоящего в будущее, перед началом которого Вы точно определяете, что и в какой последовательности надо делать и где «точки» переоценки предварительных планов.